A siroki Kölyök céltudatosan lépdelt a világhírnév felé

Az Aaron Pico elleni győzelemmel tett szert a világhírnévre Borics Ádám. A Sirokból indult MMA-harcos a vegyes harcművészetek második számú szervezete, az amerikai Bellator szerződött versenyzője. Profi pályafutása során tizenhat győzelem mellett mindössze egy vereséget szenvedett. A 27 éves pehelysúlyú harcost pályafutása alakulásáról, Amerikáról és a kitűzött célokról kérdeztük.

– Vélhetően nem tévedek, ha azt állítom, különleges alkalmat találtunk a beszélgetésre. Évente mennyi időt tölt Magyarországon?

– Egy-két alkalommal jövök haza, rendszerint két-három hétre – válaszolta Borics Ádám. – Hosszú idő után most először fordul elő, hogy két és fél hónapot vagyok itthon. Ősszel viszonylag rövid idő alatt két mérkőzésen is szerepeltem, így ezúttal hosszabb pihenőt iktattunk be.

– Mikor vált ismét „éles” üzemmódba?

– Január 17-én repülök vissza Floridában. Az első időszakban még az lesz a legfontosabb, hogy mielőbb felvegyem a tempót és visszarázódjak a kinti edzésmunkába. Itthon sem álltam le, előfordult, hogy naponta kétszer edzettem, miközben több közös gyakorlásnak történt felkérésnek, meghívásnak teszek eleget. Várhatóan márciusban lépek ismét oktagonba hivatalos mérkőzésen.

– Hogyan került kapcsolatba a küzdősporttal? Emlékszik az első szárnypróbálgatásokra?

– Siroki kis srácként tizenhat éves voltam, amikor a barátaimmal elmentem Egerben egy thai box edzésre. Mindig is vonzó volt számomra ez a sportág, a kíváncsiság pedig egyre jobban hajtott. Már az első pillanattól éreztem, hogy ezt akarom csinálni, ebben szeretnénk minél eredményesebben teljesíteni.

– Egyenes út vezetett ahhoz, hogy versenyző legyen?

– Ahogy mondja, az ösztöneimre hallgattam. Két-három hónap edzés után már komoly tétre menő viadalon vettem részt, a sikerek pedig csak még inkább megerősítettek abban, hogy igazán testhezálló sportágat választottam. Általános vélekedés volt, hogy az átlagosnál nagyobb tehetséggel rendelkezem, amit igyekeztem kibontakoztatni. Elég korán rendkívül céltudatosan álltam a pályához.

– A Kölyök becenév honnan származik?

– Csak rám kell nézni. Bár 27 éves vagyok, de a fizimiskám alapján sokan jóval fiatalabbnak gondolnak. Az egyik versenyen megkérdezték, van-e becenevem, erre azt válaszoltam, hogy sokan kölyökképűnek tartanak. Akkor mondták, hogy legyek Kölyök. Innen az elnevezés.

– Pályafutása kétségkívül legjelentősebb mérföldkövének számított, amikor úgy döntött, hogy a tengeren túl próbál szerencsét. Hogyan jött az amerikai lehetőség?

– Egy hatvani K1 viadalon jött oda hozzám a menedzserként is tevékenykedő Sörös István azzal, hogy rendkívül tehetségesnek tart és lehetőséget biztosítana arra, hogy Amerikában is megmutathassam magam. Azt mondta, menjek ki vele és bajnokot faragnak belőlem. Előbb csak néhány hét próbaedzésről volt szó. Aztán Magyarországra érkezett a Bellator és mérkőzést szerveztek nekem a Papp László Arénában. Az ottani sikert követően kaptam újabb négymeccses szerződést, és igazából 2017-ben elkezdődött az amerikai kaland.

Névjegy

Borics Ádám

Születési hely: Eger

Születési idő: 1993. július 7.

Magasság/súly: 178 cm/66 kg

Sportága: MMA

Legnagyobb sikerei: profiként 16 győzelmet aratott, a vegyes harcművészetek második számú szervezete, a Bellator szerződött versenyzője

– Mennyiben változott meg az élete Floridában?

– Teljesen más kint, mint idehaza. Kizárólag profi harcosokkal edzek. Nem volt nehéz átállni az új életmódra, hiszen kis srác korom óta erre vágytam. Minden igényt kielégítő edzőtermek állnak rendelkezésre, apró részletekig kidolgozott edzésmunkát végzek nap mint nap.

– Ha már az edzésmunkát említette! Beavatna, hogyan néz ki egy napja?

– Ez attól függ, a felkészülés éppen melyik szakaszában járok. Napi két-három edzés szerepel a programban, az erőfejlesztés mellett a technikai képzés is rendkívül fontos. Teljesen a tréningeknek rendelem alá a napokat, emellett nagy figyelmet fordítok a helyes táplálkozásra és a megfelelő alvásminőségre.

– Mit tart a legfontosabbnak az edzések során?

– Ez összetett munka. Semmit sem szabad elhanyagolni. A fent említettek megfelelő kombinációja vezethet a sikerek útján.

– Melyik mérkőzését tartja profi pályafutása legemlékezetesebb összecsapásának?

– Egyértelműen az amerikai Aaron Pico elleni csatát említeném, amelynek a New York-i Madison Square Garden adott otthont 2019 nyarán. A repülő térdrúgással aratott győzelem után ismert meg igazán az ország, az hozta meg az áttörést a pályafutásomban. Az összecsapást követően rengeteg megkeresés érkezett, új szponzori szerződések is köttettek.

– Hogyan képzeli el magát tíz év múlva?

– Már 37 éves leszek és minden bizonnyal addigra visszavonulok a versenyzéstől. Az aktív pályafutásom befejeztével is szeretnénk azonban az MMA világában maradni. A jövő generációját szeretném segíteni akár menedzserként is, hogy minél több tehetséges magyar harcos mutathassa meg magát a tengerentúlon. A visszavonulás előtt azonban még szeretném megszerezni a Bellator vb-övét és a legnagyobb szervezetnek számító UFC-ben is bajnoki címet szerezni.

– A szülei nem féltik az állandó harcoktól?

– Hozzászoktak már az évek alatt, de természetesen féltenek. A kedvesem kint él velem, ő mindig izgul értem.

– Milyen tanácsokkal látná el azt a fiatalt, aki hasonló pályára lépne?

– A legfőbb, hogy legyen rendkívül alázatos és kitartó. Mindenért nagyon keményen meg kell dolgozni, mert ebben a sportágban semmit sem adnak ingyen. Csak az lehet a tiéd, amiért kő keményen megküzdesz!