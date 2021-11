A rangadók napjának csúcsmeccse az Egerszalók–FC Hatvan derbi

A rangadók játéknapja következik a megyei I. osztály 13. fordulójában első helyen az éllovas hatvaniak egerszalóki fellépésével, a harmadik lőrinciek herédi szomszédolásával, a Gyöngyöshalász besenyőtelki szereplésével és (igaz, messze a korábbi patinától) az Eger SE II. gyöngyösi látogatásával.

Szombat, 13.30:

EGERSZALÓK (2.)–FC HATVAN (1.)

Egerszalók. V.: Mencsik László (Juhász Á., Török).

A veretlenül listavezető hatvaniak a hazai pályán ősszel még pontot sem veszített szalókiaknál folytatnák jó sorozatukat, miközben a szintén remek idényt produkáló hazaiak is hasonlóra készülnek.

– A szezon előtt az 1–6. hely elérése szerepelt célkitűzésként – mondta az egerszalókiak csapatkapitánya, Ficzere Péter. – Aztán sorra nyertük az edzőmérkőzéseket, ezért titkon reméltem, hogy a dobogóra is érdemes lehet a csapatunk. A gárdát nagyon sok lendületes fiatal és öt-hat, magasabb osztályt megjárt, rutinos játékos alkotja, akikre hallgatnak az ifjoncok. Remek az öltözői hangulat, ezért tudunk egymásért küzdeni a pályán. Ez a kulcsa az eredményességünknek.

A saját nevelésű, 33 éves középpályás úgy véli, az FC Hatvan az osztály legjobb csapata, ám házigazdaként még nem botlott szalóki együttes és a Zagyva-partiak ellen is foggal-körömmel harcolnak majd a vendéglátók, hogy megőrizzék kapott góltól a hálójukat.

– Ha egységes csapatként lépünk pályára és hajtunk egymásért, továbbá betartjuk az edzői utasításokat, akkor lehet keresnivalónk – tette hozzá a kapu előtt is hatékony labdarúgó. – Régen voltam ilyen jó erőben, mint most. Nagyon jól érzem magam a pályán, akár hátul, akár középen számít rám edzőnk, Sivák Sándor. Ezt igazolja az is, hogy idén már hatszor voltam eredményes. Szeretnék példát mutatni a fiataloknak azzal, hogy munka mellett is minden edzésen részt veszek, és teljes erőbedobással végzem a feladatokat. Jó érzéssel tölt el, hogy hallgatnak is rám. A jelenlegi gárda, már több mint egy csapat, igazi baráti társaság, ez lehet az eddigi sikerek záloga.

Az FC Hatvan részéről csapatkapitányként Szabó Roland foghat majd kezet Ficzere Péterrel. Előbb azonban lapunknak árulta el, mivel készül az éllovas a szombati rangadóra.

– Legnagyobb erősségünknek a csapategység számít, mindenki tudja, mi a feladata és ennek megfelelően teljesít – felelte a labdarúgó. – Minden körülmények között a rövid, sok passzos, sok elmozgásra épülő játékunkat próbáljuk játszani, amivel dominálni tudunk a mérkőzéseken és az ellenfelek hibáit kihasználva eredményesek lehetünk. Egerszalókon kulcsfontossággal bír, hogy türelmesek legyünk, sokat járassuk a labdát, gyorsan és pontosan passzoljunk. Folyamatosan nyomás alatt szeretnénk tartani az ellenfelet, várva a megfelelő lehetőségre, hogy helyzetbe kerüljünk. Ugyanakkor figyelni kell a zárt védekezésre, hogy ne hagyjunk területet a hazaiak gyors támadói előtt.

A hatvani illetőségű, 30 éves futballista kisebb sérülésem miatt nem játszott egy héttel korábban, ám immár ismét teljesen egészséges és új posztján is bizonyítani akar.

– Nahóczky Attila edző középhátvédként számít rám, így elsődleges cél, hogy minél kevesebb gólt kapjunk. Átlátva a pályát, jobban tudom segíteni a társakat a helyezkedésben, ezáltal a hibákat gyorsabban javíthatjuk, valamint könnyebb felismerni, mikor kell nyugtatni vagy éppen nagyobb erőfeszítésre biztatni a csapatot – szögezte le Szabó Roland.

HERÉD (4.)–LŐRINCI (3.)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Futó Tamás, (Drótár, Kovács L. – Pest megyeiek).

BESENYŐTELEK ERŐSS ÚT (6.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (5.)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Sporttelep. V.: Várallyay Miklós (Derda J., Terjék).

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (12.)–FÜZESABONY (15.)

Bélapátfalva. V.: Dajkó Tamás (Varga L., Májer).

MAKLÁR (10.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (9.)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Kasza Dénes (Motsidlovszky A. Forgó).

DOMOSZLÓ (14.)–HEVESTHERM-HEVESI LSC (11.)

Domoszló. V.: Kovács Máté (Bérczi, Szűcs – Nógrád megyeiek).

MARSHALL-ASE (7.)–FELSŐTÁRKÁNY (16.)

Andornaktálya. V.: Szigetvári Zsolt (Németh G., Sohajda).

Vasárnap, 13.30:

GYÖNGYÖSI AK (8.)–EGER SE II. (13.)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep. V.: Májer Konrád (Lovas, Viktor).

A bajnokság állása