A mátraballai edző NB II-es klubnál írt történelmet

Kis Károly újra nagyot alkotott. Igaz, az FC Ajka NB II-es ötödik helyezése nem ér fel a paksiakkal megnyert NB I-es ezüstéremig, ám a klub történetének eddigi legjobb eredménye a mátraballai illetőségű 56 éves szakember munkáját és hozzáértését dicséri.

– Az ajkaiakkal megszerzett ötödik helyezést nagyon komoly eredménynek tartom, még ha nyilvánvaló is, hogy a paksi ezüst számít a legkiemelkedőbbnek, amit edzőként elértem – mondta a Hírlapnak Kis Károly. – Az ajkai két évre nagyon jó érzéssel gondolok, mert rendkívül kemény munkával, az NB III-ból feljutott csapatból kiindulva sikerült összerakni olyan gárdát, amelyik az NB II-ben sem vallott szégyent, sőt, minden idők legjobb szereplésével rukkolt ki. Erre nagyon büszke vagyok. Hozzá kell tenni, edzőként ez az út sem volt annyira egyszerű, mint amilyennek tűnik. Ugyanis a két évből az elsőben nem kezdtünk jól, de utána fokozatosan építettük fel a csapatot és eljutottunk odáig, hogy nemcsak bárkivel pariban tudunk lenni, hanem a mezőny közvetlen élbolyához tartoztunk.

A 2019/20-as és a 2020/21-es idényben több eredmény akad, ami bizonyítja a fentiket. A Veszprém megyei gárda az első, Kis Károly vezényelte évben oda-vissza legyőzte a feljutó Budafokot, a szintén az NB I-be lépett MTK ellen négy pontot szerzett, vagyis összesen 10 pontot gyűjtött az élcsapatok ellen. A legutóbbi szezonban is akadt példa hasonlóra, ugyanis a bajnok DVSC-t és a második Gyirmótot is legyőzte hazai pályán a zöld-fehér legénység. Az FC Ajka 38 mérkőzésen szerzett 62 ponttal és 65–47-es gólkülönbséggel zárt ötödikként a húszcsapatos mezőnyben. Vagy, ha úgy tetszik Magyarország 17. legjobb csapatának tekinthető.

– Sokszor számom kérik a látványos játékot az edzőktől és a csapatoktól, ám azt gondolom, hogy ennek az elvárásnak teljesen megfeleltünk, amit bizonyít, hogy – holtversenyben – a második legtöbb gólt szereztük – emelte ki Kis Károly. – Ugyanakkor rendkívül sajnáljuk, hogy éppen akkor volt a nagyszerű sorozatunk, amikor nem jöhettek a nézők a meccsekre. Noha a drukkerek nélkül is jól szerepeltünk, ám a szurkolók jelentősége vitathatatlan. Ők azok, akik kitartanak mellettünk, és amikor nem úgy megy a játék, ahogy kellene, akkor kisegítenek bennünket. Fájlalom, hogy igazi futball-láz lehetett volna úrrá Ajkán, de a Covid az élet más területein is megmutatta a hatását, és ezzel így voltunk mi is.

A tréner örül, hogy Heves megyeiként más megyében sikerült bizonyítania. Ez pedig úgy jöhetett létre, hogy a vezérkar ott áll a szakmai team mögött.

– Minden tekintetben jó feltételeket biztosított a vezetés azzal együtt, hogy hagyták kibontakozni a stábot – folytatta az edző. – A sikerhez szükséges továbbá a nagyon jó szurkolótábor, illetve nem utolsó sorban az, hogy a játékosok magukénak érezzék a klubot és jó közösséget alkossanak. Ma már eljutottunk odáig, hogy több futballista szívesen jönne Ajkára, miközben a jó szereplés hatására több kölcsönjátékosunkat visszahívja magához a klubja. Őket mindenképp pótolni kell, mert csak akkor tudunk versenyben lenni a többi, sorra erősítő NB II-es csapattal. Mi sem maradhatunk le tőlük és bízom benne, hogy jól alakulnak majd a dolgaink ezen a téren.

Kis Károly osztja a nézetet, mely szerint az edzői szakma olyan, ahol soha nem szabad hátradőlni, nem lehet elégedett az ember. Ezúttal a csapat tette magasra a mércét, amit rendkívül nehéz lesz megtartani, de arra törekszenek, hogy sikerüljön.

– Egy-egy mérkőzés olykor nüansznyi eseteken múlik, rendkívül sok az egyforma csapat. Szinte mindig a maximum közelében kell teljesíteni ahhoz, hogy hozzuk az eredményt. Akadnak olyan együttesek az NB II-ben, amelyek lehetőségek tekintetében az NB I-ben is a középmezőnyben lennének. Velük is fel kell venni a versenyt ahhoz, hogy hasonlóan jó eredmény érjük el, mint tettük azt az elmúlt bajnoki évben. És ez a szezon a járványhelyzet miatt nagyon megviselte a csapatot. Sokszor kerültünk bizonytalan helyzetbe, mert nem mindig tudtuk, kire lehet számítani, vagy éppen a következő héten ki lesz Covidos. Éppen ezért most nem árt a tartósabb kihagyás.

Az Eb miatti hosszabb szünet első két hete teljes kikapcsolódással telt. A következő két hétben a kiírt feladatokat teljesítik a játékosok, amit természetesen tudunk ellenőrizni. Utána a héthetes felkészülési azon időszakába lépünk, amikor már edzőmeccseket játszunk.

Szándékosan nehezebbnek számító találkozókat kötöttünk le, zömmel NB II-as gárdák ellen, kivéve az NB I-es Honvéd és az NB III-as Balatonfüred csapatát. Bízunk benne, hogy ezek a mérkőzések jó erőfelmérésként szolgálnak és ha lesznek is változások a keretben, de újra össze tudjuk hozni, hogy ütőképes csapat álljon rendelkezésre. Utána pedig olyan eredményes gárdát lássanak a nézők, amilyen az előző idényben volt. A teljesítményre abszolút nem lehetett panasz, amiért a játékosok külön dicséretet érdemelnek.