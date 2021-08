Az Egri Bolyky Bástya SE szintet lépve fókuszál az utánpótlásra

A 2021/22-es bajnoki évben az NB II. Erkel csoportjában folytatja szereplését az Egri Bolyky Bástya SE. A csapat hazai mérkőzéseinek az Egri Polgárok Háza ad majd otthont.

– Két évvel ezelőtt úgy érezhettük, hogy hosszú évek sikerei után kicsit mostohagyerekké vált a sakk Egerben – kezdte Oroján Sándor, a klub játékosa az Egri Polgárok Házában tartott sajtótájékoztatón. – Megfelelő önkormányzati támogatás hiányában az akkori sakk klub (Egri SRSK) elnöke, Rauch Ferenc is szerette volna már átadni stafétabot utódjának. Szerencsés csillagállás következett be, amikor mi hárman egymásra találtunk. Vajda Albert edzőként akkor költözött Egerbe, a Mátrametál Kft. részéről Lovas Ferenc ügyvezető igazgató volt az, aki a sportág elkötelezettjeként mellénk állt, jómagam pedig gyerekkorom óta sakkozok és az Egri Bolyky Bástya SE igazolt játékosaként is tevékenykedek. Sajnos tavaly a koronavírus-járvány miatt nem léphettünk előbbre, vagyis nem válthatott osztályt a csapat, de az idén ez megvalósulhatott. A másik fontos célt az utánpótlás-nevelés felfejlesztése jelenti. Vajda Albert vezetésével arra törekszünk, hogy két-három éven belül legalább kétszáz fiatal sakkozni tanuljon Egerben. Ezenkívül vállaltunk, hogy rendszeresen megrendezzük az Agria Sakkfesztivált és egy másik egri nemzetközi sakkversenyt.

A fentebb lépés anyagi hátterét biztosító cég részéről az ügyvezető igazgatója így fogalmazott.

– A Mátrametál két ok miatt tartja fontosnak a klub támogatását – kezdte Lovas Ferenc. – Egyrészt nagyon lényeges az utánpótlás-nevelés, mint az egy vállalkozás életében is lényeges terület. A másik párhuzam, hogy a vállalkozások is játékelméleti alapokon működnek, egy-egy jól meghatározott lépés sok mindent befolyásolhat.

A 2019-ben Pásztóról Egerbe került Vajda Albert az Egri Bolyky Bástya SE elnökeként azt a feladatot kapta a támogatóktól, hogy erősítse meg a helyi sakkéletet, nagy hangsúlyt fektetve az utánpótlás-nevelésre.

– Az NB II-es induláshoz rendelkezésre a felnőtt és ifjúsági keret – mondta Vajda Albert. – Az Erkel csoport tíz egyesületet felvonultató mezőnyében az első évben a tisztes helytállás a cél, miközben a csapatépítésre és a fiatalok képzésre is jelentős figyelmet fordítunk. A folytatásban arra törekszünk, hogy felnőttszinten úgy erősítsük a gárdát, hogy három éven belül nagy esélyünk legyen feljutni az NB I-be. Amennyiben pedig sikerült újabb támogatókat meggyőzni, akkor öt-hat év múlva talán még szuperligás csapat is lehet Egerben. Nyilván ehhez sok feltételnek kell teljesülni, kezdve azzal, hogy jó lenne egy saját klubhelyiség. Olyan sakkcentrumot szeretnénk létrehozni, mint amilyen jelenleg működik Szombathelyen, Miskolcon, Nagykanizsán, Szegeden és Debrecenben. Remélem, ezek az elképzesek valóra válnak majd.

Az egriek mérkőzései

1. forduló

OKTÓBER 10.: Egri Bolyky Bástya SE–Váci SC

2. forduló

OKTÓBER 31.: Kékesi SE–Egri Bolyky Bástya SE

3. forduló

DECEMBER 5.: Egri Bolyky Bástya SE–GSBE

4. forduló

DECEMBER 19.: HASE–Egri Bolyky Bástya SE

5. forduló

JANUÁR 30.: Egri Bolyky Bástya SE–Vízügy SC

6. forduló

FEBRUÁR 13.: Egri Bolyky Bástya SE–Fóti SE

7. forduló

FEBRUÁR 27.: Dunaharaszt–Egri Bolyky Bástya

8. forduló

MÁRCIUS 20.: Egri Bolyky Bástya SE–Sárkány DSE

9. forduló

ÁPRILIS 10.: SZSE II.–Egri Bolyky Bástya SE