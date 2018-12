A szezonzárón is éles maradt a Hatvan

Simon Mátyás duplázott a Felsőtárkány ellen.

A megyei I. osztály 6. fordulójából pótolt mérkőzésen:

FC HATVAN–FELSŐTÁRKÁNY 4–0 (2–0)

Hatvan, Népkerti spt., műfű, 70 néző. V.: Debreczeni Krisztián (Harnos Cs., Pásztory K.).

HATVAN: Aszódi – Gál M. (Labát, 75.), Bárkányi, Fék Zs. (Török N., 75.), Mundi Z., Szabó R. (Kész T., 75.), Purzsa, Katona R., Simon M., Torda (Czibolya, 75.), Ács Á. Edző: Simon Antal.

FELSŐTÁRKÁNY: Csák L. – Ötvös, Kálmán R. (Tanner, 68.), Sebe A. (Szklenár, 75.), Kollár B., Kálmán J., Szucsik, Madarasi, Balázs L. (Jacsó, 46.), Zsély, Orlóczki. Edző: Balázs Tihamér.

GÓL: Simon M. (9., 49. – mindkettő 11-esből), Torda (29.), Sárközi (81.)

JÓK: Simon M., Katona R., Mundi Z., Torda, ill. Sebe A., Orlóczki, Kálmán J.

SIMON ANTAL: – Arra készültünk, hogy élesek leszünk az utolsó mérkőzésen is, ehhez a fiúknak fel kellett pörögni. Örülök, hogy győzelemmel zártunk, a nyolcpontos különbség megnyugtató előnyt jelent és nyugodt felkészülést vetít előre. Köszönjük a vezetőségnek, hogy megteremtette a feltételeket az őszi kiegyensúlyozott teljesítményhez!

BALÁZS TIHAMÉR: – Tavaly ősszel győztünk Hatvanban, most egy teljesen más csapattal kaptunk ki, de ez nem meglepő, hiszen az osztály legjobb együttese volt az ellenfelünk. Nem feltartott kézzel játszottunk, becsülettel harcoltunk és voltak lehetőségeink is. A 3. forduló óta a sérülések miatt 11 mezőnyjátékossal játszunk, így a középmezőnybeli 8. helyezés a realitás most. A tárkányi futball jövőjét a fiatalok jelenthetik, az U19-es csapat az élen áll a megyei bajnokságban, a ma egy félidőt játszó Balázs Lázár pedig 29 gólos az ifibajnokságban.

Vasárnap, 13.00: Egerszalók–Gyöngyöshalász, Eger, Felsővárosi spt., műfű.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

