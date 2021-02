A sikeréhség extra teljesítményeket szült az SBS-Egernél

Tavasszal öt bajnoki mérkőzéséből négyet megnyert az SBS-Eger NB I-es férfi csapata, amely minden előzetes várakozást felülmúlva teljesít ezekben a hetekben.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Mondhatjuk, hogy a Cegléd elleni mérkőzéssel lezárult egy etap? Teljes az öröme?

– Abszolút! – válaszolt az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – Az FTC elleni összecsapást leszámítva igazi diadalmenet részesei lehettünk. Tudtuk, hogy ez az időszak sokat hozhat a csapatnak, ennek megfelelően álltunk a találkozókhoz. A sikerek egyre elszántabbá tették a játékosaimat, s már nemcsak hazai pályán, idegenben is rendkívül magabiztosan kézilabdáztunk. Nagyon szépen építettük fel a mérkőzéseket.

– Miben látja a sikerek legfőbb zálogát?

– Óriási bizonyítási vágy dolgozik a játékosaimban. A győzni akarás olyan teljesítményeket hozott, ami olykor még engem is meglepett. Ez főként a védekezésben mutatkozott meg, de a támadójátékunkkal is sokszor önmagunkat múltuk felül. A Cegléd elleni mérkőzés előtt már láttam, hogy nagyon fáradtak a fiúk, nehezen is lendültünk játékba, de amikor ismét belemelegedtünk, biztos voltam benne, hogy ezt a mérkőzést is győzelemig visszük. Megérezték a siker ízét, amire egyre gyakrabban vágynak, s ezért mindent meg is tesznek. Naponta hajlandók kilépni a komfort zónájukból. A csapategység nyár óta erőteljesen formálódik, ezek a mérkőzések pedig csak lendítenek ezen a folyamaton, ami jó alap lehet a folytatásra.

– Mit hozhat magával ez a remek széria a későbbiekben?

– Nem szabad túlértékelni magunkat, mindig az adott pillanatot kell megragadni. Ezért nem is foglalkozunk a tabellával, mindig csak a következő feladatra igyekszünk felkészülni. Rövid távú célokat tűzünk ki. Biztosan lesz majd olyan időszak is, amikor nehezebb sorozat következik, de ezek a győzelmek megalapozzák az előttünk álló nehéz hónapokat.

– A már említett extra egyéni teljesítmények közül kitől kapta a legtöbbet?

– Balogh Tibor kapuban nyújtott teljesítménye volt a legmeghatározóbb. A mezőnyben megoszlottak a terhek, külön öröm, hogy mindig akadtak olyan játékosok, akik a hátukra vették a csapatot.

– Szerdán 18 órától Magyar Kupa-mérkőzés következik Mezőkövesden, szombaton pedig már ismét bajnoki, ezúttal a címvédő Veszprém vendégeként! Hogyan tervezi a folytatást?

– Az idősebb játékosok pihenőt kapnak, azokkal vágtunk neki a hétnek, akik eddig kevesebb időt tölthettek a pályán. Ettől függetlenül az eredményességet szem előtt tartva utazunk Mezőkövesdre, ahol egyértelműen a nyolc közé jutás a cél. Veszprémben a teljes meccset megkapják a fiatalok.

Az Eger tavaszi bajnoki mérkőzésein

SBS-Eger–Ferencvárosi TC 28–30

Dabasi KC VSE–SBS-Eger 21–29

SBS-Eger–Csurgói KK 27–24

Veszprémi KKFT–SBS-Eger 26–27

SBS-Eger–Ceglédi KKSE 30–26