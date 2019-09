A ZF-Eger Mataróban mattolta a mezőnyt

A ZF-Eger férficsapata háromból három győzelemmel, vagyis hibátlan mérleggel, csoportelsőként zárta a második legrangosabb nemzetközi kupasorozat második selejtezőkörét.

Dabrowski Norbert vezetőedző együttese a vasárnap délben véget ért küzdelmeket a szintén továbbjutó, spanyol Mataró gárdája ellen fejezte be. Az egriek négygólos különbséggel múlták felül a házigazdákat azok után, hogy a pénteki nyitányon hét, szombaton pedig tizenegy találattal bizonyultak jobbnak francia vetélytársuknál. Az F-jelű kvartettből így a ZF-Eger és a vendéglátó CN Mataró alakulata kvalifikálta magát a negyeddöntőbe.

A férfi Eurokupa 2. selejtezőköre F-csoportjának egri eredményei:

ZF-Eger–CN Noisy Le Sec (francia) 14–7 (3–2, 3–3, 5–2, 3–0)

Góldobók: Sz. Rasovics, Hosnyánszky 4–4, Baksa, Murisics 2–2, Csacsovszky E., Vlahopulosz 1–1, ill. Pesterics 3, Peisson 2, Petkovic, Marzouki 1–1.

Dabrowski Norbert: – Az elején kicsit izgultunk. Azért is kértem időt viszonylag hamar, amikor arra hívtam fel a figyelmet, hogy nyugodjunk meg. Azután szépen helyre állt a védekezésünk, megjöttek a védések is, elöl pedig kihasználtuk a helyzeteket. Első meccsnek megfelelt, elégedett vagyok a játékkal. Az izgalomról meg csak annyit, hogy nem is baj, mert ez mégis csak egy nemzetközi torna.

Montpellier WP (francia)–ZF-Eger 5–16 (2–5, 1–4, 2–3, 0–4)

Góldobók: Ivankovics, Zivkovics 2–2, Mustur 1, ill. Hosnyánszky, Vlahopulosz, Magyar 3–3, Baksa 2, Sz. Rasovics, Csacsovszky E., Sánta, Decker Á., Gyárfás 1–1.

Dabrowski Norbert: – Sima meccs volt, mégsem tudok felhőtlenül örülni, mert sokkal agresszívebb volt, mint amit az eredmény mutat. Annak tudok örülni, hogy nem sérült meg senki.

CN Mataro (spanyol)–ZF-Eger 8–12 (2–2, 0–3, 4–3, 2–4)

Góldobók: Dominguez 2, Cerda 2, Cruz, Pont, Triola, Guimaraes 1–1, ill. Vlahopulosz 3, Baksa, Magyar, Murisics 2–2, Rasovics, Csacsovszky E., Gyárfás 1–1.

Dabrowski Norbert: – Ennyi kiállítást is elbírtunk, ráadásul Hosnyánszky Norbert nélkül. Azért örülök neki, mert ez a meccs megmutatta, hogy a fiatalok miért játszanak Egerben, és miért válogatott kapus Kardos Gergely.

Az F-csoport végeredménye: 1. ZF-Eger 9, 2. Mataro 6, 3. Montpellier 3, 4. Noisy 0.

A negyeddöntő sorolásakor a négy továbbjutóhoz húzzák majd párba a Bajnokok Ligájából kiesett alábbi négy csapatot: a NC Vouliagmeni (görög), az AN Brescia (olasz), a Nagyvárad (romániai), valamint a Team of Strasbourg (francia) együttesét. A negyeddöntő első összecsapását október 30-án, míg a visszavágót november 9-én rendezik.

