„A tüdőm mintha összement volna” – Csank János vallomása a koronavírus-fertőzésről

Ha minden jól megy, hétfőn elhagyhatja a váci kórházat Csank János korábbi szövetségi kapitány, a helyi futballcsapat szakmai igazgatója, akit csütörtök óta kezelnek az egészségügyi intézményben koronavírus-fertőzéssel.

Mint arról korábban már beszámoltunk, elkapta a koronavírust, emiatt kórházba került Csank János. Az erősen egri kötődésű mester – aki 1972-ben Ózdról került a megyeszékhelyre, ahol kapusként és edzőként is szolgálta a csapatot, de később Gyöngyösön is dolgozott – állapotáról most a Bors Online érdeklődött:

– Úgy fest, egyben maradok. Se láz, se torokfájás, csak egy általános gyengeség. A tüdőm viszont mintha összement volna, ez utóbbi vált gyanússá. Bár az első teszt negatív eredményt hozott, a következő már egyértelművé tette, hogy koronavírusos vagyok – fogalmazott a 74 éves szakember.

Csank János – aki egyébként március elején már megkapta a koronavírus elleni védőoltást – azt is elmondta, hogy csütörtök este infúziót kapott, amitől jelentősen javult az állapota:

– Azóta egy speciális vizsgálat kimutatta, hogy kilencvennyolc és fél százalékos a tüdőm oxigénfelvétele, azaz nem százszázalékos, de a kezdetekhez képest ez kiváló mutató. Utána egy kicsit gyengébben éreztem magamat, de most már nincs gond, elhagyom a kórházat, pontosan betartom az orvosi utasításokat, melyeket majd előírnak, a többi a jövő zenéje. A további vizsgálatok eredményétől függően hétfőn hazatérhetek. Mivel a kocsimmal jöttem be, azzal is fogok távozni – mondta.