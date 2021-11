A Leánykán már csak maszkban lehet meccset nézni

Jól ismert ellenfél látogat az Eszterházy SC-hez a szombat játéknapon.

Ezt ne hagyja ki! Marakodás indulhat a baloldalon a listás helyekért

A női NB I/B Keleti csoportjának 9. fordulója:

ESZTERHÁZY SC (2.)–TEMPO KSE (6.)

Eger, Eszterházy csarnok, szombat, 18.00. V.: Ignéczi, Pánczél-Héjjas

A Tempo KSE elleni hazai mérkőzéssel a bajnokság alapszakaszának feléhez ér az Eszterházy SC együttese. A pontvadászat legutóbbi játéknapján négygólos vereséggel térhetett haza a listavezető Békéscsaba otthonából Zsadányi Sándor alakulata, amely társaság a javítás reményében a nyári felkészülési, valamint az októberi Magyar Kupa-mérkőzéshez hasonlóan, ezúttal is legyőzné fővárosi ellenfelét.

– Nem tagadom, a békéscsabai rangadónk után elég nehéz visszaállni a normál életbe – fogalmazott kellő őszinteséggel az egri egyetemisták vezetőedzője. – Igazság szerint, amikor mentálisan ennyire készülsz egy ellenfélre, mindig nagyon nehéz újra felpörögni. Emiatt is mondom azt, hogy az előzetesen eltervezettekhez képest is sokkal nehezebb találkozó vár ránk. A lelkeknek ennek ellenére könnyebbséget adhat, hogy van idei, és ami fontosabb, pozitív emlékünk a Tempo ellen. Ugyanakkor mivel ez esetben edző-, és kupameccsekről beszélünk, jelentőségében a párharc mostani epizódjának lesz a legnagyobb súlya. Őszintén bízom benne, hogy mivel nem kell utazni, és hazai pályán szerepelhetünk, ez most tényleg segítséget ad nekünk. Ennek ellenére biztos vagyok abban is, hogy nem fogunk nagyon simán nyerni, mert továbbra is nagyon sok a hiányzónk, és az ebből eredő problémánk. Más választásunk azonban nincs, mindenképpen két pontot kell szereznünk, mert, ha a Békéscsabával szemben úgy fogalmaztunk, hogy nem a legfontosabb találkozónkról van szó, akkor az érem másik oldalát az jelenti, hogy ez viszont nagyon fontos összecsapás lesz. Itthon nem veszíthetünk pontokat, amennyiben el kívánjuk érni céljainkat, vagyis akármennyi nehézség, és bosszantó körülmény is sújt minket, szombat este feltétlenül nyernünk kell!

Az ESC mérkőzéséhez kapcsolódik, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetésének – a pénteki naptól érvénybe lépett – rektori utasításában foglalt előírásai szerint, az intézmény összes épületébe kizárólag a koronavírus terjedése ellen használatos védőmaszk viselésével lehet belépni. Mindez a Leányka úti Eszterházy csarnokra is érvényes, azaz a szombati meccsen a védettségi igazolványok mellett a maszkhasználatot is kérik, illetve ellenőrizik a helyszínen feladatot ellátó biztonsági szolgálat tagjai.