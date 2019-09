A védelem erősödött, de góldobó még kerestetik az ESC-nél

Az OB I.-ből igazolt kapust az Eszterházy SC másodosztályú férficsapata, amely a nyári időszakban hat új játékossal erősítette meg a keretét.

Három héttel az OB I. B-s küzdelmek szeptember 21-i nyitánya előtt a hazai rendezésű Eszterházy-kupa felkészülési torna kínált erőfelmérőt az Eszterházy SC együttesének. Az egri strandon rendezett megmérettetésen a szintén másodosztályú YBL WPC, a Fehérvár VSE és a ZF-Eger ifjúsági csapata szerepelt az ellenfelek között.

– A tornán bemutatkozhattak a csapat új szerzeményei, köztük az a Jászberényi Gábor, aki az elmúlt szezonban még az első osztályú Tatabánya kapuját védte – fogalmazott az egyetemisták edzője, Tóth Péter. – „Jasu” a nyáron kapusedzőként tért haza az Egri Vízilabda Klubhoz, s büszkeség, hogy emellett nálunk is szerepet vállal. A tavaly bronzérmes Kanizsa VSE csapatából Hertzka Olivér érkezett, aki a balkezes oldalt erősítheti. Az egri nevelésű Kovács Zoltán a szintén első osztályú Miskolc együttesétől érkezik. Két év kihagyás után próbálja újra felépíteni magát. A kiváló center az ifjúságiak elleni találkozón kisebb sérülést szenvedett, így őt nélkülözni kellett a székesfehérváriak és YBL elleni összecsapáson. Az érkezők között köszönthetjük a jobbkezes Rozsnyay Bencét, aki tavaly a ZF-Eger ifjúsági csapatában pólózott, gyorsaságával vezéregyénisége lehet az együttesnek. Az FTC ifjúsági csapatától csatlakozott hozzánk Rácz Benedek, aki több poszton is bevethető. Bekként és centerként is a segítségünkre lehet. Szintén ezeken a posztokon bevethető Dudinszky Zalán, aki évek óta az Eszterházy Károly Egyetem hallgatója, ám eddig az OB II.-es váciaknál szerepelt. Immár az ő leigazolását is kész tényként kezelhetjük.

Az egriek a ­2019/2020-es szezonban a tavalyi csalódást keltő tizennyolcadik helyezést igyekeznek felülmúlni. Emlékezhetünk, Mata Leventééknek csak az utolsó fordulóban sikerült bebiztosítani a bennmaradásukat. Idén nyugodtabb és feltétlen sikeresebb szezonban bíznak.

– A torna évek óta jól szolgálja a csapatok felkészülését, ezúttal is képet kaphattunk arról, hogy miben kell javulni, erősödni a bajnoki nyitány előtt – osztotta meg Tóth Péter. – Jászberényi Gáborral sokat erősödött a védelem, a támadójátékunkat kell minél gördülékenyebbé tenni. Úgy gondolom, ez lehet a siker kulcsa. Nem támasztunk túlzott elvárásokat. Az új szezonra vonatkozóan az elsődleges cél a biztos bennmaradás kiharcolása. A riválisok kifejezetten erősnek ígérkeznek, minden apró sikerért alaposan meg kell majd dolgozni.

A négy csapat részvételével rendezett Eszterházy-kupát az YBL WPC csapata nyerte, amely a fináléban ­6–5-re nyert az egyetemistákkal szemben. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a kvalifikációs tornára készülő ZF-Eger ifjúsági csapata állhatott, amely a Székesfehérvárt utasította maga mögé.