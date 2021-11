Andornaktályán a leendő apát a 61 éves nagyapa váltotta a pályán

A Marshall-ASE csapatának évzáró mérkőzése nemcsak a 6–1-es győzelem miatt marad emlékezetes a hazaiak számára.

A csapattársak sorfala között vonult le a játéktérről Sárosi Gábor az Eger SE II. elleni megyei I-es mérkőzésen. A Marshall-ASE 30 éves csapatkapitányát a 88. percben cserélte le Szabó László edző. A váltás és a különleges tisztelgetés nem a meccsen nyújtott teljesítménynek szólt. Attól teljesen függetlenül is megtörtént volna. „Siri” az 50. percben góllal járult hozzá az ASE sikerességéhez, majd pedig alig félóra múltán úgy köszönt el, hogy jó ideig nem tér vissza a pályára. A nyomós okra az andornakiak tízese adott választ.

– Nem gondoltam volna, hogy ez a pillanat is eljön, de, ha valaki(k) miatt háttérbe kell szorítanom a focit, az a kis feleségem és a születendő két kisfiú, akiket már nagyon várunk – mondta a heol.hu-nak Sárosi Gábor. – Hivatalosan március 10-én jönnek világra a gyermekeink, de mivel ikrekről van szó, így a hetekkel korábbi időpont is lehetséges. Biztosan hiányzik majd a csapat, a meccs előtti készülődés és az öltözői hangulat. Azonban most úgy érzem, hogy a családomat kell előtérbe helyezni és jó férjnek, családapának kell lennem, hogy a feleségemnek segíthessek.

Sárosi Gábor most elköszönt társaitól, és egy időre szögre akasztja a cipőt, ám hagyott magának egy kis kaput.

– Kis szünetre mindenképp szükségem lesz, viszont, ha nagyobbak lesznek a gyerekek, akkor majd meglátjuk, húzok-e mezt még magamra – közölte a futballista.

A csapatkapitány cseréjeként Tamás Tibor állt be az andornaki együttesbe. A hazaiak 61 éves korelnöke noha kapus, a mezőnybe szállt be az utolsó pár percre. Ő nagyapaként már azt is tudja, hogy az unoka születése után is létezik visszaút a labdarúgás világába.