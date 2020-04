Az egri birkózó edző szerint szakértelem és jó pedagógiai érzék szükséges

Gyöngy Attila abban a szerencsés helyzetben tudhatja magát, hogy Lakatos András személyében egykori edzője ma kollégaként segíti a munkáját. Edző az edzőről, avagy ő gyakorolta rám a legnagyobb hatást címmel indult sorozatunk új részeként az EVSI vezetőedzőjét kérdeztük.

– Simon Zsolti sportszeletet kapott cserébe azért, hogy Dezsereczky Pistát és engem elcsalt a régi kilences iskola, a mai Tinódi tornatermébe, ahol Kun József és Mirkóczky József edzők kezei alatt szereztem az első benyomásokat a sportágról – emlékezett az 52 esztendős Gyöngy Attila. – No nem mintha, kifejezetten ránk vetette volna ki a hálóját a két tréner, csupán akkoriban ezt a formáját választották a toborzónak.

Az Egri Vasas-EVSI jelenlegi vezetőedzője az általános iskola első osztályát kezdte, amikor nemcsak a tanulás révén nyílt új fejezet az életében. A birkózószőnyegen hamar otthonra lelt, a közösség vitte magával a versenyzés felé.

– A tehetségesebbek átkerülhettek a birkózócsarnokba, ahol olyan példaképek tréningeztek, mint Molnár Gyula, Sike András és Szuromi József – folytatta Gyöngy Attila. – Sós László edzői útmutatásait követtem, akitől nagyon sokat tanultam. Rendkívül karizmatikus edzőként emlékszem rá, ő volt az első tréner, aki komoly hatást gyakorolt rám. A munka később beérett, az 1980-as évek közepén már Kun József kezei alatt az ifjúsági országos bajnokságon ezüst-, a juniorok között bronzérmet szereztem. A Szölgyémi Ferenc vezette Eger SE igazolt versenyzőjeként az aranyjelvényért cserébe pénzjutalomban is részesültünk. A katonaság idején a székesfehérvári Honvéd Szondi SE színeiben egy évet szerepeltem, ahol az olimpiai ezüstérmes, világ- és kétszeres Európa-bajnok Rácz Lajostól tanulhattam. Visszatérve Egerbe, felnőttként Lakatos András volt az első edzőm. Rajta kívül Kun József és Rácz Lajos gyakorolta rám a legnagyobb hatást. Mindannyiuktól nagyon sokat kaptam.

A versenyzés 1992 után háttérbe szorult. Gyöngy Attila nappal testnevelő tanárként, éjszaka pultosként igyekezett anyagi biztonságot teremteni.

– Később, 1994-ben edzőként kerültem vissza a sportágba – folytatta a szakember. – A Pásztorvölgyi iskolában vezettem grundbirkózó csapatot, amellyel országos második helyet szereztünk. Utána átkerültem a birkózócsarnokba, ahol Lakatos Andrással már mint edzőkollégák dolgoztunk. Az újabb mérföldkövet a 2000-es év jelentette, amikor a megalakult Egri VSI kötelékébe kerültünk.

Az elmúlt 25 év alatt az edző szakma csínját-bínját kitanult szakembernél a nagy elődök hagyatéka nyomot hagyott.

– Az évek során megtanultam, ahhoz, hogy valakiből jó edző váljon a legfontosabb, hogy szakmailag kellően felkészült legyen – szögezte le Gyöngy. – Emellett elengedhetetlen a pedagógiai érzék, hogy fanatizálni tudja az ifjakat. A megfelelő pillanatban érkező dicsérő szó, esetleg szemrehányás sokkal többet érhet, mint azt gondolnánk. Ezt a középutat kell megtalálni, ami nem kis kihívás. Ugyanakkor az edzőnek nincs nagyobb öröm annál, mint hogy a tanítása táptalajra kap. Sok helyen a leggyengébb edzőt teszik a legkisebbekhez, pedig ezt épp fordítva kellene. A megfelelő szakember képes megtartani a gyereket és terelgetni a jó irányba.

A jövővel, az esetleges célokkal kapcsolatban így felelt.

– Nagy vágyam, hogy továbbra is olyan versenyzőket neveljünk ki, akik az ország határain túl is vihetik a klub és a város hírnevét – tette hozzá. – Eddigi munkánk miatt sem kell szégyenkezni, hiszen Majoros Ármin Mózes, Farkas Bálint, Madarasi Gábor, Török Zsolt, Borosi Henrik és Csomós János is a mi fiúnk, akikre rendkívül büszkék vagyunk. A százötvenet is meghaladja az országos bajnokságokon és diákolimpián szerzett aranyérmeik száma. Pályafutásom során igyekeztem mindenkitől tanulni valamit, megtartva a saját egyéniségem. Az utódlás tekintetében sincs okunk aggodalomra, Madarasi Gábor és Szucsik Tamás személyében akadt olyan elhivatott fiatal kolléga, aki tovább viheti a munkásságunkat.