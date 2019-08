A mónosbéliek Európa legjobbjai a 16 éven felülieknél

A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ Mónosbéli Gyermekotthonának csapata végzett az élen a Grassroots Európa-kupa döntőjének II. korcsoportjában. A Kecskeméten rendezett eseményről két különdíjat is elhoztak a mieink.

– A rendezvénynek a sportolás mellett talán még fontosabb szerepe van a fiatalok személyiségének fejlődésében – magyarázta mónosbéli gyermekotthon csapatának nevelőtanára, Szeles Attila. – A futball a sportok királya, és mint minden társasjáték, építi a közösséget. Egy passz a társnak nemcsak azt jelenti, hogy odarúgom a labdát, hanem azt is, hogy együttműködünk, elfogadjuk egymást. Aki ezt megteszi, annak a jutalma a gól, az emiatt érzett öröm pedig lelki folyamatokat indít el. Életre szóló barátságok alakulhatnak ki a labdarúgás révén. Arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy a nagy sztárok nemcsak remekül bánnak a labdával, hanem a csapatukat is összefogják, A mozdulataik mellett a személyiségük is példamutató.

A kecskeméti székhelyű Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány a 2000-es évben azzal a céllal jött létre, hogy a hazai, később pedig már a nemzetközi gyermekotthonok lakóinak sportolási lehetőséget teremtsen és biztosítson. Az alapítvány kezdetben először csak Kecskeméten, majd Bács-Kiskun megye más településein szervezett tornákat az állami gondoskodásban élő gyermekek számára. Tizenkilenc évvel az indulás után ott tart a rendezvény, hogy tizennégy európai országból és hat magyarországi intézményből érkeztek fiatalok a hírös városba.

– A mérkőzések 16 csapat részvételével két korcsoportban, négy napon át zajlottak a Széktói Stadionban – folytatta hozzá Szeles Attila. – A mottó: A labdarúgás a közös otthonunk! Az évenként júliusban sorra kerülő Grassroots Labdarúgó Európa-kupa döntő ugyanis csak a legfelső szint. Az alapot a tizenegy régióban, általában 10–12 csapattal, azaz mintegy 1500 gyermek részvételével lebonyolított tornák sajelentik. Ezek győztesei a regionális döntőkben találkoznak január és március között. Szintén az alapítvány szervezi az Esély Fesztivált, amelyen a látás- és hallássérült, tanulásban akadályozott, értelmi sérült gyermekfocisták és hajléktalanok is pályára lépnek Budapesten. Ezen kívül minden évben háromszáz gyermeket táboroztatnak Tiszaújvárosban, ahol szintén reggeltől estig pattog a labda.

Az Európa-kupa döntőt 2011 óta a Magyar Labdarúgó-szövetséggel közösen szervezi az alapítvány. Az MLSZ Grassroots Igazgatóságának szociális programja és annak támogatása tette lehetővé, hogy a tornán résztvevő nemzetek száma évenként növekedett. Az együttműködés eredménye, hogy 2013-ban az UEFA végrehajtó bizottsága az MLSZ és az alapítvány közös programját elismerte a „Legjobb Grassroots Projekt” Aranyfokozatú díjával (a grassroots jelentését úgy foglalhatnánk össze: minden, nem professzionális labdarúgó tevékenység, vagyis amatőr labdarúgás, örömfoci).

Az ünnepélyes megnyitón Kecskemét főterén a magyar labdarúgás elismert személyiségei közül jelen volt Gellei Imre, Nyilasi Tibor, Őze Tibor és Vincze Ottó. A nagyérdeműt színvonalas előadók szórakoztatták. Az este sztárvendégeként Pataky Attila és Gömöry Zsolt (Edda Művek) lépett fel, majd a ceremónia színpompás tűzijátékkal zárult.

Lakatos a legjobb, Lakatos a gólkirály

A Grassrooots Európa-kupa végeredménye

16 ÉV ALATTIAK:

1. Ukrajna

2. Gönc

3. Komádi

16 ÉV FELETTIEK:

1. Mónosbél (Beliczki Dávid, Makula Ádám, Hájas Roland, Hájas Zsolt, Lakatos Dániel, Ferencz Ákos, Bocsi Gergő, Rácz Erik, Lakatos Csaba, nevelőtanár: Szeles Attila

2. Komádi

3. Somogyvár

KÜLÖNDÍJASOK

Legjobb mezőnyjátékos: Lakatos Csaba (Mónosbél)

Gólkirály: Lakatos Dániel (Mónosbél)