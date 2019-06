Az egerszóláti edző szerint kijárt már nekik az arany (videóval)

A megyei II. osztály 2018/19-es ­bajnokánál, az Egerszóláti SK-nál a jelenlegi csapat alapjait tíz éve rakták le. Akkor a ­harmadik helyen végzett a gárda, és abból az együttesből hatan még mindig az állományt erősítik. Azóta két negyedik hely, két bronz és négy ezüst mellett másodszor nyert bajnokságot (ám először egycsoportost) a Linninger István és ifj. Horváth László edzőpáros irányította társaság.

– A 30 meccsen aratott 25 győzelem önmagáért beszél. Gondolta volna egy évvel korábban, hogy öt év múltán újra bajnok lehet a csapata?

– Tavaly nyáron, amikor kijött a sorsolás, volt egy beszélgetésem Bata Árpival – tekintette vissza Linninger István. – A gólkirályunk azt mondta, elege van már az ezüstökből, de itt még a dobogó is nagy siker lenne. Amikor erre azt válaszoltam, hogy ezt a bajnokságot mi nyerjük, kinevetett. Az ősszel már látszott, hogy nem vagyunk esélytelenek, de a korábban már említett nehézségek miatt a nálunk sokkal több lehetőséggel, és talán jobb játékosállománnyal is rendelkező Markaz tavaszra esélyesebbnek tűnt. Az utána következő négy csapat – főleg a Domoszló – pedig legalább akkora játékerőt képviselt, mint mi. Gyenge kezdés után nem erősen visszaestünk, hanem tíz meccset nyertünk zsinórban, köztük a kulcsfontosságú Markaz ellenit, amivel hétpontos előnnyel érkeztünk a hajrához. Hozzáteszem, három-négy héten keresztül gödörben is voltunk, de csapatom erejét mutatja ez is, hogy így is nyertünk egyfolytában. A Zagyvaszántó ellen már „csak” be kellett húznunk a szükséges győzelmet, ami az aranyhoz kellett.

– Mire vezethető vissza a siker?

– Ennek több ­összetevője van. Mi nyertük a legtöbb rangadót, míg a többiek kevesebb pontot szereztek ezeken a meccseken. A hátrébb végzett csapatok ellen két mérkőzés kivételével mindig nyertünk. Miután mi – szinte egyedüliként az élmezőnyben – szerelemből játszunk, így egészen hihetetlenül jó a csapatszellem. Munkálkodott mindenkiben a dac, hogy megmutassuk, pénz nélkül, nagyrészt saját bázisból merítve is le tudjuk győzni a többi csapatot. Szerkezeti gondjaink is voltak közben, ugyanis két csatárunk, Kovács Bálint (23 gól) és Tompos Krisztián (9 gól) csak 15–15 meccsen volt bevethető.

– A létszámgond mennyire volt jellemző?

– Sokszor szembesültünk ezzel a problémával, de az ifiből ezt rendre megoldottuk Kristály Patrik, Prokaj Dávid, Veréb Dávid és Vitai Kristóf jóvoltából, akik felnőttek a feladathoz. A csapat tartását, lelkierejét az is bizonyította, hogy hét pontot szereztünk a 85. perc után. És egy ilyen kiegyensúlyozott mezőnyben a szerencse is kellett. Hozzáteszem, Fortuna is csak egy szeszélyes nő, akinek évekig hiába udvaroltunk. Erre az évre viszont elég érettek lettek a játékosaim arra, hogy kegyeibe fogadja őket. Kijárt nekünk ez az arany, rászolgáltunk az elmúlt tíz év áldozatos, és alázatos munkájával.





– A körülményeket illetően is történt változás?

– Hála az önkormányzatnak, azon belül is Verebélyi György polgármester úrnak, ezen a téren évről évre javulunk.

– Ez azonban a bajnoki címmel együtt sem von maga után osztályváltást. Ennek mi az oka?

– Némi üröm az örömben, hogy sajnos ezúttal sem tudunk feljebb lépni. Néhány kritikus megjegyzést kaptunk ezzel kapcsolatban. Az igazság az, hogy a csapat nagyon szeretne magasabb osztályban játszani, de esélyünk sincs teljesíteni az előírt utánpótláscsapatok számát. Még azzal is gondban lennénk, ha a következő szezonra tényleg még egy csapatot indítani kellene, mert az számunkra végzetes lenne…

– Kár, mert például a szurkolók is simán megütik a magasabb szintet!

– Óriási köszönettel tartozunk drukkereinknek, akik rengeteget segítettek nekünk, és szinte mindenhova elkísértek bennünket. Rajtuk kívül mindenesünknek, id. Horváth Lászlónak is hatalmas köszönet jár. Nekik szeretnénk ajánlani ezt a bajnoki címet! Hálásak vagyunk mindenkinek, aki szerepet játszott ebben a nagy sikerben. Az érdem természetesen a játékosoké, mert a pályán ők nyerték sorra a meccseket. Nagy küzdelemben lettünk elsők, ami még édesebbé teszi a győzelmet. Minden ellenfelünknek gratulálok az idei teljesítményéhez, és sok sikert kívánok a következő szezonra! És a csapatom egyik szlogenjével szeretnék elköszönni: Pipába!