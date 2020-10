A sherpák biztonságban jutottak fel az Eged-hegyre

Tizenharmadszor teremtett lehetőséget a Team Building SE arra, hogy az első magyarországi teherhordó versenyre nevezők kipróbálhassák teljesítőképességük határát.

– Kísérőkkel, barátokkal körülvéve, és ami a legfontosabb: biztonságban! – adta meg a választ Járdán Zsolt arra, hogy idén mi jelentette a legfontosabb szempontot a 13. Sherpa Rally lebonyolítását illetően. A szervező Team Building SE vezetője a Kiseged-dűlőben kialakított rajthelyen azt is elmondta a heol.hu-nak, hogy rendkívül megtisztelőnek tartja a rendezvény főtámogatójának a hozzáállását a versenyhez.

– Az energiaital-gyártó cég ebben az évben más magyarországi esemény szponzorálásától elállt, egyedül a Sherpa rally-t tartotta meg, és ezt rendkívül nagyra értékeljük – közölte Járdán Zsolt. – A versenyt a jelenleg érvényben lévő járványügyi előírások maradéktalan betartásával rendeztük, és noha akadt már ettől több nevezőnk is, ahogy máskor, most aztán különösen nem az számított, hogy mekkora lesz a mezőny. Ha egy jelentkező lett volna, akkor is megtartottuk volna a versenyt.

Az Eged-hegyi kilátónál lévő célig négy kilométeres táv és 300 méter szintkülönbség legyőzése várt az indulókra kategóriától függően a férfiaknál 20, 40 vagy 60 kilós teherrel a háton, míg a hölgyeknek 20 kilót kellett cipelni a meredeken felfelé.

A dobogósok

Férfiak, 60 kg

1. Szily Attila

2. Juhász Kristóf

3. Benecz Ferenc

Férfiak, 40 kg:

1. Bóta Péter

2. Lakatos Tamás

3. Tóth László

Férfiak, 20 kg:

1. Gyetvai Péter

Nők, 20 kg:

1. Gyarmati Gréta

2. Mészáros Daniella

3. Szekeres Eszter