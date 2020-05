Az Eger-rali az ősz elején következhet

A 2020. évi Országos Ralibajnokság (ORB) az eredeti tervek szerint március utolsó hétvégéjén startolt volna Egerben, a veszélyhelyzet és a kijárási korlátozások bevezetése azonban keresztül húzta a rendező számításait. Szeptemberben lehetséges a pótlás.

Adamovits Márk és csapatának törekvése azóta is az, hogy az Eger-ralit másik időpontban le tudják bonyolítani. Mivel a sportrendezvényekkel és edzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló kormányrendelet május 4-től teszi lehetővé többek között autóversenyek lebonyolítását is, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöksége úgy döntött, hogy május utolsó hétvégéjétől engedélyezi országos bajnoki versenyek megtartását Magyarországon.

A szövetség ezt követően hozzálátott az ORB versenynaptárának összeállításához és felkérte a rendezőket a tervezett versenyek időpontjait május 15-ig jelentsék be. Adamovits Márk a napokban azt közölte a szövetséggel, hogy az Eger-ralit szeptember 5–6-án kívánja megrendezni. Az MNASZ Rali szakága ezzel a dátummal fel is vette előzetes naptárába az eseményt. A lebonyolításhoz az egri városvezetés támogatása, így Adamovits Márk az elkövetkező napokban ezügyben keresi Mirkóczki Ádám polgármestert. Az egyeztetést követően kezdődhet a szükséges hatósági engedélyek beszerzése. A két fél közötti mielőbbi megállapodás azért is szükséges, mert az MNASZ Rallye szakága június 1-ig szeretné véglegesíteni a 2020. évi versenynaptárt. A rendező elképzelése szerint az Eger-ralin a hazai bajnokság teljes mezőnye részt venne (Rallye1, Rallye2, Rallye3, Historic), az esetleges szlovák-magyar futamról az előző évhez hasonlóan most sincs szó. Mivel a hatályos jogszabályok értelmében augusztus 15-ét követően lehetőség nyílik 500 főnél nagyobb létszámú rendezvények megtartására, jó az esélye annak, hogy az Eger-rali nem kell zárt kapuk mögött rendezni.

Az eredetileg nyolcfutamosra tervezett ORB a jelenlegi állás szerint július közepén rajtol Salgótarjánban és a 24. Mikulás-ralival zárul decemberben. Utóbbi versenyen – amely eddig csak a versenyzők a tét nélküli önfeledt autózását szolgálta – először osztanak bajnoki pontokat.

A ORB 2020-as tervezett naptára

Július 18–19.: Salgó-rali

Augusztus 15–16.: Miskolc-rali

Szeptember 5–6.: Eger-rali

Október 10–11.: Vértes-rali

November 6–8.: Nyíregyháza-rali

December: Mikulás-rali