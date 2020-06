A mátraderecskei edző szerint a pályán lett volna szép aranyat nyerni

Az 1983/84-es idényben szerepelt utoljára a megyei I. osztályban Mátraderecske csapata. Harminchat év múltán idén nagyon közel került a gárda a fentebb lépéshez, ám a 2019/20-as szezont első helyen zárt együttes az új évadnak is a II. osztály tagjaként vág majd neki.

Aranyéremnek legutóbb a 2004/05-ös bajnoki évben és azt megelőzően, a 2003/04-es szezonban örülhettek a derecskei futballisták. Mindkét elsőséget a megyei III. osztály Északi csoportjában vívta ki a társaság úgy, hogy 15 éve a klub már vállalta a magasabb nívó jelentette kihívást. Az azóta eltelt időben csupán egy dobogós helyezés jött össze, mégpedig 2013/2014-ben, amikor a másodosztály Keleti csoportjában ezüstérmesként végeztek Csikós József és társai. A jelenlegi elsőség többéves munka eredménye.

– Megpróbáltuk felépíteni a csapatot, hogy hosszabb távon benne legyen a gárdában az I. osztály – jelentette ki a Mátraderecske SE edzője, Kolozsvári Imre. – Most még nem mertük vállalni, mert több idő kell ahhoz, hogy stabilabb lábakon álljunk. Esetünkben is az utánpótlás kérdése számít sarkalatos pontnak.

A derecskeieket évtizedek óta szolgáló tréner annak örül, hogy a lefújásig jól ment a csapatának, de a realitásokkal is tisztában van.

– Ha megítélték volna nekünk, hogy elsők vagyunk, akkor ez nekem olyan lett volna, hogy kérek egy rántott húst, de panír nélkül kapom, nem lett volna az igazi – tette hozzá a szakember. – Ez az idény még nem volt lejátszva! A Visonta és a Domoszló ellen bizony nagyon harcolnunk kellett volna az elsőségért, vagyis nem volt vagy lett volna olyan egyértelmű, hogy a miénk az aranyérem. Az, hogy az élen álltunk és állunk, az szép és jó, tettünk is érte, ám nagyon sok mérkőzés volt még hátra a szezonból, és nem is igazán örültem volna, ha így leszünk bajnokok. Ilyen áron ne! Azt sem szeretem, ha az ellenfél tíz játékossal áll ki, mert azok a meccsek már nem az igaziak.

A megyei I. osztályba nevezéshez szükséges licenckérelmet nem is adta be az egyesület, így jöhet a másodosztályú folytatás. – Nekimegyünk másodjára is, megpróbáljuk – mondta Kolozsvári Imre. – A játékosokkal beszéltünk róla, és nem igazán volt az, hogy húúú, most elvették tőlünk az aranyat. Az élet ad egy ilyen lehetőséget. Lehet, hogy valakinek a csapatból ez az egy bajnoki címe lett volna, így ő nyilván másképp éli meg. Mindenki úgy volt azonban vele, hogy játsszuk le. Annál nagyobb boldogság nem kell, ha a játéktéren dől el az aranyérem sorsa.

Így zárult a 2019/20-as megyei II. osztály

1. Mátraderecske 17 14 1 2 64–24 43

2. Visonta 18 13 4 1 63–21 43

3. Domoszló 18 13 2 3 45–14 41

4. Istenmezeje 18 11 4 3 50–20 37

5. Egerszólát 18 9 4 5 45–27 31

6. Markaz 18 8 5 5 43–43 29

7. Tarnaméra 17 7 5 5 34–33 26

8. Poroszló 17 8 1 8 46–42 25

9. Vámosgyörk 17 8 1 8 39–37 25

10. Abasár 18 6 1 11 32–56 19

11. Zagyvaszántó 18 5 2 11 38–52 17

12. MSE-Mátraballa 18 4 5 9 38–53 17

13. Bélkő-Balaton 16 4 2 10 41–62 14

14. Hatvani Lok. 18 4 2 12 32–55 14

15. Nagyréde 18 3 2 13 36–63 11

16. Atkár 18 3 1 14 21–65 10

Házi góllövőlista

26 gólos: Suha Balázs

9 gólos: Liszka Gergő

7 gólos: Sólyom Ádám

6 gólos: Berki János

5 gólos: Balog Bence

3 gólos: Farkas Rudolf

2 gólos: Nagy Bence Gergő

1 gólos: Béres Bence

Forrás: MLSZ-adatbank