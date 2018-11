A Heves már nagyon javítana

Makláron történelmi meccsre készülnek.

Rossz formáját átadná a megyei I. osztály 13. fordulójában adná át a múltnak a hevesi csapata, amely gárda vendége az a Pétervására lesz, amely az idényből hátralévő három meccsen kilenc pontot szeretne gyűjteni.

SZOMBAT, 13.30:

HEVESTHERM-HEVES (5.)–PÉTERVÁSÁRA (8.)

Heves. V.: Viktor Ferenc (Pásztory, Májer).

BESENYEI FERENC, a hevesiek játékos-edzője: – Sorban három vereség áll mögöttünk, úgy hogy éppen ideje lenne már visszatérni a korábbi sikeresebb időszakhoz. A mélypont a hiányzók miatt következett be, és sajnos jelenleg is akad öt játékos, akivel nem számolhatunk a Pétervására elleni meccsen. Ezzel együtt hazai pályán mindenképpen győzni akarunk, noha tudjuk, hogy hozzánk hasonló képességű csapatot alkotnak a péterkeiek, akikkel szemben nehéz feladat vár ránk. Feltett célunk, hogy maradjunk a középmezőny elején, hogy aztán a télen megerősödve tavasszal előrébb léphessünk.

Sérült: Vágó, Somodi, Kiskartali, Fejes. Eltiltva: Besenyei F. (Besenyei Ferenc a Kazincbarcikai Ördögök NB II-es futsal-csapatának játékosaként kapott öt hétre szóló eltiltást, amely még erre a mérkőzésre is érvényes.)

TÓTH ZSOLT, a pétervásáraiak szakosztályvezetője: – A nyáron jelentős átalakuláson átesett keretünk továbbra is formálódó félben van. A csapattá érés azonban jó úton halad, sok a biztató jel, és ezen nem változat az a tény sem, hogy az FC Hatvan és az Energia SC elleni mérkőzésen sem sikerült győzni. A szezonból hátralévő három meccsre kilenc pontot tervezünk megszerezni, amiből következik, hogy Hevesre is győzni megyünk. Nagy kihívás vár a csapatra, de a motivációval nincs gond, a játékosok egészséges önbizalommal várják az összecsapást.

Sérült: Sulcz. Eltiltott: –

LŐRINCI (3.)–FÜZESABONY (14.)

Selyp, Lőrinci Spt. V.: Dajkó Tamás (Lovas, Berecz).

A lőrinciek egy héttel ezelőtt Egerben már az új edző, a Győri Zoltánt váltott Bódis Barna irányításával bizonyították nem lebecsülendő játékerejüket. A papírforma nagyon a hazaiak győzelmét ígérni, és ez várhatóan be is következik, amennyiben a vendéglátók valós tudásukat hozzák. Ha viszont a házigazdák egy kicsit is könnyelműen veszik a meccset, a füzesabonyi gárda képes „megérezni a vér szagát”, és akár meglepetést is okozhat.

BESENYŐTELEK (9.)–EGERSZALÓK (12.)

Besenyőtelek. dr. Vass Géza Spt. V.: Gordos Árpád (Kurinka, Gordos Á. M.)

Két győzelemmel és egy döntetlennel immár három meccset számlál a besenyőiek veretlensége, ám hasonlóval mutatóval (két döntetlen és egy győzelem) érkeznek a szalókiak, így leginkább szoros mérkőzés és pontosztozkodás valószínűsíthető.

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (15.)–FELSŐTÁRKÁNY (4.)

Bélapátfalva. V.: Varga László (Farkas D., Derda J.).

A bélapátfalviak utóbbi négy mérkőzésükön három alkalommal veretlenek maradtak, ami tartásról és fejlődésről tesz tanúbizonyságot, noha a jó sorozat az Egerszalók ellen megszakadt. A felsőtárkányiak viszont olyannyira lábra kaptak, hogy az egymás után aratott három győzelmüknek betudhatóan már a dobogó alsó fokát „ostromolják”. Ezek után a Bélkő alján bukni nagy blamát jelentene a vendégeknek.

MARSHALL-ASE (6.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (7.)

Andornaktálya. V.: Németh Szabolcs (Jávorszki Z., Németh M.).

A pillanatnyilag elfoglalt helyezés is arra enged következtetni, hogy sok különbség nincs a két csapat között. Pontszámot illetően jelenleg egy sem, igaz, a halásziak egy meccsel kevesebbet játszottak a Magyar Kupa-beli érintettség miatt. A kiegyenlített erőviszonyok leginkább azt vetítik előre, hogy nagy verés nem lesz se így, se úgy.

FC HATVAN (1.)–BORSODNÁDASD (13.)

Hatvan, Népkerti Spt. V.: Szigetvári Zsolt (Juhász Á., Kovács B.).

Az éllovas olyan ellenfelet fogad, amely a szintén dobogón álló Energia SC-től öt, a Lőrincitől pedig nyolc gólt kapott. Ebből kiindulva, de főleg a klubok között minden tekintetben meglévő különbség miatt, a BLASE számára nincs sok választás, mint „a saját 16-osra beállni a busszal.”

SZOMBAT, 16.00:

MAKLÁR (11.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (2.)

Maklár, Adler Sándor Spt. V.: Horváth Marianna (Pádár, Forgó).

A történelmi jelző azért illeti meg a mérkőzést, mert először játszanak villanyfényes tétmérkőzést a maklári pályán. Az egyelőre talány, hogy ezzel sikerül-e megzavarni a gyöngyösieket, akik természetesen fénynél eddig veretlen szezont futnak, amely sorozatot nyilván folytatni akarnak a győzelemből mindössze háromnál járó házigazdával szemben.

VASÁRNAP, 13.30:

HERÉD (10.)–BERG SYSTEM-EGER SE II (16.)

Heréd. V.: Fehér Renátó (Debreczeni, Bodó I.).

Szerzett pontokból annyi szerepel a herédieknél, mint az egriek neve mellett. Ettől függetlenül a Labancz Róbert vezette hazaiak aligha elégedettek az idénnyel. A szoros középmezőnyben három pont sokat érhetne a Tari Szabolcséknak, a siker pedig ennél is többet jelentene a sereghajtó megyeszékhelyieknek.

