Az egerszalókiak 42 éves támadója még mindig imádja a gólszerzést

Montvai Tibor 2003 és 2012 között 179 mérkőzésen 53 gólt szerzett az NB I-ben. Ez a múlt. A jelen pedig az, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség – 2006 óta működő – elektronikus nyilvántartása szerint 500 meccsen 283 alkalommal talált a kapuba az Egerszalók SE 42 éves támadója.

– Az adatbank alapján 500 mérkőzésnél tart, ám tudjuk, ez a szám jóval magasabb, hiszen a pályafutását már jóval korábban elkezdte. Minek örül jobban, hogy még mindig számíthatnak a játékára vagy annak, hogy a kerek számot is góllal sikerült emlékezetessé tenni?

– Nagy öröm számomra, hogy ilyen meccsszámmal még ott lehetek a pályán – válaszolta Montvai Tibor. – Ez elsősorban az egészségnek köszönhető, szerencsésnek mondhatom magam, mert elkerültek a sérülések. A Maklár elleni találat jól kapcsolódott az „ötszázadik” meccshez, de ezért tenni is kellett, mint ahogy ez igaz a korábbi találatokra is. Lényeges, hogy akarom a gólokat és ezért hajlandó vagyok áldozatot hozni.

– Az akaráson kívül mi hajtja még?

– A legfontosabb, hogy amikor felmegyek a pályára, most is ugyanazt érzem, mint régebben. Mindig várom a meccsnapokat. Nem tudnám elképzelni a hétvégéimet mérkőzés, labdarúgás nélkül. A motiváció talán még erősebb is, mint huszonéves koromban. Ezzel együtt nehezen élem meg a biológia órával történő versenyfutást. Érzem, hogy lassan megállj lesz, de a szívem ezt még nem akarja elfogadni. A teljesítmény egyelőre nem ezt mutatja, noha, egy-egy mérkőzés után hosszabb a regenerálódási idő, mint korábban.

– A motiváció belülről jön vagy szerzett képesség, mondjuk az edzők által?

– Sok jó edzővel dolgoztam és mindegyiktől tanultam fontosat, ami megmaradt bennem. Csuhay József volt az első olyan szakember, akitől Egerben azt sajátítottam el, mit jelent a győzni akarás. Az embernek ez egy idő után a szenvedélyévé válik. Most is nehezen tudok veszíteni, de ez (is) visz előre. Persze, már tudom kezelni a vereségeket.

– Ősszel még nem sokat kellett bánkódni… Az eddigi tíz meccsen kilenc győzelem mellett mindössze egyszer kapott ki a csapat. Mi a titok?

– Örömünkre szolgál, hogy a csapat maximumon teljesít. Elöl jönnek a pluszok, hátul pedig nagy stabilitást mutat a játékunk, amire bizonyíték a mindössze három kapott gól. Kíváncsi leszek, el tudjuk-e kapni az FC Hatvant. Egy biztos: nemcsak szeretnénk, de akarjuk is a sikert.

– Dolgozott már játékos-edzőként, ezt tapasztalja a fiataloknál is?

– Az ifjabbaknak azt mondom, hogy a megyei I-es szinthez is melózni kell. Fiatalabb koromban én is többet kapkodtam a befejezéseknél, de az évek alatt ez megváltozott.

– Egerszalókról indult tizenévesen és most újra ott játszik. Bezárult a kör?

– Így képzeltem el a befejezést, amit köszönök Varga István polgármester úrnak. Örülök, hogy úgy tudom lezárni a pályafutásomat, hogy közben a gólok is jönnek.

– Sajnál esetleg valamit, aminek nem lehetett részese?

– A profi foci teljesen más világ. Azt fájlalom, hogy akkor voltam biológiailag a csúcson, amikor hányatottabb sorsú volt a magyar labdarúgás. A hivatásos játékosok nem voltak úgy bebiztosítva, ahogy kellett volna. A múltból ez a mai infrastruktúra hiányzott, jó lett ilyen stadionokban futballozni, mint amelyek manapság jellemzőek. Hozzáteszem, most viszont megyei szinten kiváló körülményeket futballozhatok. Igaz, kicsit öregebben, de ez jó érzéssel tölt el.

