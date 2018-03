Áprilisban is várják a síelés szerelmeseit

Több mint hetven centiméter hó várja a téli sportok kedvelőit a Mátraszent­ist­váni Síparkban. A létesítmény az időjárás előrejelzés szerint még április elején is várja a síelőket.

Ezt ne hagyja ki! Novák Előd is kiakadt a Jobbik őszödi beszédén

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Bár már tavasz van, az időjárás még hajnalonta téliesnek mondható. Ez a havas sportok szerelmeseinek kedvez igazán, a sípályák még most is várják őket. A legutóbbi havazás is további látogatókat csalogatott a Mátraszent­istváni Síparkba – számolt be róla szombaton a nool.hu.

– Annak ellenére, hogy hófúvás volt, sokan érkeztek síelni. Mintegy tizenöt centiméter hó hullott pár napja. Jelenleg hetven–száz centiméter a hóréteg vastagsága a pályán, ami persze inkább a hóágyúzásnak köszönhető – mondta Erbeszkorn Tamás, a sípark sajtóreferense. Hozzátette: tízből kilenc pálya várja most is a vendégeket, ezeken használnak ugyanis hópótló berendezéseket.

A sajtószóvivő kitért arra is többek között, hogy az előre­jelzések szerint még április elején is nyitva lesznek.

Mint írják, az elmúlt néhány hónapban tovább nőtt a park népszerűsége, hiszen januárban adták át az új panorámaliftet.

– Az, hogy ez a beruházás elkészülhetett, részben a kormányzati támogatásnak köszönhető. Sokan hiányolták a síliftet, hiszen eddig a húzólifttel, lábon kellett felmenni. Ez nagy fejlődésnek mond­ható, több új vendég is érkezett a felvonó átadása óta – hangsúlyozta a sajtóreferens, aki azt is elárulta, hogy a hétköznapi forgalom március­ban már kevesebb, de a legutóbbi, a nemzeti ünnephez tartozó hosszú hétvégén viszonylag sokan voltak.

Tizenhat évvel ezelőtt kezdődött meg az ország első síparkjának kialakítása Mátra­szentistván és Mátraszent­lászló között mintegy kilenc és fél hektáros területen. A hosszú munkálatok után pedig 2004 decemberé­ben nyitotta meg kapuit. Jelenleg húsz hektáron nyolc felvonó működik, és tíz különböző nehézségű pálya is van itt. Hosszuk csaknem négyezer méter. A pályák 675 és 821 méter tengerszint feletti magasságban fekszenek. A síelés mellett pedig egy hütte, egy hócsúszdapark és egy rönkbár is várja a kikapcsolódni vágyókat.

Borítókép: Czímer Tamás/HMH