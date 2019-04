A Szpari F18-as csapata volt a legsikeresebb

Minden megyénkbeli trió dobogós vagy pontszerző helyen végzett.

A tájékozódási futók idei első országos bajnokságának helyszíne a nagykálló-harangodi Téka Tábor volt. Utánpótlás és felnőtt kategóriákban tömegrajtos csapatversenyt rendeztek, a szenior kategóriákban egyéni hosszútávú küzdelmek folytak. A csapatbajnokságban 86 csapat 258 versenyzője mérkőzött a bajnoki címekért. A háromfős csapatok tagjai eltérő hosszúságú pályát futottak a nehéz, nyírségi, akácosokkal, nyílt és erdős részekkel, felhagyott művelt területekkel tarkított, sűrű úthálózattal átszőtt homokbuckás terepen.

Ez az idén bemutatkozó versenyforma a teljes mezőny számára nagy sikert aratott. Az izgalmas futamok mentális felkészültséget, atletikus és tájékozódási képességet egyszerre igénybe vevő pályákat tartalmaztak, amelyhez az Egri Városi Sportiskola-Egri Spartacus SE (EVSI-ESP) és a Gyöngyösi Tájfutó Klub (GYO) fiataljai kiválóan alkalmazkodtak.

Legsikeresebben az EVSI-ESP fiú 18-as korcsoportban szereplő csapata szerepelt. Kiss Mikes Tamás a 8 km légvonaltávú rövid pályát futotta, Blézer Barna Hunor a 11 km-es közepeset, Jacsó Barnabás pedig a 13 km-es hosszút. Mindhárom fiú meggyőző teljesítménnyel saját kategóriájában a legjobb eredményt érte el, csapatként pedig mintegy 20 perc előnnyel utasították maguk mögé a mezőnyt és szereztek országos bajnoki címet.

Kimagasló módon minden megyénkbeli csapat dobogós vagy pontszerző helyen végzett.

EVSI-ESP:

F18: 1. Kiss Mikes Tamás, Blézer Barna Hunor, Jacsó Barnabás

N20: 2. Kocsik Nóra, Kocsik Eszter, Tiszlavicz Veronika

F16: 3. Wachter András, Varga Gergő, Nagy Kristóf

F16: 4. Dobrocsi Levente, Garbacz Máté, Vöröss Gergő

F21: 5. Borbás Péter, Révész Tamás, Korózs Attila

GYO:

F14: 4. Sikora Balázs, Tengely Soma, Csontos Levente

N16: 4. Didriksen Andrea, Sikora Gréta, Simon Veronika

A bajnoki hétvége után az EVSI-ESP a magyar bajnoki ponttáblán 35 ponttal az 5., a Gyöngyösi Tájfutó Klub 10 ponttal a 12. helyről indíthatja az idei évadot.

A csapatbajnoksággal egyidőben zajlott azonos terepen a szenior korosztályok hosszútávú országos bajnoksága. A nehéz terepi körülmények mellett a versenyformára jellemző pályahosszak tették próbára a mezőnyt, itt közel másfél órás folyamatos koncentrációt igénylő futás kellett az eredményes teljesítéshez.

A megyénkbeliek eredményei

N40: 4. Simon Ágnes (ETC), 7. Herpainé Lakó Judit (ESP) N50: 8. Kiss Teodóra (ETC), 13. Radics Anna (ETC) N55: 9. Marczis Márta (ESP) F60: 10. Honfi Gábor (ESP) F65: 16. Szalóki Rezső (GYO) F75: 1. Nagy Lajos, 4. dr. Nagy Árpád (mindkettő ETC)