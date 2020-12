A villámszélső Csank-csemete autók, kutyák és pampák földjén

Az irigylésre méltó gyorsasághoz jól illeszkedő lendü­letes pályaívet sérülések sora szabdalta Sass Jánosnál. A göndör hajú villám szélső Egerből indulva jutott el bajnoki címig, kupagyőzelemig és válogatottságig. Nyolc műtétet megszenvedve a futball már évtizedek óta nem szerves része az életének. Az autók és a kutyák annál inkább. Felső­pakonyban leltünk rá.

– A jelenlegi munkámnak sajnos nincs köze a sporthoz és ez meg is látszik a mérlegen – mondja Sass János. – Az étvágyam megmaradt, de a mozgás nagyon kevés. Pedig van itthon futópadom, csak már nehéz rászánni magam, hogy használjam, no meg a térdeim sem engedik. Így jobbára csak a kutyáim futnak. Azt csodálom, milyen ügyesek. A három kanári-szigeteki fogókutyám kétéves, a vizslám pedig hét. Ez a kedvtelésem, imádom őket. A hétszemélyes autó­mat úgy alakítottam át, hogy hátul tudjam őket szállítani. Viszem őket a közeli pampákra, ahol, amikor már nincs senki, szeretem őket elengedni. 75–80 kilós kutyákról van szó, de nagyon szelídek és barátságosak. Olyan idegrendszerük van, hogy amikor a fél lábukat már megrágta valaki, csak akkor támadnak, addig nem bántanak senkit. Nagy szeretettel neveljük őket a barátnőmmel együtt. Barátságosak, senkit nem bántanak, de kinézetre durvák.

A fiát nem engedte versenyszerűen bokszolni

Felsőpakony Budapesthez közel található település, 3500 lakossal. Erdő övezi, mögötte pedig nagy zöld területek nyílnak, kétméteres pampafüvekkel. Ide hordja kedvenceit Sass János. Gyáli munkahelyétől 17 kilométerre található a háza, az M5-ös autópályán pillanatok alatt beér az autópiacra. Az 1992-es alapítás óta négykerekűeket ad és vesz. Tavalyelőtt 300 darabos készlete volt a cégének, jelenleg pedig 100-150 autót tartanak. Ezenkívül szállítással és bérbeadással foglalkozik két magyar cége, amelyeket már a fia irányít, a német érdekeltséggel együtt. Idén adta át neki a stafétát. A 25 éves Sass Norbert ökölvívóként sportolt, de az apja nem engedte versenyszerűen bokszolni. A 193 centi magas, 115 kilós férfi manapság rendszeresen fut és konditerembe jár. Ő is Felsőpakonyban él, de már önállóan.

Szurkolói szinten követi a történéseket

– A futball indított el ezen a pályán, egészen addig, amíg a térdem végleg tönkrement, még 30 éves korom előtt. Amikor NB I.-es, illetve válogatott szinten már nem tudtam futballozni, akkor vágtam bele az autókereskedésbe, mert nem láttam értelmét a folytatásnak. Gyors voltam, de a műtéteket követően át kellett alakítanom a játékomat. Lassabb lettem, és bár a másodosztályban még eljátszogattam, emellett építettem fel a kereskedést. Utána már csak hobbivá vált a futball. Nem szívesen tettem, de be kellett látni, hogy az embernek korlátai vannak, ha egészségi problémák gyötrik, nem lehet profi szinten játszani. Az öregfiúknál sem futballozok, de a focin keresztül sok emberrel találkozok, többen kijönnek hozzám. Meccsekre nem járok, és noha nem vagyok naprakész, de szurkolói szinten nyomon követem a fontosabb történéseket. Bárcsak annak idején is így foglalkoztak volna a futballal! Akkor még talán a mexikói vb utáni csapatépítés is sikeresebb lett volna. Jobb eredményeket lehetett volna elérni, és több játékost tudott volna kitermelni a magyar futball nemzetközi porondra. Az is látszik, hogy az akadémiai rendszernek és a képzett edzőknek köszönhetően egyre többen megállják a helyüket külföldön, mert komolyan foglalkoznak a fiatal tehetségekkel. Azzal együtt, hogy még így is nagyon sokan mennek légiósnak egészen ifjú korban úgy, hogy a család velük tart.

Csank János edzőként megelőzte a korát

Sok edző pallérozta Sass Jánost is, ám akinek a pályafutását köszönheti, az egyértelműen Csank János. A későbbi szövetségi kapitány az Eger SE serdülőinek edzőjeként adott olyan alapokat, amelyekre később bátran lehetett támaszkodni, speciális tréningjeivel megelőzte a korát. Simon Antal, Fodor András, Aranyos Imre és Vojtekovszki Csaba is NB I.-ig jutott abból a generációból, amelyiknek Sass is a tagja volt. Ezek a fiatalok vállalták a kemény és fárasztó edzéseket, de meglett a módszer hatása, ugyanis magas szinten is megállták a helyüket. A Budapesti Honvédban és a magyar válogatottban jeles szakemberek keze alatt dolgozott „emberünk”. Mezey Györgyöt és stábjának tagjait úgy jellemezte, hogy olyat tudtak akkoriban, amit Magyarországon nem sokan. A szakmai háttér tehát adott volt, és akár még újabb tíz év is benne volt Sassban, ám akkor áldozott le a csillaga, amikor kezdett kristályosodni a megszerzett tudás. Mondhatni, akkor ért volna pályafutása csúcsára, ha nem jön az újabb műtét.

Littbarski őrzésével bízták meg a Népstadionban

– Életem egyik legszebb időszakának az Egerben 12 éves koromtól 17 éves koromig tartó időszakot nevezem. Nagyon jó érzéssel töltött el, hogy oda tudtam kerülni egy ilyen tudású csapathoz. Tizenhat éves koromban már az NB II.-ben játszottam, 17 évesen pedig NB I.-es lett az ESE. Utána vonultatott be a Budapesti Honvéd, és a következő évben már játszottam a kispestieknél, igaz, hasizomsérülés miatt fél évig nem kerültem szóba, de utána kezdőként számoltak velem. A válogatottban 21 évesen mutatkoztam be az NSZK ellen (0–0), Pierre Littbarski őrzésével bíztak meg a Népstadionban. A villámkarrier 28 éves koromig folytatódott úgy, hogy a Honvédban még a kispadon is válogatott játékosok ültek. Gondolok itt például Gyimesi Lacira, akit éppen én szorítottam ki. Détári szenzációs futballista volt, Kiprich kiszámíthatatlanul cselezett, de Vincze Pilu is zseniális labdarúgónak számított. Mondhatom Fischer Palit és Pintér Attilát is, ők is kiemelkedtek. Nagyon sajnálom, hogy a Jerevánban szerepelt Bicskei-féle csapatból útlevélproblémák miatt kimaradtam, ugyanis az ifi-vb-n második lett a társaság, de azt sajnos ki kellett hagynom. Nagyon emlékezetes 1987-ből a Honvéd UEFA-kupás szereplése során a Panathinaikosz elleni párharc. A görögök úgy állítottak meg bennünket, hogy itthon 5–2-re megvertük őket, majd az athéni visszavágón nagyon erős szembeszélben 5–1-es vereséget szenvedtünk, amit bizonyosan elcsaltak…

Cascarino két-három ellenfelet is lebirkózott

Felmerült annak a lehetősége, hogy Sass János külföldre igazoljon. Az FC Porto ellen 19 évesen jól ment a játék, jöttek is a portugál vezetők, de akkoriban nem lehetett úgy átigazolni, mint manapság. Csak az távozhatott, aki már elmúlt 35 éves. Később belga csapat is bejelentkezett érte, de a Honvéd vezetői nem járultak hozzá a tranzakcióhoz. Nem rajta múlt, hogy nem került ki, utána azonnal ott is hagyta a kispestieket. Nemzetközi szintű tapasztalatra magyar válogatottként 14 meccsen tett szert. Élénken él benne az 1989-es írek elleni vb-selejtező, amikor a hatalmas hústorony, Tony Cascarino két-három ellenfelet is lebirkózott. Noha Egerben csatárként kezdte a futballt, ahogy lépdelt fentebb a csapatokat illetően, úgy került egyre hátrébb. A nemzeti együttesben például balhátvédként szerepelt, pedig nagyon szeretett gólt rúgni és előkészíteni, de az másnak volt a feladata. Bekként nem volt durva, a szándékos utánrúgás és hasonló cselekmények hiányoztak a kelléktárából.

Mindig jó érzés fogja el, ha visszatér Egerbe

– Kiöregedett labdarúgóként a klubok által szervezett találkozókra nem nagyon tudtam eljárni munkahelyi elfoglaltság miatt, pedig a Honvédhoz is nem egyszer, nem kétszer hívtak különböző rendezvényekre. Valahogy azonban mindig szerencsétlenül jöttek össze a dolgok, közte azzal, hogy többször külföldre kellett utaznom, eléggé lefoglalt az üzleti élet. Ám épp a napokban gondoltam arra, hogy Csank mestert fel kellene keresnem, mert lenne mit megköszönni neki. Ahogy nekem, úgy kortársaim közül többünknek apánk helyett apánk volt. Sok mindenre megtanított, így arra is, miként kell készülni a meccsre. Jómagam mindig így tettem, bármilyen mérkőzés következett, nem jelentettem sérültet, a kihívásokat mindig szerettem. Egerrel is hasonlóan vagyok, mármint a kedvelés terén. Városként tünemény. Mindig jó érzés fog el, ha visszamegyek, és nemcsak a régmúlt sikerei, hanem a miliője miatt. Ha nem ott nőttem volna fel, akkor is azt mondanám, hogy szenzációs hely. A szüleim sajnos már nem élnek, Ostoroson élő bátyámhoz szoktam ellátogatni. Eger a szívem csücske, ezért különösen örülök, hogy onnan jött az érdeklődés a hogylétem felől.

Névjegy

SASS JÁNOS

Születési idő és hely: 1966. január 17., Eger

Sportága: labdarúgás

Posztja: védő

NB I.-es mérkőzés/gól: 134/5

Klubjai játékosként: Eger SE (1979–1985), Bp. Honvéd (1986–1990), MTK (1991), Tatabányai Bányász (1991–1992), Stadler FC (1994), Kecskeméti TE (1995–1996)

Válogatottság, felnőtt: 14 mérkőzés/0 gól (1987–1989)

Utánpótlás: 6 mérkőzés/3 gól (1987)

Legnagyobb sikerei klubcsapatban: kétszer magyar bajnok (Budapesti Honvéd 1987–1988, 1988–1989), Magyar Kupa-győztes (Budapesti Honvéd, 1989)