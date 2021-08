Az egerszóláti edző nem sok esélyt ad a hazai csapatoknak

A megyei II. osztályú bajnokság 2. fordulójának mérkőzéseire az egerszólátiak egyik edzője, Ifj. Horváth László tippelt.

Szombat, 17.00:

HATVANI LOKOMOTÍV (11.)–POROSZLÓ (8.)

Hatvan, Lokomotív Spt. V.: Nagy Ferenc (Somogyi, Oancz).

A Loki jobb csapat, mint ahogy a tavalyi évben szerepelt, viszont, amennyiben a Poroszló teljes kerettel utazik el, ha nem is olyan különbséggel, mint tavaly, de behúzza a mérkőzést a vendég, 1–3.

HEVESI LSC II.-HEVESVEZEKÉNY (9..)–ZAGYVASZÁNTÓ (13.)

Hevesvezekény. V.: Kántor Máté (Molnár M., Petz).

A Vezekénynek most kezdődik a szezon. Hazai környezetben nagy elszántsággal küzd majd az újonc a múlt heti fiaskót javítani akaró szántóiak ellen, 1–1.

MSE-MÁTRABALLA (2.)–EGERSZÓLÁT (1.)

Mátraballa. V.: Pásztory Krisztián (Bálint, Koren).

Már a tavaszi szezonban is jól szerepelt a hazai csapat, amelyik a nyáron tovább erősödött és ezt az első mérkőzésen bizonyította is. Bármilyen felállásban is tudunk majd kiállni, célunk – mint minden mérkőzésen – csak a győzelem, 1–2.

NAGYRÉDE (15.)–APC (5.)

Nagyréde. V.: Németh Gábor (dr. Kincses, Bakó).

Az újonnan szerveződött hazaiaknak kell még néhány mérkőzés, hogy összekovácsolódjanak. Az apciak kondiban és szervezettségben egyenlőre jobbak, így begyűjtik a három pontot, 0–4.

TARNAMENTE (10.)–VISONTA (3.)

Kompolt. V.: Orosz Fruzsina (Pápista, Derda N.).

Szimpatikus, sportszerű csapat a Tarnamente, de sajnos a Visonta még nagy falat a számára. A visszatérő játékosokkal és új igazolásokkal a mezőny egyik legjobb csapatává vált vendégek sima győzelmet aratnak, 1–5.

VÁMOSGYÖRK (14.)–ATKÁR (6.)

Vámosgyörk. V.: Rézműves Ferenc (Jacsó, Bogdán).

A tavalyi bajnokság két középcsapatának erejét nehéz lenne az első forduló után még nehéz lenne megjósolni. Vakon tippelek, 1–3.

ABASÁR (7.)–BODON PFC-PÉTERVÁSÁRA (12.)

Abasár. V.: Dajkó Tamás (Zsákai).

Nem sok információm van a Bodon FC-ről. Remélhetőleg a második fordulóban már játszik mérkőzést a gárda. Szoros csatában megosztoznak a pontokon a csapatok, 2–2.

Szabadnapos: Mátraderecske (4.)

A bajnokság állása