Az egri csapavezető szerint a nagyszülőket most nekünk kell megvédeni

A legrosszabb pillanatban jött a járvány miatti leállás az Eszterházy SC NB I/B-s női csapatának, ám az egyetemi klub vezetése tudja, legfontosabb a biztonság és az egészség.

– Milyen a klubon belüli élet, mivel tudnak foglalkozni ezekben a napokban?

– Teljesen felborultak a hétköznapjaink, nincsenek edzések, csend köszöntött be, és hatalmas a bizonytalanság mindenkiben. A lehető legrosszabb pillanatban jött a leállás, mivel a feljutás küszöbén állunk, ennek ellenére most a legfontosabb, hogy az egészségünket megőrizzük – festette le a jelenlegi képet a csapat vezetője, a felnőtt gárda másodedzője, Rutka Péter.

– Milyen visszhangok érkeznek az edzőktől, játékosoktól, szülőktől?

– Utánpótlásedzőink a felnőtt csapathoz hasonlóan, otthoni feladatokat adnak, adtak ki a játékosoknak, de ez nyilván nem olyan, mintha együtt lennének. Futás, erősítés szerepel a programban. Mást sajnos jelen pillanatban nem is lehet csinálni.

– A hét elején közzétett videóban játékosok hívják fel a figyelmet a veszélyhelyzetben fontos magatartásra. Mennyire tartják lényegesnek, hogy ilyen akcióval példát mutassanak?

– Az elmúlt években a különféle rendőrségi akciók, nők elleni erőszak, mellrák elleni kampány során hallattuk hangunkat, és most is nagyon fontosnak tartottam, hogy tegyünk közzé olyan ösztönző és megnyugtató videót, amiben a lányok felhívják a figyelmet a felelősségteljes magatartásra.

– A Magyar Kézilabda-szövetség egyelőre felfüggesztett minden égisze alatt zajló versenysorozatot. Mi lehet a sportág közeljövője a kialakult helyzetben?

– Rengeteg információ kering szerte az országban. Akad köztük pozitív és negatív forgatókönyv is számunkra. Azonban nem érezném jogosnak, ha ezt az évet a kukába kellene dobni, mert ez a klubra nézve is nagyon komoly hatást gyakorolna a jövőre nézve.

– Ezek szerint, benne van a pakliban, hogy amennyiben ennél a pontnál befejeződik a bajnokság, úgy nem neveznek ki bajnokot, vagy épp a feljutásra sem lesz lehetőség?

– A pakliban benne van. A kocsimban tartom a bajnoki aranyérmünket, amit 2018. Május 19-én nyertünk meg. Szeretném, ha az idei is ott lenne majd mellette. Ilyen szempontból a Magyar Kézilabda Szövetség döntéshozóinak kezében vagyunk, ahogyan mindenki más is. Mi kicsi porszem vagyunk a gépezetben, de azt csak hangsúlyozni tudom, hogy egy olyan csapatnak, mint a miénk, nem minden évben adatik meg, hogy a világ legjobbjai ellen játsszon. A tavalyi év viszont megmutatta, hogy Egerben imádják a női kézilabdát is. Remélhetőleg ez a vírus hamarosan elhagyja a világot, és vidám, boldog embereket láthatunk újra. Annyit még hagy mondjak el, kérek én is mindenkit, hogy ahol lehet, segítsünk másoknak és cselekedjünk felelősségteljesen! A szüleinket, nagyszüleinket most nekünk kell megvédeni, hiszen a sport egy játék, amit pótolhatunk. Őket viszont nem…

Számíthatnak az Eszterházy SC-re

Az Eszterházy SC is jelezte, hogy a bajban segítőkezet nyújt.

– Az önkormányzat bármilyen, a helyzet kezeléséhez szükséges dologban számíthat a csapatra, ami az erőnkből és a lehetőségeinkből telik – közölte Rutka Péter. – Szívesen segítünk időseknek a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, és egyéb szociális területen hiányként jelentkező feladatban. Viszont nagyon fontos: kizárólag az önkormányzat megkeresésének tudunk eleget tenni, amire azért van szükség, hogy egy kézben összpontosuljanak a feladatok. Ha valaki szeretné az Eszterházy SC tagjait segítségül hívni, először mindenképpen az önkormányzattal vegye fel a kapcsolatot!