A sportos egri család az Exatlon nagy elkötelezettje

Egri röplabdázónak és korábbi megyeszékhelyi vízilabdázó testvérének is lehet szurkolni az Exatlon Hungary műsorában.

Az Exatlon Hungary egri vonatkozását Kővári Viktor mellett (róla később) Somhegyi Krisztián szereplése jelenti. A Bajnokok csapatának 26 éves tagja sokszoros magyar bajnok műugró. „Sportpályafutását karatéval kezdte, aztán a műugrás szerelmese lett. Hat éves korában látta először a tengert, a hasizmára a legbüszkébb, két bátyja és egy nővére van” – szerepel a TV2 honlapján.

Krisztián nővére nem más, mint Fenyves-Somhegyi Noémi. Az UVSE-ben nevelkedett vízilabdázó két időszakban erősítette a ZF-Eger csapatát, közben Szegeden és Dunaújvárosban pólózott. A magyar válogatott korábbi centere Egerben utánpótlás edzőként dolgozott mindaddig, amíg meg nem született Bodza nevű gyermeke, aki nemrég múlt egy éves. Férje kollégánk, Fenyves Balázs, aki az Eszterházy Károly Egyetem sport-sajtóreferense. A család elkötelezett híve a műsornak.

– Amikor a szüleimnél vagyunk, akkor általában közösen, együtt nézzük a műsort – mondta a heol.hu-nak Fenyves-Somhegyi Noémi. – Eléggé temperamentumosan szoktuk ezt tenni, mivel az ügyességi rész meglehetősen feszültté teszi az embert. Örülünk, hogy Krisztiánnak ilyen jól megy, már csak azért is, mert az első héten még nem igazán jött bele. Korábban sosem néztem ezt a műsort, most is csak azért, mert az öcsém szerepel benne. Az ugyanakkor biztos, hogy alaposan fel tudja vinni a pulzusszámot még a tv előtt ülve is.

Fenyves Balázs egészen eddig az évadig nem követte figyelemmel az Exatlont, idén viszont minden este ez a programja a tévé előtt.

– Habár úgy gondolom, nem hasonlítható egy jó foci, vagy kézilabda meccshez, így is okoz izgalmas, feszült perceket – fogalmazott kollégánk. – Természetesen szorítunk a család, és barátaink körében csak Stifi becenévre hallgató sógoromért, mindamellett, hogy a Kihívók csapatában közeli ismerősöm is helyet kapott. Kővári Viktorral hosszú évek óta ismerjük egymást, az EKE Hallgatói Önkormányzatában együtt dolgoztunk, és nyár óta, mióta az egyetem férfi röplabda szakosztállyal is büszkélkedhet az ő vezetésével, ezen a téren is folyamatos a kapcsolatunk. Ahogyan tapasztalom helyi szinten, egy pillanat alatt felrobbant az internet. Miután Viktor megjelent a műsorban, több közösségi oldalon is nagyon sok egyetemi polgár bejegyzéseiben látom esténként, hogy szurkolnak érte. Mondanám, hogy én is drukkolok a végső sikeréért, de akkor alighanem családi botrányt robbantanék ki. Szóval csak, hajrá, Krisztián, és Bajnokok!

Arról már korábban írtunk: Kővári Viktornak mindig csak a győzelem lebegett a szeme előtt, és a Kihívók csapatát erősítve most az Exatlon Hungaryben is bizonyítana.

Fa volt a jele az óvodában, imádja az édességeket. A történelem volt a kedvenc tantárgya az iskolában, kézilabdázott és teniszezett, a sport mindig is az élete részét jelentette – olvasható a TV2 honlapján Kővári Viktor exatlonos bemutatkozása. A 29 éves Viktorról – aki civilben egyébként irodavezető – kiderül még, hogy a futás teljesen kikapcsolja. Az Exatlon Hungary pályáján egyetlen cél lebeg a szeme előtt, a győzelem, mindig is ez motiválta, hatalmas küzdő.

Viktor – akit hétfőn került be a műsorba – bemutatkozó videójában további érdekességeket is megtudunk: „A bika jegyében születtem, és igaz is rám minden jellemzője. Ha állat lehetnék, akkor oroszlán lennék, mivel őt tisztelet övezi. Példaképeim a szüleim, akik nagy szeretetben neveltek fel” – mondja a videóban.

Az egri versenyzőről továbbá az is kiderült, hogy amint végez a munkájával, rögtön a konditerembe rohan. Élete eddigi legnagyobb sikerének azt tartja, hogy megalakította az Eszterházy SC röplabda-szakosztályát.