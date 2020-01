A maklári csapatkapitány az edzőségre váltott

Most végzi azt MLSZ „C” licences edzőképző tanfolyamot.

Az ősszel még játékos-edzőként tevékenykedett Bánka Balázs tavasszal „csak” az edzőségre összpontosít. Azonban ezt már nem Makláron teszi, ahol az elmúlt hat évben futballozott a megyei I-es gárda kapitányaként, hanem az Eger SE 2011-es születésű gyermekekből álló csapatát, valamint Kollár Péterrel a klub U19-es női együttesét vezényli trénerként.

A megyeszékhelyen nevelkedett, majd Pétervásárán, Verpeléten, Nagyrédén és az Egri FC-ben is szerepelt 37 éves labdarúgó-pályafutása során sok tapasztalatot szerzett az edzőségről, amit felhasználhat az utánpótlás-nevelésben. Az elmúlt hónapokban ideje jelentős részét a fiatalok képzésével és versenyeztetésével töltött tréner végleg nem mondott le róla, hogy visszatérjen a nagypályára, ám ennek az évnek az első fele egészen biztosan csak a fiatalokról szól, illetve a tanulásról. Most végzi azt MLSZ „C” licences edzőképző tanfolyamát, hogy hivatalosan is művelhesse azt, ami igazán közel áll hozzá.