A kempo egri tanítója sok jó példát látott

Edző az edzőről, avagy ő gyakorolta rám a legnagyobb hatást. Sorozatunk aktuális szereplője az egri Bushido Kempo Akadémia vezetőedzője. Stregova Zsolt valamennyi mesterének, mentorának köszönettel tartozik azért, hogy így alakult az élete.

– Még mielőtt konkrét személyeket említek, szeretném leszögezni: sportágtól függetlenül minden sikeres edző munkáját figyelemmel kísérem és próbálok tanulni tőlük – rögzítette Renshi Stregova Zsolt. – Szerencsére a Zen Bu Kan Kempóban nagyon sok jó szakember tevékenykedik, így „házon belül” is rengeteg tapasztalathoz juthatok. Fontosnak tartom a tanulást, az elméleti felkészültséget, amelyet az Eszterházy Károly Egyetemen a kiváló oktatóktól szerzett tudás birtokában testnevelő tanárként is alkalmazok.

A 3. danos mester szerencsésnek mondhatja magát, mert kiváló szaktekintélyek pallérozták. – A harcművészeti ágat Egerben meghonosító Tar László személyisége tette lehetővé, hogy megszeressem a kempót, az ő edzéseinek hangulatát próbálom a saját foglalkozásaim során is alkalmazni – emelte ki Stregova Zsolt. – Kyoshi Papp Valér korábban a k Sportági Szövetség elnökeként tevékenykedett, most pedig a tiszteletbeli elnöki pozíciót tölti be a szervezetben. Jelen pillanatban őt tekinthetem az edzőmnek, akinek az útmutatása, a felkészültsége és tudása példaértékkel bír számomra. Tar László bátyja, Renshi Tar József olyan sokrétű tudással rendelkező kempós, akire mindig felnéztem és akinek az életfelfogása nagyon közel áll hozzám. Több mérkőzésem előtt látogattam Józsi edzéseit Budapesten, mivel ő volt az egyik úttörője Magyarországon az MMA térhódításának. 2002-ben, amikor itthon még négy unciás kesztyűt sem lehetett kapni, Angliába hívták egy ketrecharc rendezvényre, ahol óriási győzelmet aratott.

Stregova Zsolt ebben az irányzatban találta meg mindazt, amit számára a küzdősportot megtestesíti. Korábban, kempós útja elején a jó bunyósokra nézett fel, akik a páston/ketrecben sikeresnek bizonyultak. Később, amikor saját klubot alapított, akkor pedig a kempóban minden olyan edzőt csodált, akik sikeres egyesületet működtetnek.

– Akkor jöttem rá, hogy a küzdelmek során elért győzelmek tapasztalati szempontból ugyan fontosak, de edzőként más elsőbbségek érvényesülnek. Éppen ezért emelem ki Nagy Ferenc Jácintot. Tar Lászlót követően ő volt a vezetőedzője az egri klubnak. Ha ő nem lett volna képes betölteni a Laci után keletkezett űrt, akkor ma nem lenne kempo Egerben. Köszönettel tartozom mindannyiuknak életem ily módon történt alakulásában és abban, hogy ma országosan is elismert és sikeres klubot vezethetek. Bízom benne, hogy a tőlük szerzett tudást és tapasztalatot sikeresen tudom/tudtam átadni a fiatalabb kempós generációnak – összegzett Stregova Zsolt.