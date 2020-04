A hevesi hálóőr a mentális felkészülést tartja a legfontosabbnak

Kapusok szokásait, babonáit, különcségeit bemutató sorozatunk legújabb szereplőjeként a Hevestherm-Hevesi LSC hálóőre, Éles Viktor kerül a középpontba. A 39 éves sportember tavasztól a Lőrinci VSC kapusedzőjeként is tevékenykedne...

– Először is köszönöm Gedei Krisztiánnak a dobott labdát, remélem, mihamarabb lesz lehetőségem visszadobni neki – felelte az elmúlt három évben már csak kapusedzőként szerepelt Éles Viktor. – Az idén alakult úgy, hogy visszaálltam a kapuba, és bár egyelőre nem volt hosszú távú, de tény, újra kellett gondolnom, mit és hogyan végezzenek. Mindenesetre jó volt újra pályán lenni. Régebben rengeteg szokásom, babonám volt, mostanra a mérkőzés előtti kapufaérintések megmaradtak. Ezen kívül a legfontosabbnak a mentális felkészülést, a ráhangolódást tartom egy-egy mérkőzésre. A kapott gólok minden kapust megviselnek, különösen, ha hibázik. De aki a kapuba áll, ezt meg kell tanulni kezelni, és később a rutinnal jön, hogy az ember tisztában van saját képességeivel, és ehhez mérten próbál kockázatot vállalni.

A hevesi utánpótláskapusokkal és a Lőrinci VSC felnőtt hálóőreivel foglalkozó szakember kitért arra is, hogy a „portások” feladatköre rengeteget bővült.

– Az új szabályok még nagyobb felelősséget hárítanak ránk, így a feladatunk egyre összetettebb. A mai kapusoknak már mintegy 80 százalékban mezőnyjátékosként kell részt venni a játékban, nem csak védekezésben, de támadásban is. Ennek kell megfelelnie a mai korszerű kapusképzésnek, szem előtt tartva, hogy a mi felelősségünk elsődlegesen a gól elhárítása. A komplex feladatokra történő felkészülés során már utánpótláskorban nagy hangsúlyt kell fektetni a lábbal való játék alapjainak elsajátításra. Fontos a mentális felkészítés a posztból adódó pszichés terhelésre és természetesen meg kell felelni a csapat taktikai elvárásainak is. Ezen elvek mentén próbálom felkészíteni a kapusaimat. Noha most kényszerszünet van a járvány­helyzet miatt, remélem, hamarosan visszatérhetünk a régi kerékvágásba, mert nagyon hiányoznak a kapusaim és a futball közege.

