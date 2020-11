Az egri csapatkapitánynak a győztes gól mellé zöld lap társult

Különleges és ebből adódóan emlékezetes mérkőzésként marad meg az Eger SE II. csapatkapitányában a hevesiekkel szembeni győzelem.

Lázár Levente a 88. percben 2–2-es állásnál betalált a Hevestherm-Hevesi LSC gárdájának kapujába, ezzel három pontot érő gólt szerzett a jobb oldali védőként szerepelt 32 éves futballista. A győztes gól „alapból” magas szintre helyezte a meccset a játékos értékrendjében, ám ehhez egyedi élmény párosult.

– A 80. perc körül, 2–2-es állásnál jártunk, amikor a hevesiek egyik csatára, Borics Levente lábgörcsöt kapott – elevenítette fel a történteket a heol.hu-nak Lázár Levente. – Amint ezt megláttam, hozzá siettem, és segítettem orvosolni a bajt. A jelenetet követően a játékvezető, Viktor Ferenc Péter odajött és azt mondta: „Ez nagyon szép dolog volt 9-es!„ Majd a zsebéből elővette a zöld kártyát és felmutatta nekem. Tudom, hogy már egy ideje megy a sportszerű cselekedetek efajta elismerése, de a mi meccseinken hasonlóra még nem nagyon akadt példa. Örülök neki, hogy most erre is sor került, és hogy a sípmesterek erre is figyelnek.