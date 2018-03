A Heves most adni szeretne

A halásziak Gyöngyösön megizzasztanák a tárkányiakat.

A felsőtárkányiak Gyöngyöshalász elleni vendégjátéka lehet a megyei I. osztály 20. fordulójának leginkább várt összecsapása, ám a játéknap meccsének mást választottunk, gondolva a jövő heti még nagyobb rangadóra, amikor is a hatvaniakkal mérkőznek a tárkányiak

SZOMBAT, 15.00:

HEVESTHERM-HEVESI LSC (5.)–BESENYŐTELEK (14.)

Heves. V.: Horváth Marianna (Varga L., Csathó)

VERNYIK DÁVID, a hevesiek védője: – Azzal mindenki tisztában volt közülünk, hogy az egri mérkőzésen mi várhat ránk. Nem is a vereség ténye a fájó, hanem az, hogy öt gólt azért sehol és senkitől nem jó érzés kapni. Most viszont adni szeretnénk, mert az is nyilvánvaló, hogy a Besenyő ellen mi vagyunk az esélyesek. Hevesre jobbára nem győzni járnak az ellenfelek, és ezúttal is arra törekszünk, hogy a pontok itthon maradjanak. Ahogy tudtuk, hogy mennyi az Eger elleni meccs súlya, ugyanúgy átérezzük ennek az összecsapásnak a jelentőségét is.

Sérült: Csőke. Beteg: Vágó.

SZABÓ ANDRÁS, a besenyőtelkiek edzője: – Jó lenne már elkezdeni a pontgyűjtést, annak ellenére is, hogy Hevesen öt alapember hiányzik a kezdőből. Tiszteljük a hevesiek eredményeit, de sportemberek vagyunk és ha meccs van, akkor a győzelem igényével lépünk pályára. Így lesz ez most is, megadva a fiataloknak a lehetőséget a felnőttek közötti bizonyításra.

Sérült: Maksó, Urbán, Jónás, Ragó T. Eltiltott: Szécsi.

Ősszel 1–1-es végeredménnyel zárult a mérkőzés.

FC HATVAN (3.)–EGERSZALÓK (10.)

Népkert, műfű. V.: Tóth Zoltán (Lovas N., Klenovics P.)

Ahogy korábban a gyöngyösi Energia SC vendégeként, úgy egy héttel ezelőtt Besenyőtelken is igazolta nagyobb játékerejét a hatvani csapat. A házigazdáknak abban az esetben gyűlhet meg a bajuk a szalókiakkal, ha a látogatók olyan masszívan és zártan védekeznek majd, mint azt tették az előző idényben jó néhány alkalommal.

Az őszi idényben a hatvaniak 1–0-s győzelmet arattak.

MARSHALL-ASE (8.)–BÉLAPÁTFALVA (15.)

Andornaktálya. V.: Viktor Ferenc (Pásztory, Juhász Á.)

Dicsőséges tavaszi hadjárat is lehet az andornakiak dédelgetett álma azok után, hogy a múlt héten visszatérhettek saját pályájukra. A füzesabonyiak 3–1-es legyőzése után – meg úgy egyébként is – a bélapátiakkal szemben is a hazaiak az esélyesek, akiktől azonban minden bizonnyal egy félidőtől is jobb játékot vár Szabó László edző.

Ősszel az andornaktályaiak 2–1-re nyertek Bélapátfalván.

FÜZESABONY (13.)–PÉTERVÁSÁRA (11.)

Füzesabony. V.: Várallyay Miklós (Jávorszki, Panyi)

Aktuális ellenfeléhez két pontra zárkózhatna az FSC, ehhez azonban feltétlenül győzelem szükséges. Az abonyiaktól idén tavasszal csak háromszor egy gólra futotta, ettől több sikerélmény még nem jutott Vámosi Csabáéknak, tekintve, hogy valamennyi esetben ettől több kapott találatot voltak kénytelenek elkönyvelni. A Pétervásárával szemben viszont egy esetleges 1–0-nak is nagyon örülnének, ami három egységgel történő gyarapodást jelentene. Nyilván a vendégek ezt másképp látják, különösen abból kiindulva, hogy egy hete győztesen volnultak le a játéktérről.

Az őszi szezonban a péterkeiek 4–1-re győztek.

A BORSODNÁDASD (7.)–EGER SE (1.) mérkőzés beharangozója megtekinthető itt.

VASÁRNAP, 13.00:

GYÖNGYÖSHALÁSZ (6.)–BETON-TERMÉK FELSŐTÁRKÁNY (2.)

Gyöngyös, Kömlei Spt., műfű. V.: Debreczeni Krisztián (Harnos, Klenovics P.)

A halásziak az eddigi meglehetősen csonka szezon egyik legnagyobb veszteseinek számítanak, legalábbis az elhalasztott mérkőzéseket tekintve. Márkus Mátéék csupán Egerben léptek pályára, ahol 3–0-s vereséget szenvedtek. A Felsőtárkánnyal szemben is műfű lesz a borítás, és játékerő vonatkozásában is hasonlóra számíthatnak a házigazdák, mint a megyeszékhelyen. Vagyis képzett és erős gárda ellen kell bizonyítani, hogy a középmezőny elejére igenis képes lehet odaérni a csapat.

VASÁRNAP, 15.00:

HERÉD (9.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (12.)

Hatvan, Népkert, műfű. Lucián János (Dajkó, Koroknai)

Az idei lőtt gólokat illetően a meccsenkénti kettes átlag nem rossz a herédieknél, de ami a Borsodnádasd ellen sikerült, mármint kapott találat nélküli lehozni a meccset, az a Hevessel és Pétervásárával szemben nem. A következtetés: pont csak akkor lesz, ha a védelem jobban muzsikál.

Ősszel 5–3-as győzelmet arattak a gyöngyösiek.

SZABADNAPOS: Maklár (4.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Eger 17 16 1 – 62–9 49

2. Felsőtárkány 16 15 1 – 63–13 46

3. FC Hatvan 17 14 – 3 57–15 42

4. Maklár 17 9 3 5 36–29 30

5. Heves 17 8 1 8 34–31 25

6. Gyöngyöshalász 15 7 3 5 32–28 24

7. Borsodnádasd 17 7 2 8 32–41 23

8. Marshall-ASE 17 6 1 10 19–34 19

9. Heréd 17 5 4 8 27–36 19

10. Egerszalók 15 5 3 7 17–23 18

11. Pétervására 17 5 1 11 25–40 16

12. Energia SC 17 4 4 9 25–40 16

13. Füzesabony 17 3 2 12 19–45 11

14. Besenyőtelek 15 2 5 8 16–34 11

15. Bélapátfalva 17 1 3 13 16–62 6

16. Boldog kizárva