A tarnamérai lovasnak jót tett a váltás (videóval)

Lovardát és edzőt váltott a tavalyi évben Gondi Gertrúd. A tarnamérai lovas Szolnokra költözött új lovával, Coralinával.

– Hargitai János jól ismert lovasember a szakmában, boldog vagyok, hogy hozzá kerülhettem – mondta a versenyző. – Másak az edzésformák, nagyobbak a magasságok, más a technika. A kecskeméti megméretésen aztán mindkét versenyszámot sikerült is megnyerni. Idén is szeretnék hasonlóan jó eredményt elérni. Márciusban országos fedeles döntő, nyáron pedig Championatus döntő vár rám. Jómagam és édesapám álma egy nemzetközi verseny. Természetesen sok országos viadalon is jó lenne rajthoz állni. Szüleim segítségével támogatókat is találunk, így a tavalyi 48 versenyszámot szeretném túllépni. Közben idén már ballagok a középiskolából, így sűrű lesz az évem – zárta szavait a segítőinek nagyon hálás Gondi Gertrúd.