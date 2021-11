Az egri mesteroktató, Sisa Tibor szerint valódi szakemberek kellenek a magyar labdarúgásba

Majd’ száz évvel ezelőtt íródott hazai szakirodalom szolgáltat bizonyságot ahhoz, hogy a magyar labdarúgás milyen jelentős szerepet töltött be a világfutball alakulásában. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) instruktoraként tevékenykedő, pro licences edző, Sisa Tibor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mesteroktatójaként hat éve mutatja az egri intézmény hallgatóinak, milyen irány mentén lehet sikeres a tanárok és a futballisták képzése. A szakember a sporttudományon túl hétköznapibb, de ugyancsak fontos témákról is elmondta a véleményét lapunknak.

– A magyar labdarúgás egyik nagy hibája volt, hogy a „tudókat”, a hozzáértőket, a tapasztaltakat szép lassan mindig kiöntötték, mint fürdővízzel a gyereket, mondván: jöjjenek a fiatalok – válaszolta Sisa Tibor arra a kérdésre, miért szorultak fényes múltunk ellenére a háttérbe neves, sokat megélt és eredményes edzők kis hazánkban.

– Ez persze természetes, és mindenki úgy gondolja, hogy a fiataloknak kell jönni, csakhogy a labdarúgás tapasztalati tudomány. Az nem úgy van, hogy elolvasok egy könyvet, kapok egy papírt, egy diplomát és értek a focihoz. Ezerszer ki kell kapni, ezerszer győzni kell, és ezekből mindig következtetéseket von le az ember.

Nem lesz kétszer ugyanaz a szituáció, de össze tudod rakni a szakmát, amellett, hogy tanulsz, amellett, hogy ismeretek szerzel, elmész konferenciákra, elmész külföldre, és össze tudsz állítani egy saját elképzelést, mondhatni filozófiát. Az edző olyasféle, mint a jó bor, minél öregebb, annál jobb. Az más történet, hogy akar-e edzősködni valaki egészen idős korában, vagy nem akar. Nagyon nagy luxus volt és talán még most is az, hogy az tapasztalt edzőinket nem használjuk mentorként, nem használjuk oktatóként, nem használjuk „segítőgént” – ezt bárhogy lehetne hívni.

A nagyobb baj az, hogy ezt be is bizonyítottuk. Félretettünk Mezey Györgyöket, félretettünk Sebes Gusztávokat, de annak idején ugyanígy járt Baróti Lajos is. Ne felejtsük el, hogy például Magyarország, de talán Európa egyik legjobb edzőjeként Guttmann Béla névtelenül, szegénységben halt meg Bécsben 1981-ben. Hogy engedjük ezt meg magunknak? De ugyanezt elmondhatjuk Verebes Józsefről is. A magyar labdarúgásnak nincs akkora bázisa, hogy ezt megengedtesse magának. Egyszerűen nem tehetjük meg, ha pedig igen, akkor súlyos hibát követünk el, követtünk el, mint látjuk a múltat és jelent összehasonlítva. Amit egyszer már valaki megélt, megtapasztalt, azt át tudja adni. Ez nem azt jelenti, hogy ez azonnal beépül, de akkor már van miből mit összehasonlítani. Még ezt neki is meg kell majd élnie. Most úgy néz ki, mintha azt mondanám, a fiatalok nem kellenek. Pedig de, nagyon is.

Ám a tapasztalatot hozzá kell integrálni, és nem kidobni. Sajnos túl sokat hallottuk már éppen hatalmon lévőktől, hogy fogjunk össze, sajnos, mint látjuk, csak ámítás maradt. Közben többek közt ezért is, de a labdarúgásunk DNS-ét szinte teljesen elveszítettük, azt ami illett hozzánk és bizonyított, mi több, még most is Európa nemzetei használják, lásd tükörszélső, hamis center stb., akiket sokszor mi tanítottunk meg focizni. Sajnos viszont, ma már azt a bizonyos magyar DNS-t alig pár szakember ismeri és érti. Az új és fiatalos hév vagy a divatok elsöpörték és a még rá is sütötték, akik merték jelezni, hogy rossz az irány, hogy régimódi, nem kell már. Hát talán így jutottunk ide. Kicsit tréfásan lehetne mondani, hogy a konditerembe a vasak és létrák között keressük a labdát, ami a pályán van, amivel aztán sajnos a legnagyobb gondunk van a mérkőzésen, ha csak szaklapokat és a kapitányunk nyilatkozatát veszem alapul.

A Lőw Zsolt személyében BL-győztes edzőt is pallérozott, Kuvaitban és az Egyesült Arab Emirátusokban összesen hét évet dolgozott 61 éves szakember a Magyarországon tevékenykedő légiós trénerek szerepét és jelentőségét is megvilágította.

– Egy pillanatig sem mondanám, hogy nem kellenek külföldi edzők, magam is dolgoztam idegen országban, így eléggé rosszul nézne ki, ha mást állítanék – magyarázta Sisa Tibor.

– Viszont amikor külföldön edzősködtem, senki nem kérdezett meg, amíg nem volt eredményem, amíg le nem tettem valamit az asztalra. Amikor ez bekövetkezett, nagyon sokan készítettek velem riportot, tévékben nyilatkoztattak. A másik pedig az, amikor kimentem Kuvaitba, majd az Emirátusokba, szakmai programokat kellett letennem a vezetők elé. Vagyis nem szabad úgy gondolkodni, hogy valami ellen vagyunk, hanem úgy, hogy valami mellett. Nekünk a magyar labdarúgást kell építenünk, lehetőleg magyar játékosokkal és magyar edzőkkel, mert enélkül egyszer csak azt vesszük észre, hogy nem lesz magyar válogatott játékosunk, mert nem játszanak. Ez is egy kicsit fura, de a magyar edző jobban beteszi a magyar játékost, ez ugye logikusabb. Azonban egy pillanatig nem kell arra gondolni, hogy nem kell külföldi edző.

Igenis kell. Azt kell átgondolni – és ezt már úgy hívják, hogy klubfilozófia, klubkultúra, elképzelés –, mit akar a klub. Kíván-e utánpótlást nevelni, ezt hogyan akarja elérni, miként fogja majd és kivel. Vagy ad hoc döntünk úgy, hogy hozunk egy külföldi edzőt, aztán egy másikat, és utána megdöbbenünk, hogy a mi gyerekeink nem játszanak, nem kerülnek oda, de ezt a hibát akkor is elkövethetjük, ha irreális célokat tűzünk ki. Mert ez esetben az eredmény féltése miatt ismételten a fiatalok maradhatnak ki. De ott is hibát lehet elkövetni, ha baráti vagy lojalitás alapon akarjuk kiválasztani a felnőtt- vagy utánpótlás-oktatásunk, képzésünk irányítóit, mert ez szigorúan szakmai és megfelelés kérdés kell legyen. Itt nem üzemelhet az a sokszor hallott mondat, hogy a focihoz mindenki ért. A honi fiatalok képzése és szerepeltetése kapcsán újra csak nem kellett más tenni, mint visszalapozni a magyar futballmúltba.

Sisa Tibor pontosan idézte az idevágó tartalmat. – A 16 csapatos NB I.-ben hittem sok szempontból – folytatta az oktató. – Meg kell nézni az MTK egykori edzőjének, a méltán világhíres Bukovi Mártonnak az 1961-es nyilatkozatát, ha én kevés lennék egy ilyen megállapításhoz. „Az NB I. létszámának tizenkettőre csökkentése nem vált be. Feszült idegállapotba hozta csaknem valamennyi játékost. Ez okozza a bajnoki mérkőzések szinte tűrhetetlen légkörét. Amellett a kieséstől való rettegés a játékot magát is megrontotta. Minden csapat zárt védelemre rendezkedett be, ezzel megölik a játék szépségét, megakadályozzák a klasszisjátékosok kibontakozását. Emiatt törpült el híres támadójátékunk! Elsősorban azt szeretném, hogy 16-re emeljük fel az NB I. létszámát”.

Most is állíthatnánk hasonlót, de inkább az mondjuk, hogy 12 csapatból hat a bajnokságért verseng, és nem fog játszatni fiatalt, mert nem kockáztat, főleg magyart nem, amit már többen is jeleztek az utóbbi időben, hogy mi az oka ennek. Azért, mert ez-az kimarad a képzésből, azaz sokszor félkészek fiataljaink. Ha meg a kiesés ellen küzd a csapat, az meg azért nem reszkíroz a fiatallal. Éppen a hazai fiatalok maradnak ki ebből, akikért ezt az egészet végezzük, de ugyanezt a problémát gerjeszti úgy is, ahogy az edzők felépítése is elmarad így, mert nem jut nekik 12 csapatnál kispad. Valahol félresiklott a történet, miközben nem kellett volna sok mindent, csak egy kicsit visszaolvasni, mit nyilatkoztak pár évvel korábban, hogy jó ez így, vagy sem, nem a szakmaiatlan ötletelés vagy az évek óta azonos súgókra kellene hallgatni, akik az átszervezésen kívül nem látnak tovább.

Mi tudjuk a legjobban, hogy nekünk sokszor a pénztelenségben voltak a legjobb játékosaink. Nem az anyagiaktól függ, tud-e valaki focizni, vagy nem, vagy fog-e focizni, vagy jó lesz-e az NB I., tehát csak ezért létszámot nem kell csökkenteni, hogy koncentrálódjon a pénz. Már csak azért sem, mert a gazdag csapatok nem nevelni fognak, ha van pénz a számlán, hanem azonnal bevethetőt vásárolni. Ezzel pedig éppen azok a klubok estek ki néhány éve az élvonalból (pl. Kecskemét, Szombathely, Kaposvár stb.), amelyek azért is tették be a fiatalokat, hogy megkapják az ezért járó támogatást, vagy mert tudták, hogy hol a helyük és nem is tudtak a játékosfelvásárlásból felszínen maradni. És öt év múlva kiderült, hogy egy csomó játékost „termeltek”, mert bebizonyosodott, hogy teher alatt nő a pálma. Ezt anno lehetett volna következetesen és nem az „aktuális igényeknek” megfelelően szabályozni, hogy ennyinek és ennyinek játszani kell. Viszont ebből is mindig kitáncoltak és innentől megint nem jutott a gyereknek hely. Kár, hogy az ötletelés szinte mindig és a felelősség kevésbé kapott teret.

Példáért nem kell messzire menni ahhoz, hogy lássuk, a 14 év alatti korosztály neveléséhez kellenének a legjobban képzett, legrutinosabb edzők. Kevés kivételtől eltekintve ez mégis másképp van. Sisa Tibor szerint a rendszer most fordított módon áll össze, de ezt egy szabályzóval könnyen meg lehetne változtatni.

– Amit nyolc-tizennégy éves korban elhibázunk a képzésben, az később deficitként fog jelentkezni, és a játékosunk legmagasabb képzettségi szintjét már nem igazán érhetjük el. Tény, hogy a legjobb edzők a gyerekekhez szükségesek. Ezen úgy lehetne módosítani például, ha azt mondanák, aki az U7-től az U14-ig oktat, az jelentős fizetést kaphat, így akár pro licenccel is vállalnának ott feladatot. Akkor odamennének a jó edzők, és így még a pénz is jó helyre menne, a gyerek képzéséhez. A másik, hogy a gyerekekkel az alacsonyabb UEFA licenccel rendelkezők csak akkor dolgozhatnának, ha vagy tanári vagy szakedzői diplomájuk is van. Akkor eleve olyan szakemberek kerülnének a legfontosabb korosztályokhoz, akik legalább három-öt éves tapasztalattal rendelkeznek. Ehhez „csak” egy szabályra van szükség. Ám úgy vélem, általában ezen a téren mi szoktuk a saját vesztünket okozni.

Az UEFA elismert előadójaként angol és arab nyelven is beszélő oktató, akit németül és szlovákul sem lehetne eladni, Luxemburg és Kazahsztán után most Oroszországba készül. A moszkvai út előtt másféle irányról is kérdeztük Sisa Tibort, mégpedig arról, miként lehet megnyerni a gyerekeket a futballnak és megtartani őket a pályán.

– Tapasztalt edzőkkel élményt kell adni a fiataloknak, mert ha ez megtörténik, akkor kialakul a belső motiváció, ha pedig ez meg van, akkor „függővé” válik a fiatal, és jönni akar edzésre, még ha tiltanák is – rögzítette a mestertanár. – Heti két gyakorlással ezt nem lehet elérni, sőt, szinte lehetetlen. Ehhez mindennap kellene edzeni, méghozzá három-négy órát. Hogy ez is lehetetlen? Nos, nem az. Mert itt van nekünk a mindennapos testnevelés, amiben szerepel a labdarúgás. A gyerekek ott vannak délután négy óráig az iskolában, sokan közülük délután már alig várják, hogy focizhassanak. Be kellene integrálni a minőségi labdarúgást az iskolába. Oda kötelező a gyereknek bemenni, és ha ott futballhoz értő testnevelő, edző dolgozik, máris adott a kedvező helyzet. Amennyiben viszont vinni kell máshová a fiatalt, akkor ez már nem működik ilyen jól. Már azt a világot éljük, hogy nekünk kell bemenni a gyerekért, a gyerekhez, és nem fordítva. Az iskolában minden adott a képzéshez, csak megfelelő edzők kellenek. A sportiskolai rendszer ehhez kiváló lenne. Ez is szervezés és átgondolás kérdése. De talán már arra is jó lenne ráébredni, hogy a labdarúgásban valódi szakemberekre van szükség, azok pedig játékosokat kell hogy képezzenek, és azokat is képeznének. A haverizmus és sportágidegen beépülés főleg a legmagasabb szintekre nem működhet. Az mindig félreviszi a lényeget. Ez is csak egyszerű korrekt akkreditációs kérdés és szabályzó kérdése. Csak egy példa, hogy fentről kezdjük, így csak olyan lehetne labdarúgásban szakmai vezető, aki legalább NB III.-ban focizott, van legalább pro licence, és legalább NB II.-ben vezetőedző volt legalább két évig. Ne is akarjunk konferenciákat, nyelvismereteket, publikációkat stb. követelni. Ám, ha már ön kérdezett ennyit, én is adnék egy feladatot. Járjon utána, hogy ilyen tényleg elvárható minimális feltételeknek megfelel-e a jelenlegi helyzetünkben a labdarúgásunk! Talán érdemes lenne ezt megtenni, már tisztulna is a kép a helyzetünkről, és lehet, nem lenne ennyi kérdés, csak mosoly.