A kétszeres mátrafüredi olimpikon szerint nekik van miért küzdeni

Az eddig két olimpián (2012 London, 2016 Rio de Janeiro) szerepelt, világ- és Európa­bajnoki bronzérmes Kovács Zsófia tudja, mit jelent felkészülni az ötkarikás játékokra. A mátrafüredi illetőségű sportoló most azonban arra összpontosít, hogy elég időt engedve magának teljesen felépüljön.

– Két kérdés azonnal adja magát, mit szól a tokiói olimpia elhalasztásához, illetve mivel telnek a mindennapjai?

– Számomra a halasztás kimondása egy nehéz és stresszes időszak lezárását jelenti – felelte a sportoló. – Két hónappal ezelőtt kiderült, hogy gyulladt a pajzsmirigyem, majd a további kivizsgálások során bizonyítást nyert, hogy gennyes volt az egyik mandulám és nagy a valószínűsége, hogy évek óta ez okozta az állandó lebetegedéseket. Ezen idő alatt és az orvosi beavatkozás után rájöttem, hogy olimpia ide vagy oda, az egészségem mindennel fontosabb, és nem szeretnék soha többet úgy kezdeni versenybeszámolót, hogy előtte beteg voltam…

– Vagyis a mandulaműtét miatt már eleve házi karanténba kényszerült?

– Igen, sőt gyorsan kiderült, hogy sajnos ez jóval tovább tart majd. Időközben eltörölték az összes versenyünket májusig, az olimpiai kvalifikációt befagyasztotta az ITU és végül nemcsak kérdésessé vált az olimpia, hanem el is halasztották. Nagyon meg tudtam érteni azon sportolók frusztrációját, akik a járvány miatt nem tudtak rendesen készülni, a négy fal közé kényszerültek, vagy ami még rosszabb, sokkal nagyobb problémájuk van most az edzésnél.

– Ezek szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a japán rendezőbizottság jó döntést hozott?

– Egyértelműen. Sajnálom a házigazdákat, hogy kárba vész áldozatos munkájuk egy része, és nagyon meg tudom érteni a csalódott sportolókat is, akik mindennap Tokió 2020-szal keltek, feküdtek, és négy éve vártak arra a bizonyos pillanatra. Pontosan tudom, milyen ez. Ám azt gondolom – bármennyire is fontos az olimpia eszménye –, most nem ez a legfontosabb. Nagyon nagy társadalmi összefogásra van szükség, és a társadalomnak mi, sportolók is részese vagyunk. Ezért nekünk is meg kell tenni azt, amivel most a legtöbbet segítünk, vagyis azt, hogy követjük a szabályokat és „nem teszünk semmit”!

– Mire használja ezt a holtidőszakot?

– Arra, hogy kicsit levegyem a fókuszt erről a négy évbe szorított mókuskerékről, ha már ezúttal az ötödik évbe csúsztatták át. Kicsit kevesebbet agyaljak, kicsit többet foglalkozzak azokkal a személyekkel, akiket szeretek, még ha fizikailag nem is tudok velük lenni. Arra is alkalmat kínál ez az időszak nekünk, sportolóknak, hogy dolgozzunk olyan feladatokon, amelyekre máskor kevesebb időt tudunk szánni. Nekem például ilyennek számít a nyújtás. Ahogy Dumbledore mondta Harry Potternek a Főnix Rendjében: kegyetlen csata vár ránk, de van egy nagy előnyünk Voldemorttal szemben. Nekünk van miért küzdenünk.

– Sejti, hogy mikor versenyezhet újra?

– Ezt még senki sem tudja. Most arra készülök, hogy szép lassan, elég időt engedve magamnak felépüljek, építkezzek és majd jó állapotban térjek vissza a melóba. Nem sietünk sehová.