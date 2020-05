Amatőr futball és Bozsik-program: „Azok indulnak a legkevésbé újra”

Az MLSZ elnöke, Csányi Sándor beszélt a labdarúgás tömegbázisáról is.

Böszörményi-Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója elsősorban a magyar gazdaság kilátásairól, a világgazdasági helyzetről, a krízis tanulságairól beszélgetett Csányi Sándorral, az OTP Bank elnök-vezérigazgatójával, de a koronavírus-járvány futballra gyakorolt hatása is teret kapott a mintegy másfél órás interjúban.

„Ha lehetővé teszik, akkor elkezdjük a bajnokságot, az MLSZ elnöksége erről korábban állást is foglalt, és erről tájékoztatta a csapatokat is. A mi számításaink szerint május 23. és június 13. között tudnánk elkezdeni, és ez esetben be tudjuk fejezni június végére, július legelejére” – fogalmazta meg a lényeget Csányi Sándor, hangsúlyozva, hogy egyelőre várják az állami szabályozás hivatalos leiratát.

Beszámoltunk róla: csütörtökön a kormány engedélyezte az edzést és a zárt körű sporteseményeket május 4-től a profi, amatőr és tömegsportban, s ez alapján a Nemzeti Sport Online is legkorábbi május 23-i bajnoki kezdést valószínűsített.

A csütörtöki kormányinfón ugyanakkor nem vált egyértelművé, hogy az edzésekre és a zárt körű meccsrendezésre vonatkozó engedély az egész országra vagy csak vidékre érvényes-e – alighanem erre is vonatkozott az MLSZ-elnök megjegyzése, hogy várják a pontos állami szabályozást.

Csányi Sándor szerint az NB I és az NB II csapatai rendelkeznek olyan infrastruktúrával, amire támaszkodva megteremthetők az újrakezdés feltételei (mérkőzések előtti tesztelés, esetleges fertőzöttek elkülönítése, további egészségügyi előírások betartása), ám a tesztelés jelentős költségeit elő kell teremteni. Az MLSZ-elnök szerint a bajnokság újraindulása ebből a szempontból is fontos, hiszen ez esetben befolynak a klubokhoz a teljes idényre szóló szponzori pénzek.

Ezzel összefüggésben, az amatőr futball és a Bozsik-program mielőbbi újbóli elindulásával kapcsolatban elmondta: „Azok indulnak a legkevésbé újra” – indoklásképpen az egészségmegőrzéshez szükséges tesztelés tetemes költségét, lebonyolításának fizikai nehézségeit, a teljes utánpótlás- és felnőttmezőnyt tekintve százezres nagyságrendű részvételt felhozva.

Ami az NB I-et és az NB II-t illeti, Csányi egyértelműsítette, hogy az első időkben nyilvánvalóan zárt kapus mérkőzésekre kerül sor – a kormányinfón elhangzottak értelmében ötszáz főnél nagyobb rendezvényeket augusztus 15-ig nem lehet tartani –, amivel kapcsolatban viccesen megjegyezte: „Zsúfoltak nem szoktak lenni a stadionjaink, előrelátó volt a szövetség, hogy úgy alakította a nézőszámokat, hogy járványhelyzetben is kezelhetők legyenek.”

A taopénzek várható csökkenésével kapcsolatban elmondta: ahogyan az OTP vezetőjeként, úgy MLSZ-elnökként is a tartalékolás híve, „tíz éve gyűjtögetünk”, hogy ha vészhelyzet áll elő, akkor át tudják hidalni.