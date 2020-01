Az Eger SE edzője legendás ír futballistákkal tanulja a szakmát

Öltözőbeli jó érzésekről, a játékbeli szervezettségről, a Mol-Fehérvár elleni kupameccsről és a tavaszra kitűzött célokról is beszélt a Heolnak az Eger SE NB III.-as csapatának vezetőedzője, Sütő Szilárd.

– Mi jelentette a legfőbb érvet arra, hogy ősszel idény közben igent mondjon a vezetőedzőkénti felkérésre?

– Diósgyőrben olyan fajta személyi változások és átalakulások történtek, ami miatt úgy láttam a legjobbnak, ha beadom a felmondásomat. Közben Egerben is edzőváltás történt, így kézenfekvőnek számított Harmati Péter ajánlata. A pro licences edző tanfolyamot végzem, fontosnak éreztem, hogy aktívan munkában maradjak, és mivel a szülővárosom csapatáról van szó, nem kellett sokáig gondolkodnom a döntésen.

– Érezte-e akárcsak egyszer is, hogy rosszul döntött, és nem kellett volna elvállalni a feladatot?

– Nem éreztem ilyet. Egy edzőnek, ha elvállal egy feladatot és aláírja a szerződését, az azt jelenti, hogy az adott klubbot és az adott helyzetet kell hogy a legjobb tudása szerint szolgálja. Aki később kifogásokat keres azért, mert esetleg nem úgy mennek a dolgok, ahogy azt szeretné, az csak magát próbálja felmenteni.

– Mivel a keretátalakítás lehetősége nem volt adott, mire kellett a legfőbb hangsúlyt fektetni a munka során az eredményesség érdekében?

– Ha szezon közben érkezel egy új csapathoz edzőváltás után, akkor mindig válságmenedzselést várnak tőled. Így a meglévő információim mellett próbáltam minél gyorsabban felmérni az együttes valós helyzetét és reális célkitűzések mentén stabilabbá tenni a csapatatot. Ehhez elengedhetetlenek voltak a játékosok, akiknek maximális köszönettel tartozom az elvégzett munkájukért.

– A futballisták részéről milyen volt a fogadtatás a másfajta edzői szemlélet iránt?

– Az elődöm szemléletét nem ismerem, mivel nem dolgoztam vele együtt, mendemondákra pedig nem szoktam a véleményemet alapozni. Összességében minden edzőváltásnál akad a csapatban, aki örül, mert úgy érzi, új lehetőséget kap az élettől, és van, aki szomorú, mert a régi edzővel szeretett együtt dolgozni. A futball már csak ilyen, aki ebben a gyönyörű sportágban tevékenykedik, annak el kell fogadnia ezeket az íratlan szabályokat.

– Az jól látszik, hogy volt tartása a csapatnak, még ha ez az eredményekben nem is mindig jutott érvényre. Mit gondol, mi vagy ki szükséges ahhoz, hogy ez gólokban és pontokban is megmutatkozzon?

– A csapat minden mérkőzésen próbálta a maximumot nyújtani, és többször ez tényleg szervezett játékkal párosult. Az első lépés a szervezettség kialakítása volt, amiért a játékosok hét közben rengeteget tettek. A támadójátékunk is sokat fejlődött, több olyan gólt szereztünk, amelynél a hétközi munka eredménye köszönt vissza. Az is tény, hogy a csoportunkban mi szereztük az egyik legkevesebb találatot, és ebben tavasszal fejlődnünk kell. A hétközi munka mellett a támadószekcióban szükség van versenyhelyzetre, amit új játékosok igazolásával tudunk megoldani.

– Akár mérkőzés, akár edzés, vagy éppen a klubélet vonatkozásában mi okozta a legkellemesebb élményt, emléket?

– A legkellemesebb, hogy jó érzés az Eger SE öltözőjébe belépni, örömmel megy az ember ebbe a közösségbe dolgozni. Szintén örök élmény marad a Mol-Fehérvár elleni kupamérkőzés, ahol nagyszámú közönség előtt bizonyították a játékosok, hogy igen is tudnak boldog és büszke pillanatokat okozni az egri embereknek.

– Akadt-e olyan történés, amit szívesen elfelejtene, mondhatjuk úgyis: érte-e csalódás?

– Nem ért semmilyen csalódás, de ehhez kellett egy olyan klubvezető, mint Harmati Péter, aki reálian és korrekten vázolta, mire számíthatok, és melyek a lehetőségeink.

– Van-e még „tartalék” a DVTK-s kapcsolatban, a jövőben kiaknázhatóbb lehet-e a múltbeli diósgyőri munka?

– Egerben vezetőedző vagyok, így nem az én illetékességem, hogy állást foglaljak a két klub együttműködésével kapcsolatban. A diósgyőri labdarúgás irányítója Benczés Miklós, gondolom, ő Harmati Péterrel rendszeresen egyeztet ezekben a kérdésekben. Ha valamilyen játékosátigazolás kerül majd szóba, akkor majd Péterrel beszélek. Természetesen előnyt jelent, hogy ismerem a Diósgyőri Labdarúgó Akadémia játékosait, így tudom, kik azok, akik erősítést jelenthetnének az Eger SE felnőttcsapatának.

– Amennyiben valóban sikerül két-három játékost igazolni, mire lehet képes a csapat, hol lehet a reális helye a gárdának?

– Az elsődleges cél, hogy a csapat biztosan maradjon bent a bajnokságban. Természetesen, ha a tervezett erősítések sikerülnek, akkor szeretnénk a középmezőnyhöz felzárkózni a szezon végére.

Írországban szerzi a tapasztalatokat

Sütő Szilárd az UEFA pro licences edzői tanfolyamot az Ír Labdarúgó-szövetség (FAI) szervezésében végzi. – Decemberben volt az utolsó kontakt blokk, ahol megtartottam a végső prezentációmat – mondta a tréner. – Innentől kezdve áprilisig folyamatos a konzultáció, és különböző anyagok alapján egyeztetés folyik a szövetség különböző részlegének specialistáival. A végső, általuk elfogadott tanulmányi portfóliónkkal májusban lesz az „exit interjúnk” és a diplomaosztónk. Óriási megtiszteltetés, hogy több mint egy éve felvételt nyertem a tanfolyamra, ahol hatalmas nemzetközi tapasztalatot szerezhetek. Többek között Damien Duff és Robbie Keane is csoporttársam, hogy az igazán ismert neveket említsem.

Rajt január 20-án

A március 8-án folytatódó NB III-as idényre január 20-án, hétfőn kezdi a felkészülést az Eger SE csapata. A klub nevezett az Imola-Hírlap–Téli-kupa nagypályás, műfüves sorozatba, de ott várhatóan az edzőként Lengyel Lajos irányította U19-es gárda szerepel majd. A játékoskeretben egyelőre annyi a változás, hogy Gresó Mátyás (Jászberény) visszatért, míg a Árvai Ádám, Durázi Dániel, Pratsler Alex, Csorba András, Bagdán Gábor, Haász Tamás Bertold és Stampf Armand átadólistán szerepel.