Az apci kapus nem akarja elijeszteni a balatoniakat

A megyei II. osztályú bajnokság 13. fordulójának mérkőzéseire az apciak kapusa, Kozsa Tibor tippelt.

Szombat, 13.30:

Apc (2.)–Bélkő SE Balaton (14.)

Apc. V.: Molnár D. (Hovanecz).

Amennyiben eljön hozzánk a Balaton, és mivel nem akarom őket elijeszteni, csak öt góllal nyerünk, 5–0.

Vámosgyörk (8.)–Domoszló (1.)

Vámosgyörk. V.: Derda József (Lados, Pápista).

Talán, ha Szerdahelyi Gábor még futballozna, akkor lenne esélye a hazai csapatnak egy félidőre, de az már régen volt, így sima vendégsikert gondolok, 1–3.

Egerszólát (7.)–Poroszló (12.)

Egerszólát. V.: Tamasi Sándor (Horváth M., Kelemen).

Bizonyára feldobhatta a Poroszlót a múltheti győzelem a Visonta ellen, de Szóláton nem tudnak nyerni a vendégek, 1–2.

MSE-Mátraballa (13.)–Istenmezeje (11.)

Mátraballa. V.: Kasza Dénes (Molnár M., Jacsó).

Az Itenmezejének valószínűleg hiányzik a múlt héten elmaradt játék, viszont ennek nem örül majd a Mátraballa, 1–4.

Zagyvaszántó (4.)–Atkár (10.)

Zagyvaszántó. V.: Kocsis József (Dajkó).

Balatonban kicsit kiadták magukból a gólokat a szántóiak. Most Kovács Tomi bravúrjai miatt be kell érniük a döntetlennel. Na, jó BR7-ben (Balog Renátó) maradt még egy-két gól, 2–2.

Visonta (9.)–Nagyréde (6.)

Visonta. V.: Rozsnaki Gábor (Sugár, Petz).

Visontán volt egy pár szép évem, köztük bajnoki első és harmadik hellyel, és igaz, hogy most ennek közelében sem jár a mostani csapat, de Dérfi Zoli csak talál valamit, hogy felspannolja a hazaiakat és otthon tartsák a három pontot, bár ezt a szívem tippelte, 2–1.

Szombat, 14.00:

Hatvani Lokomotív (16.)–Tarnaméra (15.)

Hatvan, Lokomotív Sporttelep. V.: Bodó István (Széplaki).

A Loki esetében az a megérzésem, ha megfelelő minőségben ott lesznek a játékosok, akkor Gömöri Ottó csapata megszerzi első győzelmét, 2–1.

Vasárnap, 13.30:

Mátraderecske (3.)–Abasár (5.)

Recsk, Ércbányász Sportpálya, műfű. V.: Németh Szabolcs (Csathó, Derda D.).

Még ha egy játékvezetővel több is lesz az Abasár jóvoltából Derecskén, akkor sem sikerül nyerni a téglagyáriaknál, 3–1.

A bajnokság állása