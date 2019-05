Az egri kapitány és a hevesi kapus Kaposváron valóra váltotta álmait

Remek szakmai munka folyik és ez az eredményességben is megmutatkozik.

Az egri származású, 33 éves csapatkapitány, Hegedűs Dávid és a hevesi illetőségű 24 éves kapus, Slakta Balázs NB II-es ezüstérmesként NB I-be jutás részese lehetett a Kaposvári Rákóczi FC csapatában. A remekül zárult idényt így élték meg a futballisták.

– Amikor tavaly nyáron visszatértem Kaposvárra, nagyon jól tudtam, hová, milyen körülmények közé megyek, és ez be is igazolódott – tekintett vissza Hegedűs Dávid. – Ugyanaz a „családias légkör” fogadott, mint tíz évvel ezelőtt, amikor először beléptem a kaposvári öltözőbe. Itt újból focistának éreztem/érzem magam. Remek szakmai munka folyik és ez az eredményességben is megmutatkozik. A 2018/19-es idény számomra minden téren előrelépést jelentett.

„Hege” rutinos játékos, aki nem a hangjával, hanem alázatos, szenvedélyes játékával, csendes vezetőként mutat példát. És ez van otthon is. – Számomra a család a legfontosabb – folytatta a középpályás. – Úgy érzem, a kisfiammal kellő időt töltöttem az elmúlt évben, annak ellenére, hogy három hetet Kaposváron, egy-két hetet pedig Egerben volt a család. Ezt megfelelően sikerült belőni úgy, hogy senki (értsd: a kisfiam, anyuka, apuka, nagymama, nagypapa, dédmama, barátok) se szenvedjen hiányt. Tudatosítottam magamban, hogy mindent értük csinálok, így nincs akadály.

Arra a kérdésre, mikor gondolt először arra, hogy ebből feljutás lesz vagy lehet, így felelt a futballista.

– A tavaszi első mérkőzésünk után, amikor hazafelé tartottunk. A buszon épp az Eddától Az álmodtam egy világot magamnak c. szám szólt… Nem szoktam hallgatni ilyen jellegű zenét, de ez bennem maradt. Először akkor játszottam el a gondolattal, hogy óriási dolog lenne újra az élvonalban futballozni.

A csapatkapitány szerződése az idény végén lejárt Kaposváron, de szóban már hetekkel korábban megegyezett a vezetőkkel a folytatásról, függetlenül, hogy az első vagy a másodosztályban folytatja a Rákóczi.

– A 12 csapatos NB I-ben két-három gárdát kivéve mindenkinek nehéz a feladat. Azonban én csak magunkkal szeretnék foglalkozni. Ez volt ebben az évben is a siker kulcsa. Próbáltunk magunkkal törődni, csapatként működni, erős volt a társaságnál az összetartó erő. Sok fiatal, tehetséges játékossal rendelkezünk, akik előtt szép jövő áll – zárta szavait Hegedűs Dávid.

AZ NB II VÉGEREDMÉNYE

Élmények sora

– Nagyon boldog vagyok, hogy két év alatt két osztályt sikerült fölfelé lépnünk – fogalmazott Slakta Balázs. – Utólag úgy gondolom, hogy minden pillanata nagyon jó volt az évadnak, de közben azért akadtak hullámvölgyek, amelyeket nehezebben éltem/éltünk meg. Elég változatosra sikerült a 2018/19-es szezon, ami nem meglepő, ugyanis több mint negyven tétmeccset játszott a csapat. Számomra minden találkozó élményt jelentett, úgy érzem, sikerült annyi találkozón pályára lépnem, hogy aktív részese lehettem az idei feljutásnak. Tavaly nyáron kétéves szerződést kötöttem a kaposvári klubbal, reményeim szerint az NB III. és az NB II. után jövőre az első osztályban is pályára léphetek a Rákóczi FC színeiben.