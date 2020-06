A játékosmenedszer büszke a Gyöngyösön szerződést hosszabbítókra

Ezekben a hetekben válik véglegessé a legtöbb NB I-es klub kerete, a tárgyalások a zenithez érkeztek. A koronavírus-járvány átigazolásokra gyakorolt hatásairól Auth Márton, játékosügynökkel beszélgettünk.

– A járványveszély miatt elrendelt korlátozó intézkedések enyhítésével kezd ismét visszaállni az élet a megszokott kerékvágásba. Az önök munkáját mennyire befolyásolták a tavaszi időszak nehézségei?

– Az elmúlt két hét már mozgalmasan alakult, nagyjából a hónap végéig tart a nagyüzem – válaszolt a ChampSport International Sport Agency ügynökség képviseletében Auth Márton. – A járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet megelőzően ügyfeleink mintegy hetven százaléka már rendelkezett szerződéssel a következő szezonra, a fennmaradó játékosok ügyeit ezekben a napokban zárjuk. A világjárvány gazdasági hatásai az elmúlt hetekben egyre jobban kirajzolódnak, ezáltal a klubok számára is újra tervezhetőbbé vált a jövő.

– A rendkívüli helyzet milyen irányba mozdította el az egyesületek igazolási kedvét?

– A korábbi évek átlagával megegyező az idei klubváltások száma.

– Milyen típusú játékosok a legkeresettebbek?

– Legtöbben a belső posztokra fürkésznek kézilabdázókat. A csapatépítést általában az átlövőkkel kezdik, akik alapjaiban meghatározhatják az együttesek eredményességét. Ugyanakkor egyre fontosabb szempont, hogy ár-érték arányban is jól válasszanak. A klasszis játékosokat továbbra is meg kell fizetni, de ezt már egyre kevesebb klub teheti meg. A koronavírus-járvány komoly bevételkieséseket okozott a cégeknél, önkormányzatoknál, ami az egyesületeknél is lecsapódik.

– Idén melyik magyar NB I.-es egyesület a legaktívabb az átigazolási piacon?

– Már nem titok, hogy a Dabas és a Budakalász jelentősen átalakul. Mindkét egyesületnél új csapat építésébe kezdett a szakvezetés. Ellenpélda ugyanakkor a Gyöngyös vagy éppen a Ferencváros. Ezek a csapatok évek óta stabilan működnek, minimális változások történnek.

– Ha már a Gyöngyöst említette! Vannak ott ügyfelei?

– Az elmúlt években több játékosom is került a klubhoz. Az idei hosszabbítók között található Gerdán Tibor és Németh Tamás, de a frissen érkező Halász Levente is az én ügyfelem. Büszke vagyok a sikereikre.

– Mennyi játékossal állnak kapcsolatban? Említene néhányat a legismertebbek közül?

– Hozzávetőleg kétszáz játékossal állunk szerződésben. Az ügyfeleim közé tartozik Bánhidi Bence, Bodó Richárd, Máthé Dominik, de említhetném a cseh válogatott Stanislav Kaspareket is.

– Apropó, Máthé Dominik! A Norvégiába készülő válogatott jobbátlövő klubcseréje igazi szenzációnak számított. Önök hogyan értékelték?

– Kétségkívül, eddig ez az év egyik legnagyobb dobása. Az Elverum sorozatban nyolc norvég bajnoki címet nyert, hat éve állandó szereplője a Bajnokok Ligájának. Nem kis kihívás ez Dominak, de biztos vagyok benne, hogy megállja a helyét. A Balatonfüred után újabb szintet léphet.

– Sokak által jósolt tendencia, hogy egyre inkább kikopnak a légiósok a hazai élvonalból és több magyar fiatal kerülhet komoly szerepbe. A szűkülő anyagiak miatt részben ezt a kényszer szüli, mégis sokan üdvözlik a lépést. Ön hogy látja?

– Közép- és hosszú távon valóban előtérbe kerülhetnek a magyar ifjak. Az egyesületek bátran nyúlnak a legígéretesebb fiatalokhoz, ami teret ad a kibontakozásra. Ezzel együtt tisztulhat is a mezőny. Felértékelődhet az akadémiai képzés, az általuk nyújtott nevelőmunka lehet a magyar kézilabdázás és a válogatott sikereinek fő záloga.