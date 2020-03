A Lőrinci győzelemmel ünnepelné a hazatérést

A listavezető Lőrinci és a harmadik helyen álló Pétervására egymás elleni mérkőzése jelenti a megyei I. osztályú bajnokság 15. fordulójának slágermeccsét, amelyet – a további párharcokhoz hasonlóan – zárt kapuk mellett rendeznek.



A tavaszi második játéknap mérkőzéseire a lőrinciek védője, Gulyka Zsolt így tippelt.

Szombat, 12.30:

FELSŐTÁRKÁNY (6.)–BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT (9.)

Felsőtárkány. V.: Harnos Csaba (Szigetvári Zs., Lovas).

A lendületes hazaiak és a masszív vendégek csatája igazságos döntetlennel végződik, 1–1.

Szombat, 14.30:

LŐRINCI (1.)–PÉTERVÁSÁRA (3.)

Selyp, Lőrinci Spt. V.: Fodor Zsolt (Nemes, Ficsor) – Pest megyei játékvezetők

Harcos, küzdelmes mérkőzésen egygólos győzelemmel ünnepeljük meg a „hazatérést”, 1–0.

HERÉD (7.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (8.)

Heréd. V.: Derda József (Török, Király).

Gólokban gazdag mérkőzésen döntetlent várok, 2–2.

HEVESTHERM-HEVES (5.)–BERG SYSTEM-EGER SE II. (12.)

Heves. V.: Nagy Péter Májer K. Németh G.

A jól rajtoló heveseiek ezúttal is otthon tartják a három pontot, 2–0.

ENERGIA SC GYÖNGYÖS (10.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (14.)

Gyöngyös, Kömlei Spt. műfű. V.: dr. Lendvai Gábor (Tamasi, Bodó I.).

Az Energiának jól sikerült az „előszezon” és a gyöngyösiek a nyitányon is helytálltak az andornakiak vendégeként. Emiatt is mondom, hogy a vendéglátók győznek a szimpatikus fiatal vendégek ellen, 3–1.

MAKLÁR (11.)–FÜZESABONY (13.)

Maklár, Adler Sándor Spt. V.: Varga László (Orovecz, Juhász Á.).

Gólzápor valószínűleg nem várható, a csapatok „kiegyeznek” a döntetlenben, 1–1.

Szombat, 17.00:

EGERSZALÓK (2.)–MARSHALL-ASE (4.)

Egerszalók. V.: Darók Attila (Hovanecz, Kasza).

Két jó csapat villanyfényes meccsen rendezendő csatájából a hazaiak kerülnek ki győztesen, 2–1.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA