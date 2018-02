A ZF-Eger harcosabb címvédőt vár

Kettős meccs helyszíne ma este a Bitskey-uszoda.

Ma este fél hétkor a Bajnokok Ligája-címvédő Szolnok férfi, másfél órával később a Honvéd női csapatát láthatja az egri közönség a Bitskey-uszodában.

A férfi Bajnokok Ligája B csoportjának 8. forduló:

ZF-EGER (4.)–SZOLNOKI VSC (2.)

Eger, Bitskey uszoda, szerda, 18.30. (Tv: M4 Sport). V.: Margeta (szlovén), Korizna (lengyel).

A Bajnokok Ligája csoportköre második szakaszának első mérkőzésén ismét a címvédő Tisza-parti gárda lesz az egri ellenfél. Emlékezetes, hogy január 24-én a vendégek főhadiszállásán nyert nagy csatában 11–10-re a sárga-kék egylet, amivel ismét a B csoport élmezőnyéhez tartozik. A nyolcadik forduló összecsapásán a tét már ennél is komolyabb lesz, ugyanis egri sikerrel a szolnokiakat egészen bizonyosan megelőznék Angelosz Vlahopuloszék, de jó eséllyel a csoport második helyéig repülhetnének.

Ma este Pro Recco–Spandau rangadót is rendeznek és mivel a magyar és a német csapat is két-két ponttal előzi meg a ZF-et, valóban érdekes játéknap elé nézünk.

– Kicsit harcosabb Szolnokra számítok, mint legutóbb – fogalmazott Dabrowski Norbert, az egriek vezetőedzője. – Nem tervezgetünk, nem számolgatunk, mindig a következő meccsre készülünk, mert látható, hogy fordulóról fordulóra változik minden. Továbbra is az a célunk, hogy úgy gyűjtögessük a pontokat, hogy ott tudjunk lenni a négy továbbjutó hely valamelyikén. Más kérdés, ha itthon is sikerülne legyőzni a szolnokiakat, akkor új lehetőségek nyílnának meg előttünk. Most azonban nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen teljesítményre leszünk képesek a miskolci döntetlen után, mert azt azért előre borítékolni lehetett, hogy ilyen nehéz menetelés közben nem tudunk majd végig százszázalékosan vízilabdázni – zárta szavait Dabrowski Norbert.