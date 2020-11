A vívás mestere ezt a támadást már nem tudta védeni

Hatvannyolc éves korában elhunyt Fekete György, az Egri Városi Vívóklub szakedzője, az Egri Vitézlő Oskola szablyavívóinak mestere. A szakemberre a lapunkban 2011-ben megjelent írással emlékezünk.

A megyei vívóélet legendás alakja, id. Csányi Barna születésének 100. és halálának 25. évfordulója kapcsán rendezendő vasárnapi verseny kínált arra alkalmat, hogy Fekete György vívómester jóvoltából felidézzük a sportág egri múltját.

„Az egri vívásról írott anyag jóformán nincs” – lépett a pástra Fekete György. Az Egri Városi Vívó Klub szakosztály-igazgatója azonban gazdag személyes tapasztalata és a gyűjtött információk alapján feldolgozta a sportág 1895-ig visszanyúló történetét. Eger mindig is a kardutánpótlás bázisát jelentette a magyar vívásnak. Ebből adódóan eredményességben a kardvívók jártak az élen, de női tőrözők (pl. Devánszki Bea, Nagy Mária, Emődy Katalin) is szép sikereket értek el az országos bajnokság második vonalában. Az 1969-es esztendőhöz kapcsolódik a magyar kardvívás történetében egyedülálló eset: a Dobó gimnázium Fekete György, Sohajda Gábor, Nagy István és Csapó Gábor alkotta csapata feljutott az első osztályba. „Olimpiai és világbajnokokkal tűzdelt mezőnyben több mint tíz évig bent maradtunk az élvonalban, és ugyanez a négyes az 1970-es középiskolai országos bajnokságon is diadalmas­kodott.”

1973-ban a sportág a Vörös Meteorból átkerült az Egri Dózsa-Sportiskola formációba, ahol Fekete György frissen végzett vívómesterként, főállású trénerként vezetőedzői megbízatást kapott. 1977-ben létrejött az Eger Sportegyesület (ESE) és novemberben a körcsarnokkal együtt átadták a Hadnagy úti edzőtermet is. Harminchárom év múltán így új létesítménybe, a Dobó tornaterméhez képest sokkal jobb körülmények közé költöztek a pengeforgatók.

1984-ben id. Csányi Barna visszavonult a vívástól, 1986 őszén pedig távozott az élők sorából. A szakosztály irányítását az addigi vezetőedző, Fekete György vette át.

Az 1989-es rendszerváltással megkezdődött az ESE több évig tartó agóniája. A főállású edzői tisztségnek leáldozott, de a szakmai munka folytatódott. A kardcsapat az OB I-ben szerepelt, az utánpótláskorú vívók pedig eredményesen vívtak a vidékbajnokságokon is. Mivel Fekete György 1994 és 1999 között előbb Kuvaitban, majd a thaiföldi válogatottnál edzősködött, addig Leitner Tamás és Kövecses Zsolt vezényelte a foglalkozásokat. Az Eger SE 1995-ös megszűnése után megalakult a dr. Szalóczy Géza vezette Egri Városi Vívó Klub (EVVK).

„Kétezerben vettem át újra a szakmai irányítást, amikor a klub eredményességét alapvetően a már említett felnőttférfi-párbajtőrcsapat határozta meg, kiegészülve Csiffáry Gáborral.”

A 33 éve működő edzőteremből (amely az évek során vívóteremmé nőtte ki magát) távozni kényszerülnek az EVVK tagjai, visszatérve a régi sikerek színhelyére, a 120 éves Dobó gimnáziumba – szerepel a Hírlapban 2011 szeptemberében megjelent írásban.