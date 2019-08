A hevesiek kapust cseréltek a nyáron

A körülményeket tekintve a közelmúltban elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően sokat léptek előre.

A játékoscserék helyett az állandóságra, a meglévő értékek megtartására helyezték a hangsúlyt a nyáron a Hevesi LSC-nél. A megyei I. osztályban legutóbb tizedik helyen végzett gárda állományában csupán két változás történt. A 42 éves kapus, Horváth Péter három idényt követően visszatért korábbi csapatához, Gyöngyöshalászra. Helyére a jászkisériektől érkezett a 25 esztendős Vincze Gábor, aki a 21 éves Pósa Zoltánnal együtt adhat stabilitást a védelemnek. A másik távozó Budai István, az ugyancsak 21 éves játékos iskolai elfoglaltság miatt intett búcsút a gárdának.

– Nem sok lehetőségünk nyílt arra, hogy erősítsük a keretünket, ezzel együtt érzem annyira ütőképesnek a meglévő állományt, hogy biztos középcsapatként zárjunk a 2019/2020-as szezon végén – tekintett előre a hevesiek játékos-edzője, a 39 éves Besenyei Ferenc. – Körülményeinket tekintve a közelmúltban elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően sokat léptünk előre, de vissza is nézünk, lehetőség szerint megbecsülve azokat a korábbi labdarúgókat, vezetőiket és szurkolókat, akik a klub mellett állnak. Az utánpótlás terén is történtek pozitív változások, ezek pedig abba az irányba mutatnak, hogy a Hevesi LSC-vel a jövőben is számolni kell – zárta szavait a futballista.