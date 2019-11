A Lőrinci telel a tabella élén

Az Egerszalók a 92. percben szerzett góllal nyert Gyöngyöshalászon.

A megyei I. osztály 13., őszi zárófordulójának mérkőzésein:

FÜZESABONY–LŐRINCI 1–3 (1–1)

Füzesabony, 50 néző. V.: Strehó Erik (Varga P., Bakos T.).

FÜZESABONY: Dósa A. – Antók M., Godó G., Szabó Á., Koós K., Póka T., Eötvös M., Nagy B., Fügedi T., Takács B., Keresztesi Zs. Edző: Bocsi Zoltán.

LŐRINCI: Gedei K. – Héder N., Székesi Á., Uj P., Bartók P. (Balla Z., 79.), Ágói Z., Tari J., Tatár R., Oláh Á., Gulyka Zs., Tóth P. Edző: Bódis Barna.

GÓL: Fügedi T. (9.), ill. Székesi Á. (26.), Uj P. (73.), Gulyka Zs. (90.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Gedei K. (a mezőny legjobbja) és az egész vendégcsapat.

BOCSI ZOLTÁN: – Nem érdemeltünk vereséget, a játék képe alapján a döntetlenre rászolgáltunk volna. Az első helyezett ellen nem lehet 11-est és ziccereket kihagyni! Gratulálok a Lőrinci csapatának az őszi elsőséghez!

BÓDIS BARNA: – Nehéz talajú pályán brusztolós mérkőzésen megszenvedtünk a három pontért. A csapatom erejét mutatja, hogy ilyen körülmények között is nyerni tudtunk. További sok sikert kívánok Bocsi Zoltánnak és csapatának!

GYÖNGYÖSHALÁSZ–EGERSZALÓK 2–3 (1–1)

Gyöngyöshalász, 90 néző. V.: Harnos Csaba (Lovas N., Pásztory K.).

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Horváth P. – Csomor Sz., Ludányi N., Gódor Á., Sőregi Z., Horváth V. (Vidra R., 76.), Márkus M., Hovanecz M., Czene L., Jurecska E., Oravecz B. Edző: Benus Ferenc.

EGERSZALÓK: Varsányi J. – Kovács B., Baji P. (Nagy G., 50.), Sramkó R., Varga L. (Neumann G., 71.), Szabó V., Busai B., Ficzere P., Nagy P., Kaszás N., Czető M. Edző: Sivák Sándor.

GÓL: Márkus M. (29.), Ludányi N. (70.), ill. Varga L. (9.), Czető M. (50.), Kovács B. (92.).

JÓK: Csomor Sz., Oravecz B., ill. Kovács B., Szabó V., Czető M.

BENUS FERENC: – Súlyos egyéni hibáinkat az ellenfél kegyetlenül kihasználta. Köszönjük a szurkolóink egész éves biztatását, sajnáljuk, hogy az utolsó hazai mérkőzésen nem tudtunk nekik örömet szerezni. A szurkolóknak és játékosoknak boldog új évet kívánok, találkozunk jövőre.

SIVÁK SÁNDOR: – Gratulálok a csapatomnak, mert egy kulturáltan játszó ellenfelet győztünk le az utolsó percben szerzett góllal. De azért 1–2-es állásnál több meccslabdánk is volt.

MARSHALL-ASE–PÉTERVÁSÁRA 4–2 (3–0)

Andornaktálya, 50 néző. V.: Rozsnaki Gábor (Rézműves F., Németh M.).

ANDORNAKTÁLYA: Bollók G. (Tamás T., 93.) – Gál M., Danó Zs. (Marticsek Á., 84.), Mohácsi G., Sárosi G. (Hermann P., 78.), Nagy L. (Nagy B., 81.), Megyeri T., Nagy V. (Madarassy Á., 38.), Trungel K., Szabó L., Bárdos B. Edző: Szabó László.

PÉTERVÁSÁRA: Puporka D. – Szilágyi Á., Kerényi G., Sándor A., Szabó G. (Ökrös B., 70.), Érsek M., Sulcz M., Oláh F. (Szőllősi T., 64.), Eged A., Nyerges K., Czigler B. Edző: Csatlós Tamás.

GÓL: Bárdos B. (7., 14., 63.), Mohácsi G. (44. – 11-esből), ill. Oláh F. (50.), Érsek M. (85.).

KIÁLLÍTVA: Gál M. (89.), ill. Sándor A. (75.).

JÓK: Mohácsi G. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. senki.

SZABÓ LÁSZLÓ: – Szenzációs első félidőt produkáltunk. A másodikban is rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, megérdemelten szereztük meg a három pontot. Boldog szülinapot Mohácsi tanár úrnak!

CSATLÓS TAMÁS: – Gratulálok az ellenfélnek!

HEVESTHERM-HEVESI LSC–FELSŐTÁRKÁNY 2–1 (2–0)

Heves, 94 néző. V.: Szigetvári Márk (Várallyay M., Nováki R.).

HEVES: Vincze G. – Borics L., Fejes L., Váradi Z., Somodi K., Szabó G., Csőke B., Besenyei F., Ádám P. (Vernyik D., 69.), Balázs L. (Pusoma P., 75.), Korsós M. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

FELSŐTÁRKÁNY: Bajzát D. – Pelyhe K., Pelyhe Cs. (Frecskó T., 46.), Kálmán R., Jacsó A. (Montvai T., 46.), Sebe A., Kollár B., Kálmán J., Madarasi M., Lakatos P. (Sütő B., 74.), Sebe M. Játékos-edző: Montvai Tibor.

GÓL: Csőke B. (15.), Borics L. (36.), ill. Sütő B. (87.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Sebe M., Kálmán R.

BESENYEI FERENC: – Az első félidőben megérdemelt kétgólos vezetést szereztünk. A második félidő közepétől elfáradtunk, de csapatként tudtunk védekezni, és ha csak a létszámfölényes kontráinkat góllal fejezzük be, akkor sokkal simább mérkőzést játszunk.

MONTVAI TIBOR: – Az első félidőben azt hittük, hogy majd félgőzzel is lesz esélyünk. A második félidőben nagy energiákat mozgósítottunk, de sajnos a gól későn jött. Ezt a meccset az első félidőben buktuk el a foggal-körömmel védekező hazai csapattal szemben.

BERG SYSTEM EGER SE II–HERÉD 0–2 (0–0)

Eger, Felsővárosi spt., 50 néző. V.: Nagy Péter (Klenovics P., Nagy F.).

EGER: Korsós I. (Császár D., 66.) – Barta K. (Halász D., 54.), Bocsi B., Kovács D., Csorba A., Lázár L., Csuhay M., Tőzsér P. (Péter Szabó D., 80.), Fodor G. (Nagylaki D., 70.), Révész A., Jacsmanik A. Edző: Vitányi László.

HERÉD: Tóth M. (Juhász V., 17.) – Szabó B., Herpai G., Habovda T. (Mag Z., 86.), Ivony A. (Oldal G., 92.), Zsámboki Á., Holtner A., Tari Sz., Aranyos M. (Jobbik M., 91.), Fótos L., Andrejev I. Edző: Aranyos Imre.

GÓL: Ivony A. (64.), Habovda T. (85.).

JÓK: senki, ill. Tari Sz., Fótos L., Herpai G.

VITÁNYI LÁSZLÓ: – Örülök, hogy vége.

ARANYOS IMRE: – Végig küzdelmes mérkőzésen megérdemelten szereztünk három pontot.

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT–MAKLÁR 2–1 (2–0)

Bélapátfalva, 70 néző. V.: Varga László (Szarvas L., Csuja Z.).

BÉLAPÁTFALVA: Tóth A. – Beliczki D., Malik B., Harkály V., Bocsi G. (Holló Á., 70.), Lakatos D. (Szövérfi Á., 55.), Vona Cs., Nagy D., Fehér B. (Makó B., 63.), Molnár R., Jakab Á. Edző: Bársony Dániel.

MAKLÁR: Tiszolczki L. – Szeles A. (Vaszilkó R., 63.), Ötvös O., Utasi B. (Hegedűs N., 63.), Besenyei R., Palágyi M., Szőllősi R., Szilágyi B. (Kovács Z., 74.), Vojtekovszki M. (Kovács Z., 74.), Penczner L., Bánka B. Edző: Szabó András.

GÓL: Malik B. (4.), Jakab Á. (14.), ill. Vojtekovszki M. (61.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.

BÁRSONY DÁNIEL: – A mérkőzés előtt annyit kértem a srácoktól, hogy ne a tabella végéről menjünk a téli hosszú pihenőre. Ezt betartották.

SZABÓ ANDRÁS: – Tíz percig megint aludtunk, nyolcvan percig támadtunk, húsz helyzetet kihagytunk, a végén mégis lógó orral távoztunk.

BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT–ENERGIA SC GYÖNGYÖS 0–1 (0–0)

Besenyőtelek, 50 néző. V.: Derda József (Török M., Koroknai Á.).

BESENYŐTELEK: Nováki M. – Hajdu Zs., Nagy G., Jónás A., Pálfalvi A., Maksó L., Szabó M., Molnár A. (Kaló Á., 59.), Molnár T., Penti P. (Dalnoki G., 46.), Vámosi R. Edző: Nagy Endre.

GYÖNGYÖS: Iváncsik N. – Rafael B. (Tóth L., 86.), Gulyás K., Gedei Á., Pilinyi I., Sándor B. (Bartha B., 78.), Balogh M., Marosi J. (Galó D., 67.), Timon L., Papp M., Kovács G. (Izsvák Á., 67.). Edző: Nagy Gábor.

GÓL: Izsvák Á. (85.).

JÓK: Szabó M., Vámosi R., Pálfalvi A., Molnár T., ill. Iváncsik N., Pilinyi I., Rafael B., Gedei Á., Timon L.

NAGY ENDRE: – Mindkét csapat becsülettel küzdött a focira alkalmatlan játéktéren. Sajnálom a játékosaimat, mert megdolgoztak a győzelemért, de az esettől egy méterre álló játékvezető nem fújt be egy óriási 11-est, amit a vendégek is elismertek, majd az ellentámadásból gólt kaptunk!

NAGY GÁBOR: – Tipikus egygólos mérkőzés volt, amiből most mi jöttünk ki szerencsésebben. Jól alkalmazkodtunk a pályaviszonyokhoz és az ellenfél kellemetlen stílusú játékához.

A bajnokság állása