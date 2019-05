Aranyfürdőt vettek a balatoni futballisták

A záró játéknap legtöbb gólját Mikófalván és Demjénben könyvelhették el.

A bronzérmes Novaj vendégeként győzött, s ezzel bajnoki címet ünnepelhetett a Bélkő SE-Balaton csapata. A megyei III. osztályú bajnokság 22., utolsó fordulójára maradt a döntés a Déli csoportban a legfontosabb kérdésben. Az aranyérmet végül úgy sikerült megszerezni a balatoniaknak, hogy Novajon megszakították a hazaiak 12 mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozatát. A gratuláció az elsők között az ezüstérmes andornaktályaiaktól érkezett, akik elismerték, hogy tavaszi teljesítménye alapján megérdemelten végzett az első helyen Csákvári Dániel csapata.

Az Északi csoportban a bajnok Istenmezeje a második Nagyréde otthonában játszott hatgólos meccsen döntetlent.

A játéknap legtöbb gólját Mikófalván és Demjénben könyvelhették el.

Déli csoport

Novaj–Bélkő SE-Balaton 2–3 (1–2)

Gól: Helgert Á. (44. – 11-esből), Csík M. (83.), ill. Koncsik Cs. (21.), Klavács K. (45.), Lakatos D. (54.)

Novajon bajnoki címet ünnepelt a Bélkő SE-Balaton A Bélkő SE-Balaton csapata Novajon 3–2-re nyert, s ezzel bajnoki címet szerzett a megyei III. osztály Déli csoportjában. A meccs utáni ünneplés első fejezete. Beküldött videó Közzétette: Heol Sport – 2019. május 26., vasárnap

Mikófalva–Tiszanána 7–5 (3–2)

Gól: Jakab Á. (15., 22.), Balog D. (24.), Berecz I. (47.), Szajkó R. (54. – öngól), Horváth J. (74., 84.), ill. Orosz M. (2.), Danyi I. (18., 76.), Seres B. (55.), Szajkó R. (86.).

Kiállítva: Nagy J. (Tiszanána, 90.)

Demjén–Kömlő 8–4 (3–1)

Gól: Puporka Gy. (2., 45.), Varga A. (19., 53.), Grósz P. (55., 58., 90.), Farkas Á. (93.), ill. Lólé M. (26.), Suha Z. (65.), Csóka N. (67.), Csík E. (76.)

Pély–Mezőtárkány 3–2 (2–1)

Gól: Bari M. (26., 51. – 11-esből), Suha A. (43.), ill. Burai Cs. (30.), Tóth G. (65. – 11-esből)

EKE-EHÖK-Szihalom–Andornaktálya II. 0–5 (0–4)

Gól: Ivády R. (23., 44.), Balogh P. (26., 48.), Megyeri T. M. (41.)

Erdőtelek–Egri Sportcentrum 3–0

A mérkőzés elmaradt, mert a vendégek lemondták a találkozót. Az eredmény megállapított.

A DÉLI CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

Északi csoport

Gyöngyöspata–MSE-Egercsehi 3–0 (2–0)

Gól: Pikács M. (13., 19.), Rácz M. (87.)

KÁRÁSZ BENJÁMIN, a csehiek egyik vezetője, egyben játékosa: – Mikor egy csapat ilyen messze elutazik és érkezéskor azzal szembesül, hogy „legelőn” kell fociznia, a kedve is elmegy. Csak azt nem értem, a Magyar Labdarúgó Szövetség hogyan hitelesíthette ezt a pályát mérkőzés lebonyolításhoz, ahol bármelyik percben mind a hazai, mind a vendégcsapat, mind pedig a játékvezető és asszisztensei is megsérülhettek volna. A pálya a hazaiaknak jobban feküdt és ez az eredményben meg is látszik. Remélem az „ellenőr” megteszi a lépést, hogy még egyszer ne kelljen ilyen legelőn focizni! Gratulálok a hazai csapatnak, annak pedig külön örülök, hogy találkoztam régi csapattársakkal is. Jó pihenést kíván a Mátrai Sportcentrum Egyesület minden csapatnak!

Váraszó–Apc 4–3 (2–2)

Gól: Jósvai D. (21. – 11-esből), Keszte M. (40.), Dulai R. (50.), Para I. (60.), ill. Gyetvai N. (17., 55.), Kolarovszki J. (22.).

Nagyréde–Istenmezeje 3–3 (1–2)

Gól: Balázs G. (9., 55.), Csuka R. (49.), illetve Kecskés E. (6.), Malacsik K. (43.), Hegedűs R. (57.)

Detk–Ecséd 4–5 (3–3)

Gól: Farkas O. (6.), Kiss A. (27.), Kernács M. (42. – 11-esből), Domoszlai D. (75.), ill. Pecznyik L. (2., 88.), Szőllősi K. (28., 43.), Elek B. (58.).

Kiállítva: Torda (Ecséd, 12.)

Boldog–Vécs 2–2 (1–0)

Gól: Bodnár I. (8.), Nikl G. (54.), ill. Takács P. (75.), Báder A. (79.).

Szabadnapos: Recsk

Istenmezejei rigmus Nagyrédén Ki nem ugrál nem mezejei, hejj, hejj! A Nagyrédén rendezett megyei III-as mérkőzés (3–3) videós pillanatfelvétele. Beküldött videó Közzétette: Heol Sport – 2019. május 27., hétfő

AZ ÉSZAKI CSOPORT VÉGEREDMÉNYE