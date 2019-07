A Hungaroringen csütörtökön indul az igazi nagyüzem

Idén a szokásosnál egy héttel korábban, augusztus első hétvégéjén rendezik a Forma-1-es Magyar Nagydíjat. A sorozat kereskedelmi jogainak tulajdonosa, a Liberty Media ismét átrendezte a menetrendet, igaz, a változás elsősorban a betétfutamok kezdését érinti.

A Hungaroring a szokottnál korábban, azaz pénteken és szombaton reggel fél nyolckor, vasárnap már reggel hét órakor kinyit. Idén az 5-ös kapun nem lesz belépési lehetőség. A szurkolókat ingyenes buszjáratok szállítják a pálya 3-as kapujához, ám az a korábbi gyakorlattól eltérően nem a Puskás Ferenc Stadiontól, hanem az Örs vezér teréről indul.

A megyénkből tömegközlekedéssel Budapestre érkezők legkönnyebben metró segítségével juthatnak el az indulási ponthoz. A pálya Gödöllő felől, HÉV-vel is megközelíthető, amelynek végállomása a vasúti pályaudvar mellett található. A HÉV-ről nem Mogyoród vagy Szilasliget, hanem Kerepes megállóhelyen érdemes leszállni, ahonnan ugyancsak ingyenesen lehet utazni busszal a 3-as kapuig. Belépőjegy a helyszínen is vásárolható, azonban a tribünökre szóló bérletek döntő többsége már elfogyott. Pedig éppen a háromnapos ülő- vagy állójeggyel rendelkezők kereshetik fel a csütörtöki nap folyamán a boxutcát. A nézők 14 órától nyernek bebocsátást a Hungaroring területére, ahol a látogatás kezdetéig, azaz 16.15-ig a Supergold, a Gold 3 és Gold 4-es lelátón foglalhatnak helyet. Innen csoportonként indulnak a boxutca látogatására, mely 18.15- kor zárul. Az említett tribünök közelében lévő étel- és italárusító helyek egy része már csütörtökön is nyitva lesz, ahol az idei évtől bankkártyával is lehet fizetni.

A pályára be nem vihető tárgyak listája meglehetősen hosszú, erről érdemes előzetesen tájékozódni. A szokásokhoz híven a hétvége folyamán a Forma-1 mellett a két nevelőszéria, azaz a Forma-3 és a Forma-2, valamint a Porsche Szuperkupa mezőnyét láthatja a közönség.

Újdonság, hogy a Forma-3 első futama szombat estéről egy jóval versenyző- és nézőbarát időpontra, azaz ugyanazon a napon 16.45-re került át. Ez azért vált lehetségessé, mert a Forma-2-es sorozat első futamát ezúttal szombat délelőtt rendezik. A 34. Magyar Nagydíj a tavalyi évhez hasonló időpontban, vasárnap 15.10-kor startol.