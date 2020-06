A hevesi szakosztályvezetőt a pozitív visszajelzések repítik

A Hevesi SE atlétika-szakosztályát profi módon vezeti Megyeri István. Az országosan elismert sportolók felkészülése és versenyeztetése, továbbá az eredmények feldolgozása és megjelenítése szorosan hozzátartozik az 54 esztendős vezető mindennapjaihoz.

– Az atlétika mindig is a szívügye volt, vagy a Hevesi SE-korszak „eredménye” a sportág iránti elkötelezettség?

– Az atlétikával már negyven évvel ezelőtt kapcsolatba kerültem, amikor elkezdtem a középiskolai tanulmányaimat a hevesi gimnáziumban. Akkor már „nagy atlétikai élet” zajlott Hevesen Tóth Gyula tanár úrnak köszönhetően. Neki rengeteg munkája van abban, hogy ez a sportág gyökeret eresztett a városban, ugyanis kiváló atlétákat nevelt, emellett neki köszönhető, hogy 1984-ben megépült az a futófolyosó, ami aztán évtizedekig szolgálta a hevesi atlétákat. A tanár úr belőlem is ki akarta hozni a maximumot, sajnos azonban lusta voltam hozzá. Amikorra pedig észbe kaptam, hogy érdemes volna komolyan venni, már késő volt. Ennek ellenére a sportág szeretete megmaradt. Kisebb-nagyobb erősséggel, de folyamatosan figyelemmel kísértem az atlétika történéseit. Természetesen ez felerősödött azt követően, hogy a Hevesi Sportegyesületen keresztül újra szorosabb kapcsolatba kerültem a sportággal.

– A Hevesi SE elnöke, Kovács Gyula azt mondja, az ön személyében olyan embert talált, aki erre a feladatra termett. Így érzi ön is, vagy „csak” beletanult, ami ugyancsak nagy fegyvertény?

– Lehet, hogy kell hozzá valamiféle adottság is, de mivel 2014-ig nem foglalkoztam ilyen jellegű feladattal, ezért inkább – szerintem – a beletanulás lehet a jellemző, és ez folyamatos. Igyekszem mindig kitalálni valamit, amivel könnyebbé tudom magamnak tenni a munkát. Ilyen például a versenyzők eredményeinek a nyilvántartása, vagy az, hogy már januárban elkezdem a felkészülést az év végi beszámolóra, és hasonlók.

– Mi jelenti a legnagyobb kihívást a szakosztályvezetői munkában?

– Nagyon fontosnak tartom, hogy az elért eredmények nyilvánosságot kapjanak, mert ennek köszönhető az, hogy a lakókörnyezetünk tudomást szerez az atlétáink teljesítményeiről. De egy-egy eseményről úgy beszámolót írni, hogy az ne legyen unalmas, terjengős, nagyon kemény feladat, amivel minden egyes alkalommal szembesülök. Ráadásul a helyi és a megyei sajtóorgánumokkal is jó kapcsolatban vagyunk, amelyek sokszor felhasználják ezeket az anyagokat. Ezért nem mindegy, milyen munkát adok ki a kezemből. Időnként négy-öt alkalommal átírom a beszámolót, aztán amikor közzéteszem, rögtön találok benne valami hibát, úgyhogy lehet javítani.

– Fia, Dávid atletizálása milyen szerepet játszik abban, hogy ilyen aktív a HSE-nél?

– Feltétlenül szerepe van benne, ugyanis hosszú szünet után neki köszönhetően kerültem újra szorosabb kapcsolatba az atlétikával. Ez pontosan 2008 szeptemberében történt, amikor ötévesen először állt rajthoz a Fut a Hevesen, majd azt követően kezdett Kovács Gyula irányításával edzeni. Őt egyébként (mármint Kovácsot) régebbről ismertem, de addig nem voltunk szorosabb kapcsolatban.

– Amióta az egylet kötelékébe tartozik, mire a legbüszkébb az eredmények közül, a saját munkát illetően, és a klub egészére vonatkozóan?

– Az eredményeket illetően egyértelmű a válasz. Az, hogy az utóbbi években több atlétánk is képes volt kivívni annak a lehetőségét, hogy korosztályos és felnőtt-kontinensbajnokságon részt vegyen, nagyon komoly eredmény, mint ahogyan az is, hogy az utóbbi két évben ismét volt Hevesnek felnőtt országos bajnok atlétája. A saját munkámban leginkább az jelenti az örömet, ha pozitív visszajelzéseket kapok egy-egy beszámoló kapcsán, akár a közösségi weboldalon, akár az írott vagy elektronikus sajtóban. Jóleső érzés, ha a városi vagy a megyei lapban (weboldalon), az általam készített beszámoló alapján született cikket olvashatok, vagy éppen láthatom az általam készített fotókat. Ami pedig az egyesületet illeti: kis város, nagy egyesület! Nem kevesebb, mint tizenkét szakosztállyal rendelkezünk, ami messze több, mint ami általában egy tízezres városra jellemző. Bőven lehet válogatni: sakk, kézilabda, tenisz vagy akár önvédelmi sportok – széles a választék.

– Az Ikarus BSE-vel történő együttműködés egyrészt zökkenőmentesnek tűnik, másfelől rendkívül gyümölcsöző. Akadnak még tartalékok ebben a kapcsolatban vagy már a csúcsra járatták a közös munkát?

– Lassan egy évtizedes lesz a kapcsolatunk a budapesti egyesülettel, ami valóban zökkenőmentes és sikeres. Bár az Ikarus BSE atlétikai szakosztályának vezetésében történt változás, ám ennek semmiféle hatása nem volt az együttműködésünkre. Vagyis mindkét fél megelégedésére zajlik a közös munka, és ha ez az elkövetkező években is hasonló minőségű lesz, akkor szerintem nem lesz okunk panaszra.

– A hevesi sportélet „zászlóshajójaként” sorakoznak-e esetleg olyan tényezők, amelyek ez ellen hatnak, vagy minden a legnagyobb rendben működik?

– Nem emlékszem olyan esetre, hogy más helyi sportszervezettel összetűzésünk lett volna. Nem is lenne értelme, hiszen mindannyian ugyanazt a célt szolgáljuk: minél színesebbé és nem utolsósorban minél eredményesebbé tenni a hevesi sportéletet. Az pedig úgy nem megy, ha az energiáinkat arra pazaroljuk, hogy egymással hadakozunk. Emellett pozitív a kapcsolatunk a hevesi önkormányzattal, de ugyanezt elmondhatjuk a boconádi és a tenki önkormányzatra is. Támogatnak bennünket oktatási intézmények, vállalkozások, egyéni vállalkozók vagy éppen magánszemélyek is. Nem az a jellemző tehát, hogy „szembejönnek” velünk, sokkalta inkább segítenek minket.

– Mennyire lehet vonzó a HSE-ben zajló munka a jövő nemzedék számára, azaz lasszóval kell fogni a gyerekeket, vagy jönnek, mert látják – a szülők is –, hogy itt értéket teremtetek?

– Erre kérdésre alapvetően a saját szakosztályunk szemszögéből tudok válaszolni, méghozzá egy frissnek mondható példán keresztül. Tavaly tavasszal döntöttünk úgy, hogy megfelelő számú érdeklődő esetén indítunk egy gyerekcsoportot, bízva abban, hogy majd ott lesznek közöttük a jövő bajnokai. Nem kellett hozzá sok idő, hogy elegendő ifjú atlétapalánta jelentkezzen, akikkel Kovács Gyula és Kovács Noel megkezdhették a munkát. Nem kellett rimánkodni azért, hogy jöjjenek a gyerekek sportolni, ami nyilván annak köszönhető, hogy a szülők látnak benne fantáziát.

– Mivel lenne elégedett mondjuk tíz év múlva, gondolva itt elsősorban a fiatalok pályafutásának alakulására?

– Nehéz ennyire előretekinteni, azonban remélem, hogy ha majd akkor is elkészíthetem az év végi beszámolót, ugyanazzal a kellemes gonddal szembesülök, mint mostanában: melyik eredmény fér fel a diára, és melyik nem? Kicsit komolyabbra fordítva a szót: bízom benne, hogy a hevesi atlétáknak továbbra sem csak a hazai pályákon terem babér, hanem minél több nemzetközi, válogatott, sőt világversenyen mutathatják majd meg, mire képesek.