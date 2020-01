A megyei wing tsun főinstruktor vívókat képviselt Hollandiában

A már majdnem feledésbe merült magyar-holland történelmi vívókapcsolatok felelevenítése miatt utaztak Hollandiába a Magyar Szablyavívó Iskola vezető vívómesterei.

– A program a hágai magyar nagykövetségen a Magyar Szablyavívó Iskola alapítójának, Máday Norbertnek a „Kard a tulipán alatt” című, holland-magyar vívókapcsolatokat bemutató tartalmas, látványos, rengeteg ritka dokumentumokat tartalmazó könyvének bemutatójával kezdődött, amelyet társszerzőként Marácz László jegyez – számolt be a túrától Szabó Csaba vívómester, a wing tsun kung-fu sportág Heves megye főinstruktora. – A hatalmas érdeklődést csak fokozta a rövid kis előadás, ami felvezetésként szolgált a pár órával később a Beatrix laktanyában tartott hosszabb szakmai bemutatónak. A magas rangú katonai vezetők nagy figyelemmel kísérték a műsort, amelyet megtekintették a holland vívó szövetség legmagasabb szintű vezetői, a vívó élet kiválóságai, vívóbajnokok és vívóedzők, akik elismerő tapssal értékelték a színvonalas szakmai előadást.

A magyar küldöttség Ádám Béla vívómester sírjához is ellátogatott, majd az Utrechtben lévő vívóteremnél elhelyezték az emlékezés koszorúját. Ádám Béla 1945-be került Hollandiába, ahol tovább oktatta a magyar kardvívást, a híres és egyedülálló Borsody vívórendszert, számos holland bajnokot kinevelve.

– Hollandia egyetlen és legmagasabb szintű katonai akadémiáján, a bredai Királyi Katonai Akadémián is bemutatót tartottunk, ahol rengeteg szakember záporozta az érdeklődő kérdéseket a híres magyar vívósikerekkel kapcsolatban – tette hozzá Szabó Csaba.

Az amszterdami túra során a tisztelet jeléül az olimpiai standionban lévő emléktábla elé is került nemzetiszínű szalagos magyar koszorú. A létesítményben 1928-ban a magyar vívócsapat Tersztyánszky Ödön vezetésével egyéniben és csapatban is olimpiai aranyérmet szerzett.

– Az utazás ismét bebizonyította, hogy a magyar kardkultúra, az egyedülálló Borsody vívórendszer bárhová is került, mindenhol lenyűgözte a világot és sikert sikerre halmozott.

A Magyar Szablyavívó Iskola tagjaként nyugodt lelkiismerettel és büszkén térhettünk haza, mert méltó módon képviseltük az iskola szellemiségéhez hűen, az elődeink által létrehozott értéket, a híres magyar kardvívást – zárta szavait Szabó Csaba.