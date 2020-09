A Heves és a Füzesabony idegenben lőtt négy góllal győzött

A Pétervására és az Egerszalók hazai pályán szenvedett vereséget, az Eger II. csapata a szomszédban ikszelt a megyei I. osztályú bajnokság 5. fordulójának szombati játéknapján.

PÉTERVÁSÁRA–HEVESTHERM-HEVESI LSC 0–4 (0–1)

Pétervására, Bocsi Attila Sporttelep, 150 néző. V.: Németh Szabolcs (Németh M., Juhász S.).

PÉTERVÁSÁRA: Csák – Lehoczki, Budveszel, Sándor, Szőllősi T., Oláh F., Ökrös, Csatlós Cs., Eged, Rátóti (Zámbó, 56.), Hegedűs D. Edző: Csatlós Tamás.

HEVES: Éles – Borics, Somodi, Szabó G., Sárándi, Csőke, Besenyei F., Ádám (Pető, 71.), Kóczián (Dalnoki B., 51.), Korsós (Kakuk, 82.), Boros. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

GÓL: Besenyei F. (40.), Borics (58., 62.), Sárándi (82.).

KIÁLLÍTVA: Eged (73.).

JÓK: senki, ill. mindenki.

CSATLÓS TAMÁS: – Sajnos, már pénteken tudtuk, hogy nagy bajban vagyunk. Hat játékosunk nem tudott részt venni a mérkőzésen betegség és sérülés miatt, még nekem is be kellett öltöznöm, hogy legyen cserénk. Ez most így sikerült. Próbáljuk összeszedni magunkat, gratulálunk Hevesnek a győzelemhez!

BESENYEI FERENC: – Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a másodikban rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, és megérdemelt győzelmet arattunk. Sok sikert a hazaiaknak!

FELSŐTÁRKÁNY–EGER SE II. 1–1 (0–1)

Felsőtárkány, 70 néző. V.: Mencsik László (Király, Koroknai).

FELSŐTÁRKÁNY: Sütő – Tóth K., Ötvös, Kálmán R. (Lakatos M., 33.), Jacsó (Barta, 74.), Németh A., Balázs, Gondos, Penczner, Tóth K., Kádár (Kuborczik, 46.). Csapatvezető: Balázs Tihamér.

EGER: Kelemen – Nyilas, Hadnagy (Pásztor, 84.), Lázár, Rabi (Szabó B., 88.), Révész, Fodor, Csuhay, Kovács D., Bozó, Gáspár (Lehóczky, 84.). Edző: Vitányi László.

GÓL: Gondos (79.), ill. Révész (38.).

JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat

BALÁZS TIHAMÉR: – Igaz, hogy már nagyon sok a hiányzónk, de az idei leggyengébb teljesítményt nyújtottuk. A vendégek végig jobban játszottak, noha a végén mégis mi nyerhettünk volna, de elhibáztuk a ziccert.

VITÁNYI LÁSZLÓ: – Az egyik szemem sír, a másik nevet. Sír, mert itt hagytunk két pontot, nevet mert nagyszerűen játszottunk. A múlt héten bennünket tömhettek volna ki, most mi nyerhettünk volna több góllal. Ilyen a foci, ezért szeretjük.

EGERSZALÓK–FÜZESABONY 2–4 (0–2)

GÓL: Montvai (55.), Hangácsi (79.), ill. Pelyhe Cs. (12.), Bartók B. (38.), Nagy B. (59.), Takács B. (63.).

VASÁRNAP, 16.00:

Bélkő SE-Bélapát–Maklár

Heréd–Energia SC Gyöngyös

NOVEMBER 21., SZOMBAT, 13.00:

Lőrinci–Marshall-ASE

Gyöngyöshalász–Besenyőtelek-Erőss út