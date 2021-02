A jó egyéni teljesítmények hiányoznak a gyöngyösieknél

Az elmúlt négy NB I.-es mérkőzését elveszítette a HE-DO B. ­Braun Gyöngyös, a csapat vezetőedzője azonban nem pánikol. Konkoly Csaba azt reméli, hogy az elkövetkezendő napok pálfordulatot hoznak és hétfőtől új hullámon lovagolhatnak.

– A kialakult helyzetre való tekintettel a hét elején elnökségi ülést tartottak a klubnál, majd a szurkolók is lehetőséget kaptak, hogy közvetlenül a csapattól tájékozódhassanak a lejtmenetet előidéző okokról. Önnél miként csapódtak le ezek az egyeztetések?

– Általánosságban mondhatom, hogy segítőkészen állnak a helyzethez, mindenki a probléma megoldására törekszik – válaszolt Konkoly Csaba. – Nagy Attila elnök úr részéről él a türelem, ő továbbra is hisz abban a munkában, amit 2017 nyarán elkezdtünk. A szurkolói megnyilvánulások közül azokkal foglalkozunk, amelyek valóban pozitívan hathatnak a csapat életére.

– Leginkább mi változott az őszi szezonhoz képest?

– Amellett, hogy a játék minden elemében gyengébben teljesítünk mint ősszel, azt is látni kell, hogy értékes trófea lettünk az ellenfelek szemében. Elmaradnak a kimagasló egyéni teljesítmények, amelyek a csapat sikerét is elősegítenék. A sérülések, betegségek mellett a vírustól való állandó fenyegetettség miatt mentálisan is egyre nagyobb teher nehezedik a játékosok vállára. Ezt érezhetően egyre nehezebben bírjuk.

– Hogy néz ki a heti program? Milyen módszerekkel próbálnak visszatérni a helyes útra?

– Kedden egy hosszúra nyúlt elemzést tartottunk, majd szerdától vasárnapig szabadságot kaptak a játékosok. A néhány napos pihenő azt hivatott elősegíteni, hogy mindenki rendbe tegye a gondolatait, s jövő héten újult erővel folytathassuk a munkát.

– A személyes felelősséget mennyire érzi?

– Nyilván nekem is megvan ebben a szerepem, nem akarok kibújni a felelősség alól, hiszen az együttest irányítani kell. Ugyanakkor az is tény, hogy időnként minden csapat életében előfordul rosszabb széria. A Komló például két hete hat nyeretlen mérkőzés után győzött ellenünk. Ettől függetlenül tény, hogy az elmúlt négy meccset elveszítettük, de ezek közül ha csak egyet is nyerünk, akkor most nincs miről beszélni. Ebben a nem szokványos szezonban, a sűrű program közepette számos pályán borult már a papírforma. Magunknak tettük magasra a lécet, aminek a megugrása ebben a komoly kihívásokkal teli idényben nagyobb feladatnak ígérkezik.

A csapatkapitány munkás tavasz elé néz – Fizikális vagy képességbeli hiányosságaink nincsenek, így „csak” fejben kell újra építeni magunkat. Bár sok pontot elhullajtottunk februárban, nem adjuk fel a céljainkat, idén is szeretnénk nemzetközi kupát érő helyen végezni. Egy munkás tavasz után sikerülhet – fogalmazott a klub honlapján a csapatkapitány, Németh Tamás.

– A következő bajnoki mérkőzést március 5-én a Csurgói KK ellen, hazai pályán játssza a csapat. Milyen forgatókönyvet tud elképzelni?

– A stábtagokkal mi már a héten elkezdjük a felkészülést. Bízom benne, hogy szellemileg frissen és kellő labdaéhséggel érkeznek vissza a játékosok. Csak a győzelem megszerzése lebeghet a szemünk előtt. Annyi oldalról kapunk segítséget, hogy ez nem maradhat eredmény nélkül.

Négy éve nem voltak ilyen rossz sorozatban A gyöngyösi csapat legutóbb a 2017/2018-as szezonban élt át hasonló negatív sorozatot. Előbb ősszel kilenc, majd tavasszal hét meccsen keresztül maradt nyeretlen az együttes. A mátraaljai gárda abban az idényben csak az utolsó fordulóban biztosította be a bennmaradását, végül a tizenegyedik helyen zárt.

A 2021-es bajnoki mérkőzéseken

Balatonfüred–Gyöngyös 27–23

Komló–Gyöngyös 29–26

Gyöngyös–Ferencváros 27–31

Dabas–Gyöngyös32–26

A bajnokság állása

1. Veszprém 15 14 1 – 540–332 29

2. Szeged 11 9 – 2 375–282 18

3. FTC 15 9 – 6 425–401 18

4. Csurgó 14 6 2 6 377–380 14

5. Gyöngyös 15 6 1 8 406–415 13

6. Balatonfüred 10 5 3 2 257–267 13

7. Eger 13 6 1 6 359–402 13

8. Tatabánya 7 5 1 1 189–174 11

9. Komló 13 5 1 7 344–359 11

10. Budakalász 12 4 2 6 319–338 10

11. Veszprémi KKFT 14 5 – 9 370–394 10

12. Cegléd 13 2 1 10 289–397 5

13. Orosháza 10 1 2 7 220–300 4

14. Dabas 10 1 1 8 234–263 3