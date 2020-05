Az Egerszalók SE élne az NB III-as lehetőséggel

A megyei I. osztályban második helyen álló Egerszalók SE kész arra, hogy zöld út esetén fentebb lépjen.

A felfüggesztett 2019/20-as megyei I. osztályú bajnokság második helyén található Egerszalók SE rendelkezik NB III-as licensszel, és az edző örömmel nyugtázta, hogy a vezetés részéről megvan a hajlandóság az osztályváltásra. Ehhez azonban még több minden szükséges.

– Kedden reggel egyeztettem a témában Egerszalók polgármesterével, Varga Istvánnal, akivel abban maradtunk, ha lehetőségünk nyílik az NB III-as szereplésre, akkor élni akarunk vele. Ehhez az NB III-as licensz a rendelkezésünkre áll – válaszolta a heol.hu érdeklődésére Sivák Sándor.

A megyei I-es gárda edzője úgy véli ez nagy lehetőség lenne az Egerszalók SE számára, amivel igazából az első évben veszíteni sem tudnak.

– Ha onnan nézzük a kérdést, hogy az anyagiakon túl mire van szükség, akkor esetünkben a lelátó befedése jelent feladatot, ami egyébként is a tervek között szerepelt. A pályánk jó minőségű, és várhatóan nagyobb tao-keretre is nyílhat esély pályázni. Ezzel együtt jómagam csak a szakmáért felelek, és mivel a büdzsé kialakítása az elnökség hatáskörébe tartozik, a vezetőség döntése, mit vállal be a klub. Mivel ők ezek után azt mondták, hogy nevezzük, csak örülni tudok, ha így történik. Várjuk, hogy ehhez zöld utat kapjunk – bizakodott Sivák Sándor.

Korábban írtuk, hogy a megyei I-ben élen álló Lőrinci VSC elnökhelyettese úgy véli, a jelenlegi helyzetben felelőtlenség lenne olyat vállalni, aminek nem tudják a kimenetelét.